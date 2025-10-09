AI CROSS、入社支援制度「サインアップボーナス」を開始

AI CROSS株式会社

AI CROSS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：原田典子、以下「当社」）は、2025年10月1日より、新しく入社した社員に対して「サインアップボーナス」を支給する制度を開始しました。本制度は、転職に伴う不安や経済的負担を軽減し、新しい挑戦を後押しすることを目的としています。海外では一般的ながら、国内IT業界ではまだ珍しい仕組みであり、安心して新たなキャリアに挑戦できる環境づくりを目指しています。

■背景

国内の労働市場では、IT人材不足が深刻化し、多様なキャリアを持つ人材の流動性が高まっています。転職は大きな期待とともに、経済的・心理的な不安も伴います。当社は、その不安を少しでも和らげるために「サインアップボーナス」を導入しました。サインアップボーナスとは、入社や内定承諾を条件に支給される特別な一時金のことで、海外では一般的に採用されていますが、国内IT業界ではまだ珍しく、転職者にとって新しい選択肢となります。

■対象となる方

- 雇用形態：正社員- 職種：全職種対象（採用状況により変更となる場合があります）- 採用経路：自社HPからの応募、または社員紹介（リファラル）経由- 適用開始日：2025年10月1日以降に内定が出た方

※今後変更となる可能性があります

■支給内容（最大50万円）

- 自社HPから応募された方：一律50万円- 社員紹介（リファラル）経由：30万円（※リファラルでは20万円のインセンティブ制度があり、合計で50万円のサポートになります）- 支給条件：入社後の試用期間（原則3ヶ月）を満了した方- 支給タイミング：試用期間満了後、翌々月末の給与と合わせて支給- 特別対応：引っ越し費用など特別な事情がある場合は前倒し支給を検討

※インセンティブ制度についての支給タイミングは異なります

■今後の展望

当社は、採用活動を通じて多様な人材が安心して挑戦できる社会を目指します。今後も働く人々に寄り添った仕組みを積極的に取り入れ、事成長とともに新しい働き方の実現に貢献してまいります。

■お問い合わせ

募集職種やお問合せは以下のリンクからお問い合わせください。

詳細を見る :https://aicross.co.jp/employment/

AI CROSS株式会社

AI CROSS株式会社は、法人向けのメッセージングサービスとAIを活用したソリューションを提供する企業です。主力サービスには、SMS配信サービス「絶対リーチ！SMS」、RCS配信プラットフォーム「絶対リーチ！RCS」およびAIを活用した様々なデータ分析サービス「Deep Predictor」などがあり、企業の業務効率化と顧客との円滑なコミュニケーションを支援しています。