職人手焼き × 紅あずま餡　10月10日よりあづみの茶胡蝶庵から秋の味覚を楽しむスイーツ「生どら焼 おいもさん」が新発売！

あづみの茶胡蝶庵ブランドとして「とろける生大福」などを展開する株式会社綿半三原商店（長野県安曇野市 代表取締役社長 北沢智洋）では、秋の季節限定商品として、「生どら焼 おいもさん～紅あずま～」を2025年10月10日（金）より販売します。

本商品は、職人が一枚一枚丁寧に焼き上げた香ばしくふんわりとしたどら焼きの皮に、上品な甘さのさつまいも餡と、口どけなめらかな生クリームをたっぷりと挟んだ、秋限定の贅沢な生どら焼です。

餡には、ホクホクとした食感と自然な甘みが特長の「紅あずま」を使用し、なめらかな生クリームと合わせることで、よりまろやかで深みのある味わいに仕上げました。しっとりと柔らかな皮との絶妙な一体感は、ひとくちで秋の訪れを感じられる逸品です。

素材本来の風味を大切にした和スイーツとして、ご自宅でのひとときにはもちろん、秋のご挨拶や手土産にも最適です。旬の素材と手仕事の温もりを詰め込んだ秋のごほうびを、ぜひお楽しみください。

今後も胡蝶庵ブランドとしてますます技術を磨き、お客さまに安心安全でかつ美味しい商品をお届けすることを心掛け、「和み」の価値を提供してまいります。

【商品情報】

商品名：生どら焼 「おいもさん」～紅あずま～

販売価格：238円（税込）

販売期間：10月10日（金）～ ※なくなり次第終了

生どら焼 「おいもさん」～紅あずま～はあづみの茶胡蝶庵店舗限定で販売します。

▼販売店舗はこちら▼

あづみの本店、松本石芝店、イオン豊科店、諏訪店、ベイシアあづみの堀金店、南長野店、

松本寿店、中野店

公式ホームページ: https://kochouan.jp/

▼その他あづみの茶胡蝶庵の商品がお楽しみいただけるオンラインショップはこちら▼

オンラインショップ：https://paytouch.jp/shop/kochouan/c/c17/