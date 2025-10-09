MPアグロ株式会社によるシグニホールディングス株式会社の１００％株式取得について

株式会社メディパルホールディングス

株式会社メディパルホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：渡辺 秀一）の連結子会社であるＭＰアグロ株式会社（本社：北海道北広島市、代表取締役社長：一柳 吉孝、以下、「ＭＰアグロ」）は、このたび、動物病院向けの電子商取引（ＥＣ）事業を展開するシグニ株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：原 克義、以下、「シグニ」）の全株式を保有するシグニホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：金田 欧奈、以下、「シグニＨＤ」）の全株式を、同社の親会社であるベーシック・キャピタル・マネジメント株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：金田 欧奈）が運営するＢＣＭ-Ｖ投資事業有限責任組合から株式譲渡により取得する契約を締結しましたので、お知らせします。

シグニは、１９９４年の創業以来３０年以上の歴史を持つ動物病院向けのＥＣ事業会社です。医薬品メーカー、医療材料メーカーから商品を仕入れ、ＥＣサイトを通じて動物病院やコンパニオンアニマル※1オーナーに販売している他、動物病院向けに業務効率化や経費削減支援などのサービスを提供しています。主な事業はＥＣサイトでの動物病院向けの物品販売で、売上構成比の約９割を占めています。独自の有料会員制度である「シグニプラス※2」を２０２３年より開始し、ＥＣに特化した経営で高い収益性と成長性を実現しています。

当社は、「２０２７メディパル中期ビジョン」の実現に向けて、アグロ・フーズ領域の事業拡大を成長戦略の一つと位置付けており、コンパニオンアニマル関連製品や食品加工原材料に係る事業を強化・拡大しています。

ＭＰアグロが全国の動物病院をカバーするシグニを子会社とすることで両社の強みを生かしたシナジーを創出します。大規模市場での販売を強化するとともにＥＣ販路を拡大し、コンパニオンアニマル関連商品における事業拡大をスピーディに実現していくことが可能になるものと考えています。

ＭＰアグロの代表取締役社長である一柳 吉孝は、「シグニと共に、動物たちの健やかな成長への貢献に向け、さらなるチャレンジをスタートできることを大変嬉しく思います。ＭＰアグロの営業によるきめ細やかなサポートと、シグニのＥＣサイトが誇る幅広い製品ラインナップと利便性を掛け合わせて、これまで以上に動物病院に関わる皆さまの経営や業務をサポートし、その先にいるコンパニオンアニマルと飼い主の皆さまに笑顔をお届けできるよう、邁進してまいります」と、述べています。

シグニの代表取締役社長である原 克義は、「当社は、動物病院向け医療品ＥＣ事業の拡大や、薬局や海外展開などの新規事業の開発に取り組み、動物医療ならびにコンパニオンアニマル関連分野における独自の事業基盤を確立してまいりました。今後は、ＭＰアグロが有する広範な営業ネットワークと当社のＥＣサービスを融合させることにより、これまで以上にお客様への提供価値の向上を図り、業界のリーディングカンパニーとして、動物医療業界の発展へ貢献いたします」と、述べています。

※１：伴侶動物とも表現され、日常生活の中で人とより密接な関係を保つような動物を指す

※２：シグニプラス https://vet.cygni.co.jp/top/CSfTop.jsp

１．＜対象会社＞ シグニホールディングス株式会社の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/160226/table/31_1_576a2d61a8a53e5e5847e7a3303014c6.jpg?v=202510090727 ]

２．＜事業会社＞ シグニ株式会社の概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/160226/table/31_2_8e4dd483bf6c1b48907ff46050eb82ec.jpg?v=202510090727 ]

３．日程

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/160226/table/31_3_136554cbd72ec7042f8883faae395dd3.jpg?v=202510090727 ]

※適用される規制当局への届出その他必要な承認等により変更される可能性があります。

４．今後の見通し

本株式取得が実行された場合、本件が当期の当社業績に与える影響は軽微であると見込んでいます。

【シグニ株式会社について】

代 表 者：代表取締役社長 原 克義

本社所在地：東京都江東区東陽３丁目７番１３号

事業内容：・医療機関（動物病院、医療・福祉施設など）への医療必需品の販売ならびに経営支援サービスの提供・ペットショップおよびペットオーナーへのペット用品の販売

設 立：２００６年４月

ウェブサイト：https://www.cygni.co.jp/

【ＭＰアグロ株式会社について】

代 表 者：代表取締役社長 一柳 吉孝

本社所在地：北海道北広島市大曲工業団地６丁目２番地１３

事業内容：医薬品、動物用医薬品、水産用医薬品、医薬部外品、動物用医薬部外品、毒物、劇物、工業用薬品、有機無機化学品、試薬、防疫用薬剤、特定麻薬原料、医療用外各種薬品類、飼料添加物、混合飼料、飼料、特殊用塩、殺虫剤、醸造用薬品、土壌改良剤、農薬、肥料、種苗、医療用高圧ガス類等の販売

設 立：２０１０年４月

ウェブサイト：https://www.mpagro.co.jp/

【株式会社メディパルホールディングスについて】

代 表 者：代表取締役社長 渡辺 秀一

本社所在地：東京都中央区京橋三丁目１番１号

事業内容：持株会社として「医療用医薬品等卸売事業」、「化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業」ならびに「動物用医薬品・食品加工原材料卸売等関連事業」などを行う関係会社の株式を所有する事による当該関係会社の経営活動の管理・支援およびメディパルグループにおける事業開発等

設 立：１９２３年５月

ウェブサイト：https://www.medipal.co.jp/