システム開発PM向けイベント「開発50人月を500万円で調達する方法」の見逃し配信を開始

インフラジスティックス・ジャパン株式会社

UI/UXを中心としたアプリケーション開発支援ツールを開発・販売するインフラジスティックス・ジャパン株式会社(以下、インフラジスティックス・ジャパン)は、2025年7月25日にシステム開発現場のプロジェクトマネージャー・プロダクトマネージャーを対象とした特別オンラインイベント「The Productive Way'25」を開催しました。

350名を超える方に申し込みをいただきました本イベントの見逃し配信提供を開始いたします。

全編を視聴する :https://jp.infragistics.com/resources/on-demand/the-productive-way-25?utm_source=PRtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ultimate&utm_term=the-productive-way-25

昨年の開催に続いて第2回目となるこのイベントでは、ユーザ企業のIT活用調査に定評のあるノークリサーチ社 岩上氏をゲストに迎え徹底討論を行いました。国内のISV/SIer 200社とユーザ企業 1300社の調査データを交えながら、開発者/ユーザ双方の視点で「ISVやSIerは人材不足や厳しいユーザ要件変動を乗り切るために何をすべきか？」を紐解くオンラインイベントとなりました。

3分間のダイジェスト動画はこちらからご覧いただけます：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=y8SwO68ye5s ]

■プログラム：

調査データから開発者/ユーザの両視点で徹底討論～人材不足や厳しいユーザ要件変動の中、どう時間を稼ぐか～

全編を視聴する :https://jp.infragistics.com/resources/on-demand/the-productive-way-25?utm_source=PRtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ultimate&utm_term=the-productive-way-25

(インフラジスティックス・ジャパン株式会社 代表取締役 東 賢, 株式会社ノークリサーチ シニアアナリスト／博士（工学）岩上 由高 氏)

ユーザ企業のIT活用調査に定評のあるノークリサーチ社 岩上氏をゲストに迎え、国内のISV/SIer 200社とユーザ企業 1300社の調査データを基に「ISVやSIerは人材不足や厳しいユーザ要件変動を乗り越えるために何をすべきか？」を対談形式で深掘りました。

変わりやすいユーザ要件に対応するUIライブラリ活用術 ～データグリッド編～

(インフラジスティックス・ジャパン株式会社 シニアソリューションコンサルタント 中江 元喜)

再利用性や保守性を考慮して設計されたUIコンポーネント群を活用し、実装効率とユーザ要件への柔軟性を両立させる方法を紹介。データ一覧画面や検索・集計画面、マスタ管理画面など、業務アプリに頻出する具体的なユースケースを解説しました。

組み込み型BIの真価とは？ ～アプリへの実装例と活用メリット～

(インフラジスティックス・ジャパン株式会社 シニアソリューションコンサルタント 中江 元喜)

組み込み型BI「Reveal」を利用してBI機能を実装したサンプルアプリをデモ形式でご紹介。「組み込み型BI」だからこそ実現できる柔軟なカスタマイズ性、UXへの統合、そして開発・運用のメリットについて解説しました。

全編を視聴する :https://jp.infragistics.com/resources/on-demand/the-productive-way-25?utm_source=PRtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ultimate&utm_term=the-productive-way-25

■インフラジスティックス・ジャパンについて

インフラジスティックス・ジャパン株式会社は、2006年に設立された米国インフラジスティックス社の日本法人で、UIライブラリを中心としたアプリケーション開発支援ツールを販売します。デスクトップやWebのアプリケーション開発の生産性向上を支援するUI/UX開発ツールキットは、日本国内で6,000社以上に利用されています。



＜関連リンク＞

「インフラジスティックス・ジャパン コーポレートサイト」https://jp.infragistics.com/

「組み込みBIツール: Reveal」https://www.revealbi.io/ja/

「ローコードアプリケーション開発プラットフォーム: App Builder」https://www.appbuilder.dev/ja/

■本件に関するお問い合わせ先

インフラジスティックス・ジャパン株式会社 マーケティング部

電子メール: JapanPR@infragistics.com

TEL: 050-1745-6258 (代表)