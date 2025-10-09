カンタン登録で支払い漏れゼロへ！税・保険料などの支払いでWeb口座振替受付サービス開始

東京都板橋区

東京都板橋区は、令和７年１０月１日（水）、区に支払う税金や保険料などに関して、パソコンやスマートフォンからインターネットを利用していつでも口座振替の申し込みができる「Ｗｅｂ口座振替受付サービス」を開始しました。

口座振替によるお支払いは、一度ご登録いただければ決まった日に自動的に引き落とされるため、支払い漏れを防ぐことが可能です。「Ｗｅｂ口座振替受付サービス」をご利用いただければ、区役所や金融機関の窓口でお手続きする必要がなく、「口座振替依頼書」への記入や届出印なども不要です。

区ホームページはこちら :https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/1058586.html

サービスの対象となるお支払い

特別区民税・都民税・森林環境税 (普通徴収分)、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、東京都母子及び父子福祉資金、奨学資金、女性福祉資金、福祉修学資金、応急福祉資金

ご利用可能な金融機関

みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、地方銀行、信用金庫、その他（ゆうちょ銀行、楽天銀行）ほか、60行以上の金融機関でご利用いただけます。

注意事項

支払いが特別徴収（いわゆる給与や年金天引き）となっている場合など、本サービスをご利用いただけない場合があります。

その他、各種注意事項につきましては、事前に区ホームページをご覧いただくか、各支払い担当部署までお問合せください。

担当部署

[表: https://prtimes.jp/data/corp/129038/table/248_1_49c155e2b6ed49b881e6498e31d5354b.jpg?v=202510091027 ]

※上記内容はプレスリリース時点の情報であり、現在の事業内容と異なる場合がありますのでご注意ください。