酒コミックの金字塔『BARレモン・ハート』連載開始40周年を記念して書籍とコミックス2冊同時刊行＆原画展を開催！

株式会社双葉社

シリーズ累計940万部を突破した酒コミックの決定版『BARレモン・ハート』の連載開始40周年を記念し、お酒の基本知識を網羅した書籍とオールタイムベストコミックを2冊同時に刊行いたします。

また、2025年10月16日より吉祥寺リベストギャラリー創にて記念原画展を開催いたします。

＜開催概要＞

BARレモン・ハート展

40周年記念 ウイスキー＆カクテル展

●会期：2025年10月16日（木）～10月22日（水）

●開催時間：12：00～18：00（最終日のみ17：00まで）

●会場：吉祥寺リベストギャラリー創

武蔵野市吉祥寺東町1-1-19

●入場無料

＜書誌情報＞

『BARレモン・ハート 意外に知らない酒の基本知識』（書籍）

連載開始40周年記念書籍。これ1冊でウイスキー、ブランデー、スピリッツ、本格焼酎、日本酒、ビール、ワインの基本知識が網羅されています。酒のカテゴリーを細かく分類、それぞれの酒の定義、製造工程、味わいの特徴、楽しみ方など、基本知識がよくわかる！

●タイトル：『BARレモン・ハート 意外に知らない酒の基本知識』

●著：山内聖子／監修 : 古谷陸（ファミリー企画）

●発売日：2025年10月10日

●定価：1,925円（税込）

●判型：四六判

●発行元：株式会社双葉社

詳細：https://www.futabasha.co.jp/book/97845753200460000000?type=1

『BARレモン・ハート 40周年 世界の名酒セレクション』（コミックス）

同時刊行される書籍『BARレモン・ハート 意外に知らない酒の基本知識』の内容に沿って、ウイスキー、ブランデー、スピリッツ、本格焼酎、日本酒、ビール、ワインを扱ったエピソードを収録したコミックベストセレクションです。

●タイトル：『BARレモン・ハート 40周年 世界の名酒セレクション』

●著：古谷三敏／ファミリー企画

●発売日：2025年10月9日

●定価：836円（税込）

●判型：B6判

●発行元：株式会社双葉社

詳細：https://www.futabasha.co.jp/book/97845758614400000000?type=1