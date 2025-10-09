【カルティエ】 パンテールの歴史とサヴォアフェールを体感する没入型ポップアップ「INTO THE WILD」 を10/22～開催｜銀座にて

リシュモン ジャパン合同会社(C) Cartier

カルティエは、「カルティエ 銀座2丁目ブティック」を「Maison de Panthere」（メゾンドゥ パンテール）と名付け、メゾンの象徴であるパンテール（豹）をテーマに、カルティエの精神を映し出す多彩なイベントを展開してまいります。

その第一弾として、2025年10月22日（水）より11月３日（月・祝）まで、パンテールが誘う没入型ポップアップ「INTO THE WILD」を開催いたします。

カルティエが表現する自然は、生命力にあふれ、力強く情熱的です。

メゾンの動物の世界には、力強く野生的な動物が息づき、自由、独創性、自信を表し、身に着ける人の内に秘められた個性を引き出してきました。

こうした動物たちの世界で、ひときわ輝きを放つのが、カルティエのエンブレムであるパンテール。この空間で、圧倒的な存在感を放つパンテールは、まさにカルティエの精神を体現する存在です。しなやかで力強く、磁力のように人を惹きつけるオーラや優雅さをまとい、創造性に満ちた世界を描き出します。

1914年、腕時計に初めてスポッツモチーフとして登場した「パンテール」。そこに生命を吹き込み、カルティエの象徴へと昇華させたのが、1930年代から約40年にわたりクリエイティブディレクターを務めたジャンヌ・トゥーサンです。自らも「ラ パンテール」と呼ばれた彼女の美意識と精神は、カルティエのDNAに刻まれ、時を超えて受け継がれています。

本イベントでは、パンテールの誕生から現代に至るまでの歴史、大胆なデザイン、卓越した職人技を多様な演出を通じて体験いただけます。会場内のシアタールームでは、アニメーション作品『LA PANTHÈRE DE CARTIER』を上映。さらに、クリエイティブパートナーである漫画家・浦沢直樹によるキャラクター原案やイメージボードの特別展示やインタビュー動画もご覧いただけます。

また、会場内のオーディオガイドには俳優の山口智子と玉森裕太がナレーターとして参加。「パンテール」の自由な精神を体現する二人の声が、来場者を魅惑の世界へと導きます。

【イベント概要】

イベント名：「INTO THE WILD」（イントゥ ザ ワイルド）

営業時間：11時～20時（19時最終入場）

開催期間：2025年10月22日（水）～11月3日（月・祝）

開催場所：「Maison de Panthere」カルティエ 銀座２丁目ブティック：東京都中央区銀座2丁目6-12

入場無料

＊本イベントは予約制です。下記カルティエ LINE公式スペシャルサイトにて、ご来場日時をご予約いただけます。

【カルティエ LINE公式スペシャルサイト】

https://miniapp.line.me/cartier/events/intothewild

【ハッシュタグ】

#CartierIntoTheWild

#MaisonDePanthere

#CartierTokyo

#パンテール