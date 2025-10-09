【見た目も心もかわいくなろ♪】高杉六花作・小学生向けの新物語シリーズ「キララとピーチのかわいいの魔法」の第1弾が発売！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年10月9日（木）に「キララとピーチのかわいいの魔法」の第1巻『りんちゃんおたすけ大作戦！』を発売いたしました。

魔法学校に通う【キララ】と【ピーチ】の成績はいつも最下位。すると、担任の先生から「人間界で勉強をがんばれば、魔法界に戻れる」と言われ……。ふたりは相棒の【かんきち】と【みーさん】といっしょに人間界へ修業に出かけます！

物語を読みながら、「おかたづけ」「一生役立つ考え方」「マナーのきほん」などが身につくシリーズ。今回の第1巻では、好きなことを優先してやるべきことを後まわしにしてしまう、マイペースな女の子【りん】の悩みを、キララとピーチが一生懸命解決します。

新しい生活が始まる新学期など、“もっとステキに変わりたい！”というタイミングで、子どもたちに読んでほしい一冊です。

■大人気作家・高杉六花がつむぐ、ワクワクドキドキなストーリー

本シリーズの作者は、「ひなたとひかり」シリーズ（講談社青い鳥文庫）、「君のとなりで。」シリーズ（角川つばさ文庫）、「ないしょの未来日記」シリーズ（ポプラキミノベル）など、多数の大人気作を生み出している、児童書作家の高杉六花先生が担当。

高杉先生ならではのテンポよく読みやすい文章が、キャラクターや物語全体を、明るく楽しく動かしていきます。

キララとピーチはおっちょこちょいな魔女。でも、誰かといっしょなら最後までがんばれる！ どんな困難もいっしょに乗り越える、キララとピーチの仲の良さに注目してください。

■ かわいいイラストだから、どんどん読みたくなる！

本シリーズのイラストは、「マジカル☆オシャレドリル」シリーズ（Gakken）などを手がける、大人気イラストレーター・くずもちさんが担当。物語を盛り上げる、かわいいイラストがたっぷりです。

イラストがたくさん入っていて読みやすい一冊なので、学校の朝読書時間や、ふだんあまり読書をしない子にもおすすめです。

■ステキ習慣が身につく、オリジナルコラムも収録！

「キララとピーチのかわいいの魔法」は、ドキドキワクワクな物語＆かわいいイラストで楽しく読み進めながら、「おかたづけ」「一生役立つ考え方」「マナーのきほん」などのステキ習慣が身につくシリーズ。

第1巻では、おかたづけのポイントを学べるコラムが収録されています。

物語やコラムを読んで、ふだんの生活でもおかたづけの習慣を身につけましょう！

『キララとピーチのかわいいの魔法 １.りんちゃんおたすけ大作戦！』は、全国の書店やネット書店で発売中です！ 気になった方はぜひ手に取ってみてください。

［商品概要］

『キララとピーチのかわいいの魔法 １.りんちゃんおたすけ大作戦！』

作：高杉六花、絵：くずもち

定価：1,210円（税込）

発売日：2025年10月9日

判型：B6変／168ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-206193-6

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020619300(https://hon.gakken.jp/book/1020619300)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開