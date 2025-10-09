こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
″推し活″とプリントシール機から考える女性のライフスタイル ～ フリュー株式会社と後期の産学連携活動スタート
甲南女子大学（神戸市東灘区）人間科学部文化社会学科の池田ゼミは、2025年度よりフリュー株式会社（東京都渋谷区）と連携しながら授業課題に取り組むプロジェクトを始動しています。後期は、「メディアと消費」を中心とした女性のライフタイル研究を展開し、フリュー社への報告・提案を行います。
池田ゼミでは、フリュー株式会社との産学連携のもと、"推し活"に代表される若い女性のライフスタイルをテーマに調査を進めています。学生自身が高校生の頃と比べてプリントシール機の利用動機や頻度が変化していったことを起点に、大学生以上の女性にプリントシール機をこれまで以上に利用してもらうための方策を検討しております。
前期授業では、「街と消費」をテーマに、推し活をはじめとする若年女性の「消費行動」が街のどこで行われているのか、プリントシール機の設置に適した場所はどこかなど、現地調査も交えて検討を重ねました。
後期授業では、「メディアと消費」という別の角度から調査・研究を進める予定です。SNS投稿の分析や大学生世代へのインタビュー調査を予定しています。「メディアと消費」を軸に若年女性の撮影行動を考察し、得られた知見や成果を2026年1月にフリュー株式会社へプレゼンテーション形式で報告・提案する予定です。
■後期の活動予定
下記はすべて取材可能です。取材をご希望の方は、お問い合わせください。
10月14日（火） インタビュー調査計画（1）
10月23日（木） フリュー株式会社 講演会
10月28日（火） インタビュー調査計画（2）
11月04日（火） インタビュー結果報告（1）
11月11日（火） インタビュー結果ふりかえり
11月18日（火）～12月16日（火） 最終プレゼンに向けての準備
2026年1月13日（火） 最終プレゼン
※ゼミは、毎週火曜日に行っています。予定は変更になる可能性があります。
※10月23日の講演会は「ポピュラーカルチャー論」の授業になります。
人間科学部 文化社会学科は同学部の生活環境学科と統合し、2026年4月より社会学部 総合社会学科となります。社会学部 総合社会学科は、メディア社会学専攻/ビジネス社会専攻/生活環境学専攻の3専攻で構成されます。
メディア社会学専攻では、今回の活動のように、SNSや推し活といった身近なトピックを起点とした実践的な学びを幅広く展開します。
■フリュー株式会社について
「人々のこころを豊かで幸せにする良質なエンタテインメントを創出する！」を企業理念に、ガールズトレンドビジネスと世界観ビジネスという2つの強みを活かし、業界シェアNo.1（2024年3月末 フリュー様調べ）を誇るプリントシール機やアミューズメント景品をはじめとしたさまざまな事業を展開している。
