こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【鎌倉女子大学】農林水産省「官民連携食育プラットフォーム」に加盟 ～産学官連携を強力に推進して、食育を通した健康づくりに貢献～
鎌倉女子大学は、農林水産省「官民連携食育プラットフォーム」に正式に加盟いたしました。
鎌倉女子大学は、農林水産省「官民連携食育プラットフォーム」に正式に加盟いたしました。
官民連携食育プラットフォームは、2025年5月30日に農林水産省で創設された組織であり、様々な形態で食育活動に取り組む主体が連携することで、大人の消費者をはじめ、幅広い消費者に対して、食や農への理解醸成と行動変容をめざすものです。農林水産省では、食品メーカーはじめ各企業等による食育活動の発信や、企業間の取組連携の他、国・地方の行政、教育関係者、農林漁業者等との新たな連携の創出によって、多様な形で消費者への働きかけを進めています。
鎌倉女子大学は、食育を未病対策の柱と位置づけ、国や自治体との連携、企業との連携を通して、集学的・分野横断的な食育研究・実践を、ゼミナール活動を中心に展開しています。例えば、鎌倉市および食品企業との連携によるスポーツ健康まちづくりデザイン研究や、大手給食会社と協働した学童保育施設での栄養教育活動を推進しています。
今後は、様々なゼミナールでの多様な食育研究・実践を、官民連携食育プラットフォームにおいて発信をするとともに、多くの企業や団体との情報交換を重ね、新たな食育の方向性を探求していきます。鎌倉女子大学は、こうした産学官連携の強化によって、公衆栄養学、スポーツ栄養学、臨床栄養学等に基づく食育研究・実践を推進して、その成果を地域社会に還元してまいります。
＜関連サイト＞
農林水産省 官民連携食育プラットフォーム
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/otona_syokuiku/platform/kaiin_syoukai.html
スポーツ健康まちづくりデザイン研究
https://www.kamakura-u.ac.jp/sys/news/2025/10/3915th-international-symposium-on-computer-science-in-sport-iacss-20259-students-in-the-3rd-year-of-.html
学童保育施設における栄養教育活動
https://www.kamakura-u.ac.jp/sys/news/2025/10/post-971.html
農林水産省「官民連携食育プラットフォーム」に加盟しました。 ―産学官連携を強力に推進して、食育を通した健康づくりに貢献―
https://www.kamakura-u.ac.jp/sys/news/2025/10/post-974.html
▼本件に関する問い合わせ先
総務部総務課
TEL：0467-44-2111
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/