2025年10月25日（土）　愛犬と楽しむ一日！旧校舎を舞台にした『ドッグフェスタNIKKO』開催　inスマイルクラブ野口

ペッツファーストホールディングス株式会社

“Pets always come first”を理念に掲げるペッツファーストホールディングス株式会社（本社:東京都目⿊区、社長︓正宗 伸麻）は、栃木県日光市のスマイルクラブ野口にてワンちゃんと一緒に楽しむことができるドッグイベント「ドッグフェスタNIKKO」を開催し、同日に出張譲渡会も実施いたします。

■大切なペットともに【楽しむ、学ぶ、食べる、そして、出会う一日】を

今回、スマイルクラブ野口を運営する株式会社SMYLH様ご協力のもと、本施設にて「ドッグフェスタNIKKO」を開催する運びとなりました。

スマイルクラブ野口は、栃木県日光市にある旧野口小学校の校舎をリノベーションした、多機能型のスポーツコミュニティ＆学童保育施設です。子どもから高齢者、地域住民までが集い、学び・遊び・交流できる場所を目指しています。

旧校舎を利用した非日常的な空間で、【大切なペットとともに楽しむ、学ぶ、食べる、出会う】をコンセプトとし、ご家族皆様にとってかけがえのない一日を提供します。当日は校庭を利用した広々とした空間で、多数のテナント・イベントが出店・開催予定となっております。

※当日の天候等によってイベント内容には変更は生じる可能性がございます。また、雨天の場合は体育館での実施、荒天の場合は延期となりますことをご了承ください。

■【出会う】をテーマに出張譲渡会を開催

そして、ペッツファーストグループにおけるケア施設であるペットケア＆アダプションセンター日光にて生活するペットも、出張譲渡会として本イベントへ参加することとなっております。

当グループでは経営理念に沿い、当社が関わるすべてのペットに対して最後まで責任を持つため、販売前に疾患等を発症したペットは、病気の完治もしくは定期的な検査や投薬で体調が維持できる状態まで治療した上で、病状をご理解いただける方へのペットのお引き渡しを行っています。また、やむを得ない理由でペットの飼育継続が困難になったお客さまの代わりとなり、里親探しの代行も行っております。さらに、殺処分となるペットを減らし、すべてのペットが幸せになる社会を目指して実施しているCSR活動「Pets always come firstプロジェクト」の一環で、保健所や動物愛護センター等から引き取った保護犬猫の譲渡活動を2013年より行っております。

これらのペットたちは、里親様が見つかるまで「ペットケア＆アダプションセンター日光」で愛情を込めてお世話や適切な治療を行った上で、譲渡を実施しています。

そのペットの病状や性格などをご理解の上、一生涯にわたって愛情を注いでくださるご家族との出会いの機会を増やすことを目的に、定期的に譲渡会を開催しており、ペットケア＆アダプションセンター日光での譲渡会の他、2025年より出張譲渡会として、栃木県内のいくつかの施設に赴き出張譲渡会を開催してきました。＊1

これまで開催の出張譲渡会の様子

*１ これまでの出張譲渡会開催について ペッツファーストグループ 里親探し活動レポート 2025 年 6 月度(https://pfirst.jp/news_250730.pdf?_gl=1*1x4sy2o*_gcl_aw*R0NMLjE3NTY4ODUyMjEuQ2owS0NRand6dF9GQmhDRUFSSXNBSkdGV1ZsVi1qOGhFc084RmJVYXFsb1p5Tmh6X0ZWVUxBRXp4VERjUU12V2tfaWpqdWVNd0ZDRnI3RWFBa083RUFMd193Y0I.*_gcl_au*ODE0NDM3NjgxLjE3NTkxMjY0NDIuMTMwNTk2MzM1My4xNzU5Mjg5NzM4LjE3NTkyODk3Mzc.)

今回も数頭のペットが出張譲渡会として本イベントに参加予定となっております。イベント当日はペットケア＆アダプションセンター日光にて実際にペットのお世話をしているスタッフや獣医師よりペットの日々の様子や今後のケアについて詳しくご説明させていただきます。なお、参加するペットについては後日、ペットケア＆アダプションセンター日光公式Instagram(https://www.instagram.com/petcare_adoption_nikko/)にてご案内させていただきます。

過去の譲渡会の様子や、当グループのすべてのペットを幸せにするための考え方、取り組み等をニュースレター(https://www.pfirst.jp/news.html)や里親探し活動レポート(https://pfirst.jp/news_250930.pdf?_gl=1*ld4hh5*_gcl_aw*R0NMLjE3NTY4ODUyMjEuQ2owS0NRand6dF9GQmhDRUFSSXNBSkdGV1ZsVi1qOGhFc084RmJVYXFsb1p5Tmh6X0ZWVUxBRXp4VERjUU12V2tfaWpqdWVNd0ZDRnI3RWFBa083RUFMd193Y0I.*_gcl_au*ODE0NDM3NjgxLjE3NTkxMjY0NDIuMTMwNTk2MzM1My4xNzU5Mjg5NzM4LjE3NTkyODk3Mzc.)にて配信しております。そちらもぜひご覧ください。

ぜひ、ペットとのかけがえのない【出会い】を楽しみに、当イベントへ足をお運びください。

■イベント概要および注意事項について

ドッグフェスタNIKKOのイベント詳細については公式Instagram(https://www.instagram.com/dogfesta_nikko)にて随時情報を発信してまいります。また、イベント当日の開催可否や荒天の場合のお知らせ等も同Instagramにて配信いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/64020/table/99_1_6abdbc29977c72e9f2c4c6b2e85ed39e.jpg?v=202510090727 ]■イベント主催者紹介

▶スマイルクラブ野口（株式会社SMYL）

日光の自然に恵まれ、都会のせわしない喧騒から一歩離れながらもアクセス抜群のスマイルクラブ野口。

ここは、そんな地域の魅力を活かしつつ「あったらいいな」を実現するみんなのための場所。

広大な敷地を利用して、子どもも大人も高齢者も、地域の人から訪れる人までみんながやりたいことを実現できます。

【公式サイト】https://club.smylh.jp/

【公式Instagram】https://www.instagram.com/smylhclub_noguchi/?hl=ja

▶ペットケア＆アダプションセンター日光

どのような事情を抱えたペットでも幸せな生涯を送ってもらうために、有料での里親探しの代行と終生ケアサービスを行う日本初の複合的なペットケア専用施設として、栃木県日光市へ2007年に当社グループとして開業しました。約3万坪ある自然の中の広大な敷地と衛生的な設備の中でペットが暮らす環境を整え、施設内には獣医師が適切な治療を行える診察室なども完備しています。

【公式サイト】https://nikko.pfirst.jp/

【公式Instagram】https://www.instagram.com/petcare_adoption_nikko/

【公式Youtube】https://youtube.com/@pfirst_nikko?si=dXSFQpN7Xe3Gm5hq

【里親募集中のペット一覧】https://nikko.pfirst.jp/contents/adoption_available/

本イベントを通じて、多くの皆さまにペットとの「かけがえのない絆」を感じていただき、ペットとの出会いや大切な思い出作りのお手伝いをさせていただけましたら幸いです。

スタッフ一同、多くのみなさまのご来場を心よりお待ちしております。

■会社案内

【会社名】ペッツファーストホールディングス株式会社

【所在地】〒153-0063 東京都目黒区目黒1-24-12オリックス目黒ビル9F

【資本金】100百万円

【売上高】14,659百万円（2024年度実績）

【従業員数】1,281 名（うち獣医師 69名 愛玩動物看護師 88名※業務委託含む）2025年9月末時点

【代表者】代表取締役会長CEO 坂本晴彦

取締役社長COO 正宗伸麻

【ニュースレター】https://www.pfirst.jp/newsletter.html

※2025年6月6日、ペッツファーストホールディングス株式会社は、アークランズ株式会社のグループ会社となりました。

【会社名】アークランズ株式会社

【所在地】〒955-8501 新潟県三条市上須頃445番地

【資本金】6,462百万円

【売上高】 315,700百万円（2025年2月期）

【従業員数】13,094名

【代表者】代表取締役会長CEO 坂本晴彦

代表取締役社長COO 佐藤好文

【その他】

アークランズ株式会社は「くらし、満たす。こころ、満たす。」をスローガンに業界をリードする生活価値提供グループを目指し、ホームセンターの「ムサシ」、「ビバホーム」、とんかつ専門店「かつや」、からあげ定食専門店「からやま」等の「住」と「食」に関わる事業を展開します。独自の進化と変化を続ける事で専門性を極め、お客様の「もっとくらしを豊かにしたい」というおもいにお応えします。

■お問い合わせ先

【本掲載内容について】

ペッツファースト株式会社 広報室

電話番号 03-6910-4500／E-mail pr@pfirst.jp

担当者 西河・小野