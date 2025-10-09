株式会社ミスターサービス、茨城県水戸市に新物流拠点「水戸センター」を新設

株式会社ミスターサービス

岡山県で物流センターの運営代行・製造ラインのアウトソーシングサービス・人材派遣サービスなどを手がける株式会社ミスターサービス（本社：岡山市南区古新田1153-6、代表取締役：土岩剛志）は、この度、茨城県水戸市に新たな物流拠点「水戸センター」を新設することを決定し、2025年9月25日に着工したことをお知らせいたします。

2026年1月からの本格稼働を予定しており、東日本エリアの配送体制強化と地域雇用の拡大を目指します。水戸センターは、当社としての茨城県内で初の拠点です。なお、岡山県での他企業構内での請負拠点を含めると11拠点目となります。

■新設の背景

※画像は完成予定の外観です

EC市場の拡大や物流の多様化により、企業における在庫管理・発送業務の外部委託ニーズは年々高まっています。特に東日本では、迅速で安定した出荷対応が求められる一方、人材確保や倉庫スペースの不足が課題となっています。

当社はこうした環境変化に対応し、東日本における物流機能の強化とサービス品質の向上を目的として、新たな拠点「水戸センター」を設立いたします。

本センターは、以下の3つの目的を持っています。

1. サービス品質・配送効率の向上

新設する水戸センターは、北関東自動車道・常磐自動車道へのアクセスを活かし、広域配送体制を強化する拠点として機能いたします。2年前から運営している笠間事業所と連携し、在庫や人員を分散管理することで、配送先により近い拠点からの出荷を実現。これにより、リードタイム短縮と安定供給の両立を実現します。この2拠点体制により、東日本全域の配送効率を高めることで、企業の物流課題を総合的に支援いたします。

2. 戦略的物流の実践と事業拡大

水戸センターは、当社として関東圏で初の自社運営の拠点となります。物流オペレーションを一元管理し、現場での改善データを経営戦略に反映させることで、物流コストの最適化とサービス品質の向上を図ります。

今後は、本センターを拠点として、事業拡大とサービス多様化を推進し、より多くのお客様のニーズに応えてまいります。

3.地域経済の活性化と雇用創出

水戸センターの稼働に伴い、40名程度の新規雇用（正社員・パート社員）を予定しており、地域人材の活躍機会創出と地域経済の活性化を目指します。

■概要

名 称 ：水戸センター

住 所 ：〒311-4164 茨城県水戸市谷津町細田1-1

建物構造 ：鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

敷地面積 ：約1,302.8坪

延床面積 ：約1,038.9坪

稼働予定日：2026年1月（予定）

導入設備 ：冷暖房

主な機能 ：商品の在庫・保管、ピッキング、梱包・出荷、返品処理など

投資規模 ：約5,000万円

想定雇用 ：約40名（正社員・パート含む）

■今後の展望

水戸センターの稼働により、当社は東日本エリアにおける物流ネットワークを強化し、お客様へのサービス品質を一層向上させてまいります。今後も持続可能な社会の実現と事業拡大のため、効率的かつ強靭なサプライチェーンの構築に努めてまいります。

■株式会社ミスターサービスについて

株式会社ミスターサービスは、ビジネス・プロセス・アウトソーシングを提供する企業です。経営理念である「企業の発展を支える」のもと、倉庫保管、流通加工、人材サービス、コンサルティングなど多岐にわたる事業を展開しています。お客様の経営課題を解決し、企業成長の実現を支援してまいります。

【代表者】土岩 剛志

【住所】岡山県岡山市南区古新田1153-6

【事業内容】ビジネス・プロセス・アウトソーシング（BPO）

【サービス】物流・倉庫業（保管、発送代行、在庫管理）/ 家庭内職 / 構内請負 / 人材サービス / コンサルティング

【設立】2003年1月

【資本金】 1,000万円

【HP】https://www.mr-service.jp/

＜本件お問い合わせ先＞

株式会社ミスターサービス 総務広報課 担当：松浦(マツウラ)までお願い致します。

電話番号：086-230-6647

メール ：e.matsuura@mr-service.jp

受付時間：平日9時～18時（GW・夏季・年末年始および当社指定休業日を除く）