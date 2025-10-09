最大52％OFFのアウトレットセール（※1）に加え、過去最大規模で“食”フェスを実施！「アイリス祭2025秋」10月9日よりオンラインで開催

アイリスオーヤマ株式会社

アイリスオーヤマ株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：大山 晃弘）は、今年のアイリス祭（※2）を、公式通販サイト「アイリスプラザ」上で10月9日（木）16時より開催します。

当社はアイリス祭（※2）を地域貢献活動の一つに位置付けており、1985年に大河原工場（宮城県）で初めて開催して以降、各地の工場が立地する地域の住民を招待して毎年開催してきました。アウトレット商品（※1）を中心に多様な商品を低価格で購入でき、様々なイベントも実施してきました。

2021年以降は、地域住民だけなく全国の生活者にお買い得な商品を届けするため、工場開催から公式通販サイト「アイリスプラザ」上での開催に変更し、オンラインでより多くのお客様にご参加いただいています。今回は、アイリス祭史上最大規模で生鮮食品などをラインアップし、値ごろな価格で提供します。

当社は今後も家計負担の軽減に努め、豊かな日常生活を送るための商品を提供し、お客様にとってさらに快適なサイトを目指してまいります。

■「アイリス祭2025秋」開催概要 (URL：https://www.irisplaza.co.jp/index.php?KB=irisfes)

期間：2025年10月9日（木）16時00分～10月22日（水）15時59分

内容：1）過去最大規模 ”食”フェスを開催！（※3）

いくらの醤油漬けや北海道産ボイルおおずわいがに、愛媛県産紅まどんな、米沢牛サーロイン

ステーキ、人気の飲料など目玉商品を多数用意。最大40％OFFのクーポンも配布します。

2）最大52％OFFアウトレット（※1）

数量限定のアウトレット商品（※1）を最大52％OFFで販売します。

3）はずれなし！1万円チャレンジ（※4）

1万円のチケットをご購入で参加できます。はずれなしで人気ゲーム機やカードゲームセット、

旅行券、新米の和の輝き15kgなどをプレゼント。詳細は特設サイトをご確認ください。

4）確率10倍！プラザブロウの無人島生活（※4）

公式通販サイト「アイリスプラザ」で楽しめる大人気の「プラザブロウの無人島生活」が

アイリス祭の期間中は当たり確率が10倍になります。

（※1）箱つぶれ、破れ、汚れ等がある商品です。使用には問題ありません。対象商品の数には限りがあります。

（※2）アイリス祭の過去の開催状況等は、以下のリンク先ページにて確認できます。

https://www.irisohyama.co.jp/company/sdgs/activity/social-community/iris-festival/

（※3）各商品の消費期限をご確認いただき、お召し上がりください。

（※4）購入の際、ログインが必要です。開催期間中、新規会員登録された方もご参加いただけます。