LOEWE x On 最新コラボレーションがまもなく発売。共同デザインによる限定の新作スニーカー「クラウドソロ」が登場。

2025秋冬のLOEWE x On 最新コラボレーションでは、ロエベとOnが初めて共同デザインした限定スニーカー「クラウドソロ」が登場します。また、シームレスな新作ベースレイヤーをはじめとするパフォーマンスウェアのラインナップも拡充されます。

スペインのクラフトマンシップとスイスのエンジニアリングから生まれた、まったく新しいスニーカー「クラウドソロ」。ロエベとOnによるムーブメント、デザイン、クラフトの追究を体現する最新作であり、両者のデザインコードを巧みに融合させています。

ロエベとOnの専門知を結集した本作は、CloudTec(R)を採用したクラウドパーツをヒール部分に単一で搭載した初めてのデザインです。ミッドソールはHelion(TM) スーパーフォームと高い柔軟性を持つSpeedboard(R)で構成することにより、日常の動きに快適性とクッション性をもたらしています。アッパーは半透明の糸を織り上げたOnのテクニカルメッシュを採用し、ロエベのぺブルをかたどったトグルをあしらっています。そのほか、伸縮性のあるスピードシューレースや LOEWE x Onのロゴも特徴です。ターコイズ、オレンジ、ライムグリーンなどの鮮やかな配色のほか、ニュートラルカラーも取り揃えています。さらに、ニットメッシュ製のソックアッパー、ラバー製のトゥガード、ブランドロゴをあしらったヒールループが特徴のLOEWE x Onの「クラウドティルト」も、今シーズンはデニムグレーとデニムブルーの新色で登場します。

クラウドソロ

\94,600

ホワイト/ライトグレーダークブラウン/ブラックターコイズオレンジライムグリーンダークサンド/クリームサンド/ターコイズカーキグリーン/サンドブラック（メンズ限定）ブラック/ホワイト（ウィメンズ限定）

2025秋冬のウェアはパフォーマンステクノロジーに焦点を当て、予測不能な日常に対応するルックを提案。ロエベ ランウェイコレクションのラグジュアリーな質感に着想を得たフロック加工のアノラックから、カーゴトラウザーズや定番アウターまで、都市生活のスピードやエネルギーに寄り添うコレクションです。ラッシュアワーの混沌、突然の豪雨、喧騒の中でふとおとずれる静けさ――これらのウェアは、大都市のリズムにあわせて動くことができるようデザインされています。ブラ、Tシャツ、タイツ、パフォーマンスショーツといったコアとなるアイテムも揃い、その多くに両ブランドが共同開発したエンジニアード ストライプが採用されています。

ストームアノラック \168,300ストームアノラック \168,300ジャケット \257,400ジャケット \257,400カーゴトラウザーズ \82,500カーゴトラウザーズ \82,500タンクトップ \36,300スカート \42,900ショートパーカ \326,700シームレスショーツ \42,900

アメリカの写真家ライアン・マッギンレーが撮影を手がけたキャンペーンには、ダンスカンパニーのMazelFreten（マゼルフレテン）が出演。Bleunuit（ブルーニュイ）のディレクション、アッシュ・ラッカーのムーブメントディレクションのもと、テネリフェ島のラ・ラグーナ大学ファインアート学部で撮影が行われました。アートとアスレティシズムが融合した大胆なビジュアルは、都市空間を舞台にさまざまな動きがクラフトされてゆく様を称えています。MazelFretenのコレオグラフィーが捉えているのは、生の感覚です。困難と成功を等しく踏みしめ、人々を結びつける力強い動きを表現し、舞台とストリートの境界を超えようとする出演者たちを称賛しています。

LOEWE x On 最新コラボレーションは、10月15日（水）に事前登録者を対象にオンラインストア(https://www.loewe.com/jap/ja/pd/stories-collection/loewe-on-running.html?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=LOEWExON8_jp_jp)で先行発売。10月16日（木）からは登録不要で一部店舗とオンラインで販売を開始します。

先行発売の事前登録はこちら(https://www.loewe.com/jap/ja/pd/stories-collection/loewe-on-running.html?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=LOEWExON8_jp_jp)

*10月14日(火) 23:59までの受付

on.com(https://www.on.com/ja-jp)では10月15日（水）に先行販売し、10月16日（木）にOn Store Tokyo Catstreetで販売します。

展開店舗

ウェア：

カサロエベ表参道

ロエベ 並木（旧カサロエベ銀座）

ロエベ 伊勢丹新宿店メンズ館 4F

ロエベ 渋谷パルコ

ウィメンズシューズ：

カサロエベ表参道

ロエベ 並木（旧カサロエベ銀座）

ロエベ 伊勢丹新宿店 3F

ロエベ 阪急うめだ本店 3F

ロエベ 渋谷パルコ

ロエベ 松坂屋名古屋店

ロエベ 岩田屋本店

ロエベ 大丸札幌店

メンズシューズ：

カサロエベ表参道

ロエベ 並木（旧カサロエベ銀座）

ロエベ 伊勢丹新宿店メンズ館 4F

ロエベ 阪急メンズ大阪

ロエベ 渋谷パルコ

ロエベ 松坂屋名古屋店

On について

On(https://www.on.com/ja-jp/explore/about-on) は、2010 年にスイスアルプスで誕生したスポーツブランドです。“Ignite the human spirit through movement (動くことを通じて人の心に火を灯す)” をミッションに掲げ、ランニング、アウトドア、トレーニング、テニス、そしてライフスタイルの分野で、プレミアムなシューズ、アパレル、アクセサリーを市場にお届けしています。ブランド立ち上げから15年、その急成長を支えているのは、世界特許を取得しているCloudTec(R)(https://www.on.com/ja-jp/explore/technology/cloudtec)や業界の常識を覆すLightSpray(TM)(https://www.on.com/ja-jp/lightspray)といった革新的な技術、機能美が光るデザイン、そして循環型のモノづくり(https://www.on.com/ja-jp/collection/cyclon)です。

夢を追い続ける “Dream On.” のスピリットで着々とファンを増やし、現在は80か国以上で事業を展開しています。

ロエベについて

1846年にスペインにて誕生したロエベは、世界的なラグジュアリーブランドの一つです。2025年現在、ジャック・マッコローとラザロ・ヘルナンデスがクリエイティブ ディレクションを担っており、ロエベの価値観と共鳴するそのアプローチは、芸術的感性を通じてクラフトを厳密に探求するものです。この新たな章では、知的かつ遊び心に満ちたファッションと、大胆でいきいきとしたスペインのライフスタイル、レザーにおける類稀な専門性を探求しながら、ロエベのコアとなる感性を再定義しようとしています。

