日本フェレロ、「フェレロ ロシェ」ブランドアンバサダーに俳優・瀬戸康史さんを起用「フェレロ ロシェ Origins」公式オンラインストアにて販売開始

日本フェレロ株式会社

このたび日本フェレロ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ニール・ホワイトスミス）は、「フェレロ ロシェ、一粒の祝福」をテーマに、俳優・瀬戸康史さんをブランドアンバサダーとして起用し、さまざまな企画を展開いたします。

▪️ ブランドアンバサダー就任の背景

柔らかな物腰と知的な雰囲気を兼ね備え、世代を問わず多くのファンから支持を集める瀬戸康史さん。俳優業にとどまらず、ナレーターやアート活動など多彩な才能を発揮し、表現者として常に進化を続ける瀬戸さんに、「フェレロ ロシェ」を通じて多くのお客様に笑顔を届けたいという想いを重ね、ブランドアンバサダーへの就任をオファーいたしました。

アンバサダー就任を記念し、本日よりブランドサイトおよび公式SNSにて、瀬戸康史さん出演のグラフィックを公開。さらに、11月よりブランドムービーも順次公開予定です。ここでしか見られない瀬戸さんの魅力をぜひお楽しみください。

▪️瀬戸康史さんプロフィール

1988年生まれ、福岡県出身。2005年にデビューし、舞台、映画、ドラマと幅広く活躍。

近年の出演作には、

⚫︎舞台

『A Number-数』（24年）、『笑の大学』（23年）、『世界は笑う』（22年）『彼女を笑う人がいても』（21年）

⚫︎テレビ

『119エマージェンシーコール』（25年）、『くるり～誰が私と恋をした?～』（24年）、『院内警察』（24年）、『鎌倉殿の13人』（22年）

⚫︎映画

『ドールハウス』（25年）、『スオミの話をしよう』（24年）、『違国日記』（24年）など。

舞台『関数ドミノ』にて『第72回文化庁芸術祭』演劇部門 新人賞、映画『愛なのに』（22年）で『第44回ヨコハマ映画祭』主演男優賞を受賞。26年3月にはケラリーノ・サンドロヴィッチ作・演出のケムリ研究室No.5最新作への出演が決定している。

▪️「フェレロ ロシェ、一粒の祝福」

ホリデーシーズンを彩る景品が当たるオンラインキャンペーンを実施

本キャンペーンは、2025年11月1日（土）0:00より開始し、12月14日（日）23:59まで実施予定です。

税込700円以上のフェレロ ロシェをご購入のレシート写真とレシート番号をアップロードすることで、デジタルゲームにご参加いただけます。

当選された方には、フェレロ ロシェ96粒入りピラミッド、またはイタリアBormioli Luigi社製「フェレロ ロシェ」シャンパングラス（4個セット）をプレゼントいたします。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

本キャンペーンの詳細および適用規約は、後日公式ブランドサイト（https://www.ferrerorocher.com/jp/ja/）および公式SNSにて公開いたします。

▪️「フェレロ ロシェ Origins」公式オンラインストアでの販売開始

※パッケージはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります

フェレロ ロシェ ブランドがお届けする、3種類のチョコレート菓子の詰め合わせ「フェレロ ロシェ Origins」が、公式オンラインストアにて発売開始となりました。

芳醇なヘーゼルナッツ、なめらかなフィリング、香ばしいウエハースとヘーゼルナッツビッツを、上品なダークチョコレートでコーティング。

多彩な味わいが織りなす贅沢なひとときを、ぜひお楽しみください。

公式オンラインストアよりお買い求めいただけます。

楽天：https://item.rakuten.co.jp/ferrero-japan-official/c/0000000002/

▪️最新情報は公式SNSをチェック！

Ｘ：https://x.com/RocherJPN

Instagram：https://www.instagram.com/ferrerorocher_jp/

ブランドサイト：https://www.ferrerorocher.com/jp/ja/