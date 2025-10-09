ちいかわたちが可愛いすぎて食べられない～？！「ちいかわ むちゃうまスイーツバーづくり」

株式会社 メガハウス

株式会社メガハウス（バンダイナムコグループ 本社：東京都千代田区）は、人気キャラクター

「ちいかわ」のクッキングトイ『ちいかわ むちゃうまスイーツバーづくり』を2025年10月中旬に発売いたします。

6種のスイーツバーが作れます♪

『ちいかわ むちゃうまスイーツバーづくり』は付属のブレンダーや型トレイを使って「ちいかわ」キャラクターの『アイスバー』『チョコバー』『グミゼリー』の3種を作ることができる、クッキングトイです。カットしたフルーツやジュースをブレンダーで混ぜて作ったアイス液やゼリー液を、スティックを配置した型トレイに流し込み、冷蔵庫で冷やして固めます。2種の型トレイにはデザインが施してあり「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「モモンガ」「くりまんじゅう」「ラッコ」の6種類のキャラクターが簡単に作れます。

型に流し込むだけでも可愛く作れますが、こだわり派の方のためのレシピもご用意しています。

冷やし固めたアイスバーやグミゼリーの上に、色付けした飲むヨーグルトやジュースを使って、つまようじで目、鼻、口など顔を描き、さらにほっぺを薄ピンクに色付けすると、もっと可愛く仕上げることができます。チョコバーの場合はチョコペンや色付けしたホワイトチョコレートを使って、顔を描きます。

そのままでも可愛くて美味しい「ちいかわ」スイーツバーが作れますが、顔まで作るともっと可愛くなって、みんなに見せたくなり、食べるのがもったいなくなるほどです。さわやかな秋にぴったりなヒンヤリあま～いスイーツバーを作ってみませんか？

用意する調理器具※食材は含まれておりません。商品パッケージ

【商品概要】

■商品名 ：ちいかわ むちゃうまスイーツバーづくり

■セット内容：ブレンダー・・・1個、型トレイ・・・2個、スティック・・・6本、スプーン・・・1本、

取扱説明書・・・1枚

■本体サイズ：(Ｗ)85×(D)85×(H)170mm ブレンダーサイズ

■発売日 ：2025年10月中旬

■価格 ：4,950円(税10％込) / 4,500円（税抜）

■商品ページ：https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/5147/

■著作権表記：(C)nagano / chiikawa committee

※本プレスリリースに記載の内容は予告なく変更する場合があります。

※画像は実際とは異なる場合がございます。