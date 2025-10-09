新しい旅行価値の創出を目指した体験型ツーリズム「複住旅」の事業検証を目的とした共同プロジェクトを開始

株式会社WOWOW

株式会社WOWOW（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 山本 均、以下「WOWOW」）は、株式会社イノベーションパートナーズ（本社：東京都港区、代表取締役 本田 晋一郎、以下「イノベーションパートナーズ」）並びに株式会社日本旅行（本社：東京都中央区、代表取締役社長 吉田 圭吾、以下「日本旅行」）と提携し、共同プロジェクトを開始します。

本プロジェクトは、当社が中期経営計画に掲げる新規事業開発の一環として、新たな旅行価値の創出を目指し、参加者が地域との関係性を育む体験型ツーリズム「複住旅」に関する事業検証を目的としています。

■「複住旅（ふくじゅうたび）」について

「複住旅」とは"観光以上、移住未満"をコンセプトに、地域とのゆるやかな関係を育む、新しいライフスタイル型の旅です。WOWOWが番組制作を通じて培ってきたエンターテインメント・プロデュース力に加え、イノベーションパートナーズが誇る地域とのネットワークと知見、そして日本旅行のツアー運営ノウハウを掛け合わせることで、観光地としての魅力にとどまらない、暮らしに近い体験を旅行商品としてデザインします。旅の目的地が、やがて自分の「居場所」になる。そんな新しい旅の選択肢をご提案してまいります。

■「複住旅」プロジェクト第1弾ツアーについて

「複住旅」プロジェクトの第1弾となる着地型体験ツアー「嬉野の本物に出会う旅」を、2025年10月10日（金）より販売します。温泉地として名高い佐賀県嬉野市を舞台に地域の資源や人々と深く関わるコンテンツをご用意するほか、茶畑の中でのティーツーリズムや酒蔵体験、陶芸ワークショップなど、地域のリアルな魅力を体感できるツアーを予定しています。

＜「複住旅」 嬉野の本物に出会う旅 概要＞

悠久の時が流れる長崎街道の宿場町「嬉野」。土地の歴史を紡いできた人々との出会いを通して、深く根付いた文化の真髄に触れる。知的好奇心に満ちた大人のための特別な旅をご堪能ください。

ツアー詳細：複住旅‐おかえりを作る旅‐ https://fukuju.wowow.co.jp/

販売開始：10月10日（金）午後3時～

設定期間：2025年11月11日（火）～2026年2月26日（木）出発 ※受入不可日あり

実施地：佐賀県嬉野市内各地

プロジェクト企画・運営：WOWOW イノベーションパートナーズ

ツアー企画・販売：日本旅行

価格：おとな（1名あたりの料金） 2名1室303,600円、3名1室279,600円、4名1室267,600円

※こども料金の設定はありません

申込方法：下記特設WEBサイトにて 10月10日（金）午後3時より販売開始

https://www.nta.co.jp/akafu/kyushu/wowowtour/ureshino/

※すべてのプログラムは事前予約制です。

※各体験内容は地域との連携状況や季節により変更の可能性がございます。

嬉野市では、今回の「本物に出会う」をテーマにしたツアーのほか「奥深さを知る」、「移住体験」をテーマにした計3つのツアーを順次開催予定です。ひとつの土地に複数回足を運ぶことで旅先が「もうひとつの居心地の良い場所」と感じられ、多拠点生活へのステップとなるようなツアー提供を目指します。