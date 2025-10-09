今年の「10月9日（特Pの日）」は、「AEON Pay」決済導入！なんと 109 WAON POINT プレゼント！

株式会社アース・カー

株式会社アース・カー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：遠藤昭二）が運営する駐車場シェアリングサービス『特P（とくぴー）』は、イオンフィナンシャルサービス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：深山 友晴）と提携し、2025年10月9日「と(10)く(9)ぴーの日」から、駐車場利用料金の決済手段にイオンのコード決済サービス「AEON Pay（イオンペイ）」を新たに導入開始しました。これに合わせて2025年11月9日まで109 WAON POINTをプレゼントする「AEON Pay仲間入りキャンペーン」を開催します。

特Pは、空いている駐車場をオーナーが貸し出し、ドライバーがアプリで予約して利用するサービスで、2017年のサービス開始当初、コインパーキングなど時間貸し駐車場の決済はまだ現金が主流の中、完全キャッシュレス化を推進してきました。これにより個人のオーナーであっても集金作業不要で手軽に自宅等の駐車場を貸し出すことができ、一方のドライバーも現金不要でスムーズに駐車場を利用できるという双方にメリットのある仕組みとなっています。

これまで特Pの決済手段は「クレジットカード」「デビットカード」「プリペイドカード」「バンドルカード」「PayPay」「d払い」に対応していましたが、今回新たに「AEON Pay」での支払いが可能となります。駐車場シェアリングサービスにおけるAEON Payの導入は初めての事例（※）であり、決済の選択肢が増えることによる利便性の向上はもちろん、イオングループの顧客層への認知を高めることで、特Pのさらなるシェア拡大を目指してまいります。

また、AEON Pay導入を記念し、2025年10月9日～2025年11月9日の期間、「AEON Pay仲間入りキャンペーン」を実施します。特Pで初めてAEON Pay決済をしたお客様全員に109（とく）WAON POINTをプレゼントする内容で、ポイントはWAON POINT加盟店での支払いに1WAON POINT＝1円で利用いただけます。

特Pの決済方法はサービス開始当初、クレジットカードのみでしたが、さまざまなカード決済やコード決済など決済手段を拡充してきました。多様化するキャッシュレスニーズに応えることで、現在、特Pの訪問者数は月間300万人を突破し、多くのお客様にご利用いただいております。これからも特Pは、いつでも、誰もが便利に使える駐車場サービスを提供してまいります。

※2025年10月9日時点。駐車場シェアリングサービスの主要な運営会社において

■AEON Payについて

「AEON Pay」はイオンのトータルアプリ「iAEON（アイイオン）」または「イオンウォレット」アプリをダウンロードし、イオンマークのクレジットカードを登録いただくことでカード払いがご利用いただけます。さらに、銀行口座を紐づけることでチャージ払いもご利用いただけます。また、イオン銀行ATMから現金でのチャージもできるため、より多くのお客さまに、気軽に「AEON Pay」でのお買い物をお楽しみいただけます。イオンのグループ店舗をはじめとした全国のAEON Pay加盟店のレジにて、スマートフォンに表示されたコードを提示することで簡単に決済することができます。「AEON Pay」でのお支払いによりWAON POINTがたまり、たまったポイントはWAON POINT加盟店でのお支払いに１WAON POINT＝１円としてご利用いただけます。また、送金機能も備えており、AEON Payをご利用のお客さま同士でいつでも簡単に、１円単位でAEON Pay残高を手数料無料で送金することができます。

■AEON Pay仲間入りキャンペーンについて

【概要】

特PでAEON payのスマホ決済（WAONタッチ除く）をご利用で、

初回のみ109WAON POINTをプレゼント

【期間】

2025年10月9日（木）～2025年11月9日（日）

【備考】

・駐車場予約の無料キャンセルは対象外となります

・ポイントは2026年3月のご利用明細にて付与

【キャンペーンサイト】

https://media.toku-p.earth-car.com/campaign-aeonpay/

■AEON Pay決済の流れ

■アース・カーについて

カーシェアリングサービス「EARTHCAR」の運営会社として2009年に設立。2017年にはカーシェアリング運営の大きな課題である駐車場確保を円滑に行うため駐車場シェアリングサービス「特P（とくぴー）」をオープンし、現在、モビリティ領域において2つのシェアリングサービスを展開しています。2019年にはカーシェアリングサービスをフルリニューアルし、大手から中小企業まで幅広い事業参入に対応する事業者向けプラットフォームを開発。特Pとともに事業者と利用者を結ぶBtoBtoCシェアリングサービスのビジネスモデルを構築しています。IT開発および金融・FX事業を軸に、国内外不動産、再生可能エネルギー、リゾート開発、M&A等、事業の多角化を積極的に推進するISホールディングスグループの一員で、シェアリングシステムの企画・開発はすべて自社で行っています。

駐車場シェアリングサービス『特P』

https://toku-p.earth-car.com/

駐車場シェアリングサービス『特P月極』

https://toku-p.earth-car.com/monthly-parking

カーシェアリングサービス『EARTHCAR』

https://carshare.earth-car.com/

<会社概要＞

会社名 株式会社アース・カー

所在地 東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内

代表者 遠藤 昭二

資本金 1億円

設立 2009年12月24日

事業内容 ・カーシェアリング事業

・駐車場シェアリング事業

・シェアリングプラットフォームのシステム開発

主要株主 株式会社ISホールディングス

ホームページ https://corp.earth-car.com/