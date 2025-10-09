「マガポケ」10th Special 企画「持って帰れる複製原画展」ご好評にお応えして大阪で開催！今回はたっぷり１ヶ月間！10月9日からMARUZEN & ジュンク堂書店 梅田店にて
MARUZEN & ジュンク堂書店 梅田店様 で掲出されるビジュアルデザイン
推奨ハッシュタグ： #マガポケ持って帰れる複製原画展
2025年8月1日で10周年を迎えた講談社「週刊少年マガジン」編集部が運営するマンガアプリ「マガポケ」が、「持って帰れる複製原画展」を大阪で開催！ これは10周年記念の企画の１つとして7月に東京渋谷で実施され、読者からは「私の街でも開催してほしい」という要望が多数寄せられた。編集部としても地方での開催を模索していたところ、MARUZEN & ジュンク堂書店 梅田店様がご協力いただけることになり、大阪梅田での開催が実現できました！ 東京渋谷で実施した時の「もっと長く展示してほしかった」というお言葉に応えて、前回から4倍に期間延長をした１ヶ月間の展示です。
*持って帰れるピールオフ複製原画はそれぞれ１枚までとなっております。
*ピールオフが終了しても複製原画をお楽しみいただけます。
『FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST』
『薫る花は凛と咲く』
『WIND BREAKER』
『しかのこのこのここしたんたん』
掲出作は「マガポケ」を運営している「週刊少年マガジン」の他、「シリウス」「月刊少年マガジン」「モーニング」「アフタヌーン」など講談社の人気漫画レーベル作品から30作品を出展！
さらに！
MARUZEN & ジュンク堂書店 梅田店のコミック担当者様が選んだ渾身の「おすすめマガポケ作品」をピックアップした期間限定「マガポケ棚」を展開！ また、10周年企画としてマガポケコミックスを買うと応募ができる帯キャンペーンも実施中！ 開催期間中にMARUZEN & ジュンク堂書店 梅田店で複製原画を見て、コミックスもゲットしよう！
MARUZEN & ジュンク堂書店 梅田店 担当スタッフコメント
マガポケ10周年おめでとうございます！このような素敵なピールオフイベントを関西でも開催できて、とてもうれしいです。
合わせて、当店オリジナルの推しコミックフェアでもマガポケを盛り上げますよ～！！ みなさんも大好きなキャラたちと素敵な思い出をつくりましょう！ 店頭でお待ちしております＾＾
マガポケ棚 （MARUZEN & ジュンク堂書店 梅田店 10/6撮影）
開催場所・期間
MARUZEN & ジュンク堂書店 梅田店
2025年10月9日（木）から11月9日（日）まで
*複製原画のお持ち帰りはなくなり次第終了しますが、複製原画は期間終了までご覧いただけます。
*ご来店されている他のお客様のご迷惑にならないように配慮してください。
*こちらの広告と帯キャンペーンに関する問い合わせは週刊少年マガジン編集部（03-5395-3460）にお願いいたします。書店様にお問い合わせいただくのはお控えください。
10周年帯キャンペーン 概要
いつも応援してくださる読者のみなさんへ感謝の気持ちを込めて、スペシャルプレゼントをご用意しました！豪華作家陣の描き下ろしイラストを使った記念色紙やクリアファイルなど、ここでしか手に入らないオリジナルグッズが盛りだくさん！
2025年8月～10月に発売されるマガポケオリジナル作品の単行本の帯に付く「応募券（コピー不可）」を、計3枚集めてはがきに貼り、 １.郵便番号２.住所 ３.氏名 ４.年齢５.電話番号 ６.希望の賞の名前（A賞～D賞） をご記入の上、ご応募ください。応募券3枚で1口の応募となります。
※応募券ははがれないようにテープ等でしっかり貼ってください。
※2025年8月～10月に新発売となる単行本のみ対象。電子版には応募券は付きません。
詳しくは…
https://sp.shonenmagazine.com/10th-anniversary-pocket/
掲出作品一覧*順不同
【週刊少年マガジン】
・『FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST』
・『WIND BREAKER』
・『薫る花は凛と咲く』
・『さわらないで小手指くん』
・『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます』
・『魔女と傭兵』
・『K-9~警視庁公安部公安第9課異能対策係~』
・『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』
・『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！』
・『ギルティサークル』
・『ジュミドロ』
・『ナキナギ』
・『ハナバス』
・『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる～弱小領地を受け継いだので、優秀な人材を増やしていたら、最強領地になってた～』
・『十字架のろくにん』
・『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』
・『GALAXIAS』
・『蒼く染めろ』
【月刊少年マガジン】
・『ドラハチ』
・『卒業アルバムの彼女たち』
・『Destiny Unchain Online ～吸血鬼少女となって、やがて『赤の魔王』と呼ばれるようになりました～』
【モーニング】
・『それがメイドのカンナです』
・『屋根の下のアルテミス』
・『降り積もれ孤独な死よ』
【シリウス】
・『しかのこのこのここしたんたん』
・『みいちゃんと山田さん』
【アフタヌーン】
・『アオバノバスケ』
【その他】
・『南海トラフ巨大地震』
2025年7月28日の東京 渋谷 でのようす
マガポケ10周年と東京渋谷で開催された「持って帰れる原画展」についてはこちらをご参照ください。
「マガポケ」10th Special 企画「持って帰れる複製原画展」8月3日まで開催中！
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000007510.000001719.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000007510.000001719.html)
「マガポケ」10周年 ASIAN KUNG-FU GENERATION スペシャルPV公開！ 著名人からのお祝いコメント公開！
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000007538.000001719.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000007538.000001719.html)
マガポケ
https://pocket.shonenmagazine.com/