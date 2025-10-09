人気の美容おやつシリーズ「matsukiyo BEAU DOLCE」から新商品「還元型コエンザイムQ10タブレット」10月11日より販売開始

株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー

「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3,600超の店舗、海外ではアジアを中心とする６エリアに82店舗（2025年６月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開する株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー（本社：東京都文京区、代表取締役社長：松本清雄）は、コスメライクなパッケージとともに美容サポート成分を配合した、新発想の美容おやつブランド「matsukiyo BEAU DOLCE（マツキヨ ボウドルチェ）」に、シリーズ初となる「還元型コエンザイムQ10」を配合した新商品「還元型コエンザイムQ10タブレット（瀬戸内産レモン / シャインマスカット）」を、10月11日（土）より全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と自社オンラインストアで販売開始します。

■人気の「美容おやつ」シリーズに、新発想の美容タブレットが登場

「matsukiyo BEAU DOLCE（マツキヨ ボウドルチェ）」は、美味しさを追求しながら、ヒアルロン酸、GABA、乳酸菌などの美容サポート成分を配合した「美容おやつ」シリーズです。まるでコスメのような心躍るパッケージとともに、美容にうれしい成分をおやつ感覚で美味しく摂取できるとご好評をいただいています。

今回新たに登場する「還元型コエンザイムQ10タブレット」は、シリーズ初となる「還元型コエンザイムQ10」を配合。内側からの美しさをサポートする成分を、手軽に取り入れられるタブレットとなっています。

フレーバーは、爽やかな酸味が広がる瀬戸内産レモンと、芳醇で上品な甘みが楽しめるシャインマスカットの２種類。瀬戸内産レモンは、爽やかな香りときゅんと甘酸っぱい風味が特徴で、気分をリフレッシュしたいときに最適です。シャインマスカットは、上品な甘さと芳醇な香りを閉じ込め、口に含んだ瞬間に贅沢な味わいが広がります。「還元型コエンザイムQ10」を、美味しく手軽に取り入れられるのが特長。さらに、持ち運びに便利なチャックつきパッケージで、シーンを問わずお楽しみいただけます。

【商品特長】

●シリーズ初の「還元型コエンザイムQ10」配合

内側からの美しさをサポートする「還元型コエンザイムQ10」を配合。手軽に摂れるタブレットに仕上げました。

●国産果汁を使ったこだわりの味わい

爽やかな酸味の瀬戸内産レモンと、芳醇な甘みのシャインマスカットの、気分に合わせて選べる２種類のフレーバー。美容サポートだけでなく味わいも追求しました。

●持ち運び便利なポケットサイズ

チャック付きパッケージで外出先でも便利。仕事や外移動中のリフレッシュにも最適です。

matsukiyo ボウドルチェ 還元型コエンザイムQ10タブレット

（瀬戸内産レモン／シャインマスカット）

価格：213円（税込）

容量：30g

美容サポート成分：還元型コエンザイムQ10

発売日：10月11日（土）

販売エリア：全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と自社オンラインストア

「BEAU DOLCE(ボウドルチェ)」とは「Beau(美)」と「Dolce（菓子）」を掛け合わせた造語で、美味しさを追求し、ヒアルロン酸、GABA、乳酸菌、コラーゲンなどの美容サポート成分を配合した「美容おやつ」です。「一口に、喜びと美しさを。BEAU DOLCEで、毎日をもっと魅力的に。」をテーマに、コスメを手に取るときのようなワクワク感とともに、ご褒美時間を提案する新しい商品シリーズです。今回の新商品を加え、全17SKUを展開します。

＜マツキヨココカラ＆カンパニー お客様相談室＞

フリーダイヤル：0120-845-533 受付時間 9:00～22:00 （年中無休）