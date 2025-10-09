Áí³ÛÌó7.7²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü
¡¡À¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢çÁÂÓÍ³Íè¤Î´ÖÍÕ·Ï´Ö¼ÁºÙË¦¡Ê°Ê²¼¡ÖUC-MSCs¡×¡Ë¤ÎºÆÀ¸°åÎÅÅùÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¼ÂÍÑ²½¤ÈÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Õ¥³ー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸¶ÅÄ ²í½¼¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÄ´Ã£Ê¬¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ2025Ç¯9·îËö¤Þ¤Ç¤ËÁí³ÛÌó7.7²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÄ´Ã£¤Ï¡¢´ûÂ¸³ô¼ç¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î»ö¶È²ñ¼Ò¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¢·Ð±Ä¿Ø¤«¤é¤ÎÊ§¹þ¤¬´°Î»¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é»ñ¶â¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸½ºß½àÈ÷Ãæ¤ÎÂ¤·ì´´ºÙË¦°Ü¿¢¸å¤ÎÈó´¶À÷ÀÇÙ¹çÊ»¾É¡ÊNIPCs¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÂèIIIÁêÎ×¾²»î¸³¤Î³«»Ï¤ò³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¢ÊÆ¹ñ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëUC-MSCs¶¡µëÂÎÀ©¤Î³ÎÎ©¤Î¤¿¤á¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤é¤È¶¦¤ËçÁÂÓ¸¶ÎÁ¤ÎÄ´Ã£¤«¤é¥Þ¥¹¥¿ー¥»¥ë¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥»¥ë¤ÎÀ½Â¤¡¢¶¡µë¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤Ù¤¯ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Õ¥³ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ (https://humanlifecord.com/)
¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Õ¥³ー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¹ñ»º¤«¤ÄÈ÷Ãß²ÄÇ½¤ÊçÁÂÓ¡Ê¤Ø¤½¤Î½ï¡Ë¡Ê¡È¥³ー¥É¡É¡Ë¤«¤é¤ÎºÙË¦À½ÉÊ¤òÀ½Â¤¡¦³«È¯¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤â³ÎÎ©¤·¤¿¼£ÎÅ¤Î¤Ê¤¤ÆñÉÂ´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤¤ë´õË¾¤Ø¤Ä¤Ê¤²¡Ê¡È¥³ー¥É¡É¡Ë¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï·ò¹¯¼÷Ì¿±ä¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉÂµ¤¤Î½Å¾É²½Í½ËÉ¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÌ¤Íè¤Î°åÎÅ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¡Ê¡È¥³ー¥É¡É¡Ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¿´Ë¤«¤ÊÀ¸³è¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¡Ê¡È¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Õ¡É¡Ë¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¡ÖÂè1²óÅìµþ¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶ÈÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×ºÇÍ¥½¨¾Þ¡õÅìµþÅÔÃÎ»ö¾Þ¼õ¾Þ¡£ÅìµþÅÔ¼çºÅ¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÅìµþ¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥£ー¥×¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î»Ù±çÂÐ¾Ý´ë¶È¤ËÁªÄê¡£2023Ç¯Æâ³ÕÉÜ¼çºÅ¡ÖÂè5²óÆüËÜ¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÂç¾Þ¡×¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¾Þ¼õ¾Þ¡£2023Ç¯·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖJ-Startup¡×ÁªÄê´ë¶È¡£2024Ç¯Åìµþ¾¦¹©²ñµÄ½ê¼çºÅ¡ÖÍ¦µ¤¤¢¤ë·Ð±ÄÂç¾Þ¡×¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ÉôÌçÂç¾Þ¼õ¾Þ¡£