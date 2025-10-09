酒コミックの金字塔『BARレモン・ハート』連載開始40周年を記念して書籍とコミックス2冊同時刊行＆原画展を開催！
シリーズ累計940万部を突破した酒コミックの決定版『BARレモン・ハート』の連載開始40周年を記念し、お酒の基本知識を網羅した書籍とオールタイムベストコミックを2冊同時に刊行いたします。
また、2025年10月16日より吉祥寺リベストギャラリー創にて記念原画展を開催いたします。
＜開催概要＞
BARレモン・ハート展
40周年記念 ウイスキー＆カクテル展
●会期：2025年10月16日（木）～10月22日（水）
●開催時間：12：00～18：00（最終日のみ17：00まで）
●会場：吉祥寺リベストギャラリー創
武蔵野市吉祥寺東町1-1-19
●入場無料
＜書誌情報＞『BARレモン・ハート 意外に知らない酒の基本知識』（書籍）
連載開始40周年記念書籍。これ1冊でウイスキー、ブランデー、スピリッツ、本格焼酎、日本酒、ビール、ワインの基本知識が網羅されています。酒のカテゴリーを細かく分類、それぞれの酒の定義、製造工程、味わいの特徴、楽しみ方など、基本知識がよくわかる！
●タイトル：『BARレモン・ハート 意外に知らない酒の基本知識』
●著：山内聖子／監修 : 古谷陸（ファミリー企画）
●発売日：2025年10月10日
●定価：1,925円（税込）
●判型：四六判
●発行元：株式会社双葉社
詳細：https://www.futabasha.co.jp/book/97845753200460000000?type=1
『BARレモン・ハート 40周年 世界の名酒セレクション』（コミックス）
同時刊行される書籍『BARレモン・ハート 意外に知らない酒の基本知識』の内容に沿って、ウイスキー、ブランデー、スピリッツ、本格焼酎、日本酒、ビール、ワインを扱ったエピソードを収録したコミックベストセレクションです。
●タイトル：『BARレモン・ハート 40周年 世界の名酒セレクション』
●著：古谷三敏／ファミリー企画
●発売日：2025年10月9日
●定価：836円（税込）
●判型：B6判
●発行元：株式会社双葉社
詳細：https://www.futabasha.co.jp/book/97845758614400000000?type=1