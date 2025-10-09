大藪春彦新人賞作家（浅沢英氏、天羽恵氏）のデビュー長篇2作同時刊行、令和警察小説界の旗手・鳴神響一氏のシリーズ3作目など、話題作いっぱいの徳間文庫10月新刊、発売！

株式会社徳間書店徳間文庫10月新刊

株式会社徳間書店（本社：東京都品川区上大崎 代表取締役社長：小宮英行）は、徳間文庫の今月の新刊を10月10日（金）に発売することをお知らせ致します。

■浅沢英『贋品』

カバーフォト＝Sylvain Sonnet/Jay’s photo/gettyimages

タイトル：贋品（がんぴん）

著者：浅沢英（あさざわ・えい）

定価：935円（税込）

判型：文庫判

ページ数：336P

発売：2025年10月10日（金）

ISBN：978-4-19-895054-5

商品ページ：

【徳間書店】https://www.tokuma.jp/book/b669187.html

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4198950547/

命を懸けた戦慄のアートサスペンス

本物より「本物」のピカソの贋作をつくれ！

第五回大藪春彦新人賞作家の長篇デビュー作

今野敏氏、馳星周氏、激賞！

亡き父の友人山井からの提案が、佐村の地獄の始まりだった──。東大阪の施設にある本物の「ピカソ」。それを持ち出しデータ化して、贋作をつくり、売る！ 元学芸員の鑑定で真作認定済み、絵を持ち出す段取りも終えているという。狙うは中国人メガコレクター！ 騙し通せれば40億円以上での売却も夢ではない。だが、バレたら死が待っている。借金を抱えていた佐村はこの危険な賭けに乗るが。（解説：香山二三郎）

●著者より一言

現代油絵アーティスト、美術館学芸員、キュレーター……。小説執筆のために会った現役のアート関係者の話を聞くうちに、油絵の内部まで透かしてしまう高度な光学鑑定をくぐり抜ける完璧なフェイクは現実につくれる！ と思いました。ただ、それを本当につくり出して金に換えることは生半可なことではないと、この物語を書き終えて知りました。

――浅沢英

■天羽恵『もゆる椿』

カバーイラスト＝洵

タイトル：もゆる椿

著者：天羽恵（あまう・めぐみ）

定価：935円（税込）

判型：文庫判

ページ数：328P

発売：2025年10月10日（金）

ISBN：978-4-19-895055-2

商品ページ：

【徳間書店】https://www.tokuma.jp/book/b669186.html

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4198950555/

無念を晴らす為やったら、

鬼にでも夜叉にでも、喜んでなったる。

刺客の少女と人斬れぬ武士の仇討ち旅！

第六回大藪春彦新人賞作家の長篇デビュー作

【文庫書下し短篇収録】

旗本の次男坊である真木誠二郎は、裏目付の佐野から、ある御役目を言い渡される。尊王攘夷派の黒幕を誅殺すべく、江戸から京まで刺客の供をせよと。しかし誠二郎は生来の臆病者。鬼のような刺客と聞いて怯えるが、現れたのは年端もいかない少女・美津だった。悲しい過去を持つ彼女を守るため、誠二郎は死力を尽くすことを心に誓うのだが──。謀略の渦巻く仇討ち旅が幕を開ける！（解説：吉田伸子）

■鳴神響一『湘南機動鑑識隊 朝比奈小雪 黒の洞門の呪い』

●書店員さんの声帯表4よりカバーフォト＝iStock

タイトル：湘南機動鑑識隊 朝比奈小雪

黒の洞門の呪い

著者：鳴神響一

定価：880円（税込）

判型：文庫判

ページ数：288P

発売：2025年10月10日（金）

ISBN：978-4-19-895057-6

商品ページ：

【徳間書店】https://www.tokuma.jp/book/b669189.html

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4198950571/

幽霊トンネルの謎に科学で迫る!

最強の鑑識部隊「MFU」を惑わす霊の呪い――

大人気警察小説シリーズ待望の第3弾!

2か月連続刊行！

鎌倉の有名な幽霊トンネルで動画配信者が殺害された。心霊動画のネタにした祟りで、武将の霊に呪い殺されたのでは。地元では不穏な噂が飛び交う。新米鑑識員の朝比奈小雪は、現場で奇妙な痕跡を二つ発見した。被害者の上着に付着していた土、トンネル内の祠で採取した光る樹脂──。どんな証拠も見逃さない最強鑑識部隊「MFU」は、呪いの謎を解くことができるのか!?（書下し）

■山本幸久『友だち以上超能力者未満』

カバーイラスト＝U35

タイトル：友だち以上超能力者未満

著者：山本幸久

定価：924円（税込）

判型：文庫判

ページ数：352P

発売：2025年10月10日（金）

ISBN：978-4-19-895059-0

商品ページ：

【徳間書店】https://www.tokuma.jp/book/b669193.html

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4198950598/

空中浮遊(フライング)女子×瞬間移動(テレポート)男子=？？？



6年ぶりの再会はドキドキ…じゃなく

波乱に満ちて…!?

ベストセラー『花屋さんが言うことには』の

著者が贈る異色青春ラブコメディ。

悲しい気持ちになると瞬間移動してしまう日暮誠(ひぐれまこと)と、恋心を抱くと体が宙に浮く吉原花奈（よしはらはなな）。特殊な能力を持つ二人が偶然、中学の図書委員会で一緒になった。自分の能力も相手への想いも言えないまますれ違う。それから六年後──花奈はバイト先のイベント会社が運営する「金環日食フェス」で誠と再会する。友人のバンドの助っ人で出演するらしい。再会した二人の恋の行方は果たして……？（『東京ローカルサイキック』改題）

●著者より一言

本書は2012年9月に発売された『東京ローカルサイキック』の文庫化ではあります。

ところがなにせ13年も昔の作品、あれこれ手を加えているうちに３分の２程度に圧縮しながらも、登場人物が増え、ネタも濃いめになっていき、ほぼ全編書き下ろしとなってしまいました。

お楽しみいただければ幸いです。

――山本幸久

■小路幸也『からさんの家 まひろの章』

カバーデザイン＝AFTERGLOW

タイトル：からさんの家 まひろの章

著者：小路幸也

定価：935円（税込）

判型：文庫判

ページ数：360P

発売：2025年10月10日（金）

ISBN：978-4-19-895062-0

商品ページ：

【徳間書店】https://www.tokuma.jp/book/b669190.html

【Amazon】http(https://www.amazon.co.jp/dp/4198950628/)s://www.amazon.co.jp/dp/4198950628/(https://www.amazon.co.jp/dp/4198950628/koukouwo)

高校を卒業したばかりの

まひろは、

血の繋がらない祖母と暮らすことになった！

東京の下町にある古い洋館に暮らす

個性的な人々。

神野まひろの家族構成は、少し複雑。実の両親は離婚。父は再婚したが、新婚旅行中に事故で死亡。亡くなった義母の妹ひろみに引き取られたが、彼女は結婚し、夫の転勤で北海道へ行くことになり、まひろは東京の下町に住む義父の母・三原伽羅(みはらきゃら)の家で暮らすことに。彼女は、詩人で文筆家、画家で女優という多才な女性。個性的な下宿人たちがいる古い洋館で、まひろは様々な体験をしていく。（家族小説）

■小路幸也『からさんの家 伽羅の章』

●POPA6POPカバーデザイン＝AFTERGLOW

タイトル：からさんの家 伽羅（きゃら）の章

著者：小路幸也

定価：913円（税込）

判型：文庫判

ページ数：304P

発売：2025年10月10日（金）

ISBN：978-4-19-895063-7

商品ページ：

【徳間書店】https://www.tokuma.jp/book/b669191.html

【Amazon】http(https://www.amazon.co.jp/dp/4198950636/)s://www.amazon.co.jp/dp/4198950636/(https://www.amazon.co.jp/dp/4198950636/sitijuuwo)

七十を超して出来た義理の孫娘は、

彼女の暮らしに新たな彩りを……。

詩人、小説家、作詞家、画家など、

様々な活動をしてきた女性・伽羅。

東京・根津の言問通り近くに建つ古い洋館に住む三原伽羅(みはらきゃら)。七十を過ぎてから、義理の孫娘まひろと暮らすようになって三年。病気に罹っていたことが判る。まひろと下宿人の祐子、柊也、タロウは心配するが、幸い治療方法が見つかり、ひと安心。詩人、文筆家、画家、女優などの活動をして、昭和・平成・令和と波瀾万丈の人生を送ってきた伽羅と、同居人たちは、新たな変化を愉しんでいく。（家族小説）

■西村京太郎『十津川警部 最果ての事件簿《ＪＲ北海道編》』

カバーフォト＝山梨将典／アフロ

タイトル：十津川警部 最果ての事件簿

《ＪＲ北海道編》

著者：西村京太郎

定価：902円（税込）

判型：文庫判

ページ数：352P

発売：2025年10月10日（金）

ISBN：978-4-19-895058-3

商品ページ：

【徳間書店】https://www.tokuma.jp/book/b669185.html

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/419895058X/

根室本線、函館本線、石北本線……

JR北海道管内で起きた事件に、十津川班が挑む！



警視庁十津川班・西本の友人、片山の死体が根室本線のトンネル出口で発見された。事故か事件かも不明という。不審を覚えた西本は休暇をとって現場を訪れる。列車に乗ったはずの片山がなぜ線路上に？ だが、東京で起こった殺人事件を機に、片山の死の真相が明らかになってゆく……。「謎と幻想の根室本線」他、JR北海道管内を舞台にした名作四篇を収録した傑作集！

■稲葉稔『新・問答無用 二 難局打破！』

カバーイラスト＝永井秀樹

タイトル：新・問答無用 二 難局打破！

著者：稲葉稔

定価：880円（税込）

判型：文庫判

ページ数：304P

発売：2025年10月10日（金）

ISBN：978-4-19-895056-9

商品ページ：

【徳間書店】https://www.tokuma.jp/book/b669188.html

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4198950563/

車力殺しの下手人を追え！

事実無根の疑いをかけられた男を

宗十郎は救えるか!?

大八車から転がり落ちた酒樽で、足の指をつぶす大怪我を負ったお路。償い金は、荷主と車宿が意地を張り合って、いまだ払われていない。江戸の町人たちの様々な諍いを治める町年寄のもとで働くことになった柏木宗十郎が内済に乗り出すが、件の大八車を曳いていた車力が殺される事件が起きる。町方は、お路の許嫁の貞助に嫌疑をかけた。江戸にはいなかった貞助が下手人のはずもなく……。

