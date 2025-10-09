株式会社ふくおかフィナンシャルグループと業務提携契約を締結

株式会社リンクアンドモチベーション

株式会社リンクアンドモチベーション（本社：東京都中央区、代表：小笹 芳央、証券コード：2170、以下当社）は、株式会社ふくおかフィナンシャルグループ（本社：福岡県福岡市、代表：五島 久、以下ふくおかフィナンシャルグループ）と「モチベーションクラウド エンゲージメント」ならびに「モチベーションクラウド ベーシック」の拡販に向けた業務提携契約を締結したことを、下記の通りお知らせいたします。

両社の強み・戦略について

当社は現在、コンサル・クラウド事業に注力しており、クラウド領域では「モチベーションクラウド」を通じて、組織診断や変革支援を行い、企業の人材力やエンゲージメントの向上を支援しています。これまでは国内の大手企業を中心に展開してきましたが、2025年以降は、事業提携を通じた中小企業向けの展開も開始しています。3月には株式会社山陰合同銀行と顧客紹介に関する契約を締結、7月には株式会社阿波銀行と業務提携契約を締結するなど、中小企業に顧客基盤を持つ地方銀行との連携を加速させています。

ふくおかフィナンシャルグループは、「一歩先を行く発想で、地域に真のゆたかさを。」という存在意義のもと、九州を地盤に、地域経済発展への貢献とともに企業価値向上を目指す地域金融グループです。顧客基盤は、福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行、福岡中央銀行をあわせて約19,000社となっており、中堅・中小企業との取引の多さと深さに大きな強みを持っています。また、同社は当社主催の「ベストモチベーションカンパニーアワード2025」の大手企業部門（5,000名以上）にて第3位にランクインするなど、従業員エンゲージメント向上にも積極的に取り組んでいます。

具体的な提携内容

このたび、両社の強みを掛け合わせることで、中小企業の課題を解決すべく、ふくおかフィナンシャルグループと「モチベーションクラウド エンゲージメント」ならびに「モチベーションクラウド ベーシック」の拡販に向けた業務提携契約を締結いたしました。特に、中小企業が抱えている採用、育成、制度、風土といった組織課題をワンストップで解決する新サービス「モチベーションクラウド ベーシック」の拡販を目指します。

▶「モチベーションクラウド ベーシック」の詳細はこちら(https://www.lmi.ne.jp/news/release/detail.php?id=985)

今後も引き続き地方銀行との連携を拡大させることで、地方企業の「人的資本」の価値向上を実現し、地方創生にも貢献してまいります。

ふくおかフィナンシャルグループの概要

・代表取締役社長：五島 久

・資本金：1,247億円

・証券コード：8354（東証プライム）

・本社：福岡県福岡市中央区大手門一丁目8番3号

・設立：2007年4月2日

・事業内容

銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理およびこれに付帯関連する業務

その他、銀行法により銀行持株会社が行うことができる業務

リンクアンドモチベーショングループの概要

・代表取締役会長：小笹 芳央

・資本金：13億8,061万円

・証券コード：2170（東証プライム）

・本社：東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー15階

・設立：2000年3月27日

・創業：2000年4月7日

・事業内容

組織開発Division（コンサル・クラウド事業、IR支援事業）

個人開発Division（キャリアスクール事業、学習塾事業）

マッチングDivision（ALT配置事業、人材紹介事業）

ベンチャー・インキュベーション