「BASE」公式YouTubeチャンネル「ECのカクシゴト」の総再生回数が開始4ヶ月で100万回を突破！

この度、BASE株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役CEO：鶴岡 裕太、以下BASE）が運営するネットショップ作成サービス「BASE（ベイス）」は、ショップオーナーの生き方に密着したドキュメンタリー動画をお届けする「BASE」公式YouTubeチャンネル「ECのカクシゴト」の総再生回数が、配信開始から4ヶ月で100万回を突破したことをお知らせします。

＜「BASE」公式YouTubeチャンネル「ECのカクシゴト」について＞

当チャンネルでは、“ひとり開業の裏側” をテーマに、実際に「BASE」を利用してネットショップを運営しているショップオーナーの姿をドキュメンタリー動画で毎週金曜日にお届けしています。動画では、ショップオーナーが開業に至るまでの過程や、1日の過ごし方にスポットを当て、「好きなことをして生きていきたい」「会社や組織にとらわれず自分らしく働きたい」「ライフステージの変化で働き方を見直したい」など、これまで抱えてきた葛藤や転機を紹介しています。ネットショップ運営という選択肢を通じて、新たな道を切り拓いていく姿を、等身大の言葉と映像でお伝えしているのが特徴です。2025年6月13日（金）の配信開始以降、10月9日（木）現在で全17本の動画を配信しています。

今後もショップオーナーのリアルに迫ったドキュメンタリーをお届けすることにより、これから何か新しいことを始めたいと考えている方や、ECを活用して自分らしい働き方を模索している方にとって、背中をそっと押してくれるようなコンテンツを目指します。

■「ECのカクシゴト」を通じて届けるストーリー

◯ バラエティに富んだショップオーナーの生き方

「BASE」は、2012年11月にサービスを提供開始してから現在まで、累計240万ショップ（2025年6月現在）に利用いただいております。ご利用いただいているショップの中には、10年以上前から活動を続けられているショップから最近新たに開設したショップまで、多種多様な経歴やストーリーを持った方がいらっしゃいます。

本チャンネルでは、ショップオーナーの、商品に込める想いや、背景にある価値観・人生観を可視化することで、十人十色のショップオーナー像を伝えています。

◯ ネットショップ運営で広がる多様な生き方の選択肢

オンライン上で運営が可能なネットショップは、時間や場所といった制約にとらわれない、自由な働き方や生き方を可能にしています。本チャンネルでは、ショップオーナーが実現した「場所や時間に縛られない働き方」や「自分のペースで働ける楽しさ」の実例を取り上げ、ネットショップ運営が生み出す多様なライフスタイルの可能性をお届けしています。

◯ 等身大のショップオーナーのリアルから学ぶ成功のヒント

ネットショップを開設する際、多くの人が抱える「自分にもできるのか」という不安に、本チャンネルを通して寄り添うことも重視しています。人生を歩む中で、特別な経験やスキルではなく、意思決定と行動によって道を切り拓いていったショップオーナーのリアルな体験を通じて、不安を感じている方に「自分も挑戦できるかもしれない」と思っていただくための動画制作に努めています。

■配信動画の一部ご紹介

【1日密着】ハンドメイドの副業がXで大バズリ！会社員から在宅ワークでネットショップ開業の裏側

＜人気の動画＞

・インド刺繍リボンの専門店「TRIP UTOPIA」 宮田 彩織さん

働いていた会社がコロナ禍で倒産し、「会社員に戻るべきか、趣味のハンドメイドに人生を賭けてみるか……」と葛藤した過去や、Xでバズったことをきっかけに“趣味を仕事”に転換した経緯に迫りました。

ネットショップURL： https://store.trip-utopia.com

【1日密着】美しすぎる文房具！独学ではじめた"ものづくり"の勢いがすごすぎる…「YouTubeを見て中古の機械を買って…」

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=H4H_WBmMndw ]

・木軸ペン工房「金杢犀」 齋藤 翼さん

千葉県を拠点に、木軸ペンを中心とする手作り工芸品を制作する工房。職を転々とし、気持ち的には満たされない日々を送っていた20代を経て、木軸ペンとの偶然の出会いをきっかけに人生が大きく動きはじめます。開業後に訪れた心境の変化など、職人の裏側をお届けしています。

ネットショップURL： https://kinmokuseijp.base.shop

【1日密着】インスタ集客術がすごい…ヴィンテージアクセサリーブランドが実践するファンを作るSNS戦略

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=FnhzCTjLbIU ]

・コスチューム・ジュエリーのお店「maruo vintage」 圓尾 瞳さん

売れている店の徹底分析と実践から生まれた“自分のブランド”の作り方、好調期にあえて1年間休止した背景、そして「“パリ×ヴィンテージ”の世界観が素敵すぎる」と話題のInstagramに仕込んだ戦略を深掘り。学びを積み重ねた軌跡と、ファンを惹きつける投稿テクニックをご覧いただけます。

ネットショップURL： https://maruodesign.theshop.jp

【1日密着】転職を繰り返してたどり着いたフリーランスという生き方。ネットショップの売上を10倍にした心構えとは？

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=lZKF-ybqy0I ]＜最新の動画＞

・ゆるハイカーの山道具のお店「slow hike」 吉田 恵子さん・吉田 竜洙さん

妻の恵子さんは、服のデザイナーを志し、会社員として働きはじめます。しかし思うように自分に合った働き方が見つからず、転職を繰り返す日々。やがて、趣味の登山をきっかけに山道具の店を開業し、独立を果たしました。商売が軌道に乗ったころには夫も合流。「少し売れればいい」とはじめた仕事は、いつしか家計を支える柱に。家族と働く葛藤、売上を10倍に伸ばして得た“売れる心構え”とは――。ものづくり夫婦のリアルに迫ります。

ネットショップURL： https://slowhike.base.shop

【1日密着】「半年で資金が切れた...」ゼロからの"ナッツ起業"。家賃3万から始めた開業の現在とは！？

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=zhLXRKI0lRo ]

・ナッツとドライフルーツのお店「木能実」 高濱 遼平さん・高濱 奈保子さん

ハワイで出会ったナッツのおいしさに感動し、会社員を退職してゼロから起業をスタート。商品開発も販売方法もすべて手探りで進めるなか、資金繰りに苦しむ日々が続きます。それでも夫婦二人三脚で乗り越え、神奈川県小田原市で商売を軌道に乗せることに成功。その後、奈保子さんの地元・秋田へ移住し、ドライフルーツなど新たな商品づくりへと広がっていきます。秋田・能代の豊かな恵みや、地域の生産者の方々とのつながりにも注目です！

ネットショップURL： https://waranobag.thebase.in

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=D51QS3C7WWg ]

【次回告知： 10月10日（金）配信予定】

ゼロからの飲食開業。ポップアップも店舗もネットも、挑戦して知ったリアル

次回の出演者は、新潟県産の旬の食材を使用した、 植物性ミルクベースのアイスクリーム店「MY NAME IS ICE CREAM」の青柳 万凜(マリン)さん・青柳 萌々(モモ)さんです。

東京で、万凜さんはマーケティング業を、萌々さんはデザイナー業を営んでいました。そんな二人が移住先の新潟で現在営んでいるのは、アイスクリーム屋さん。飲食は未経験、ツテもない――。不安を抱えながらも、一歩ずつ挑戦を重ねてきました。ポップアップ、店舗、ネットショップ……すべてを実際にやってみたからこそわかった、それぞれの良さと難しさ。ゼロから飲食開業を目指す人にとってヒントになる“考え方”とは？ ぜひご覧ください。

ネットショップURL： https://mynameisice.base.shop

＜「BASE」公式YouTubeチャンネル「ECのカクシゴト」概要＞

・チャンネル名 ： ECのカクシゴト ーひとり開業の裏側ー （@sub_baseec）

・チャンネルURL： https://www.youtube.com/@sub_baseec

・コンテンツ内容： ショップオーナーの開業ストーリーや人生、日々の暮らしに密着するドキュメンタリー

・配 信 日 時： 毎週金曜日 18時00分

「BASE」はこれからも、誰でもかんたんにネットショップに挑戦できるサービスの提供を通じて、個人やスモールチームのショップオーナーの皆様の自由な生き方や新たな価値の創出を支えるパートナーとして寄り添い続けます。

○ ネットショップ作成サービス「BASE」 https://thebase.com(https://thebase.com)

「BASE」は、誰でも簡単にネットショップが作成できるサービスです。商品の企画・生産・製造等、クリエイティブな活動をされている個人・法人、地域活性を支援する自治体等の行政をはじめ、240万ショップにご利用いただいています。

「BASE」では、すべての人々が自分のブランドを持ち「自分らしい自由な生き方」が実現できるように最適化されたサービスを提供しており、導入が簡単な決済機能、ノーコードで設定できるデザインテーマ、トランザクション解析ツール、CRM機能、文章作成の業務を軽減する機能「BASE AIアシスタント」など、簡易な操作で利用できる幅広い機能によってショップ運営をサポートしています。個人や少人数のチームでもより効率的で効果的なネットショップ運営を実現し、ものづくりをはじめとしたショップオーナー様にしかできない価値づくりに向き合うための時間”クリエイティブタイム”創出や、売上向上をサポートしています。

料金プランは初期費用・月額費用などの固定費が不要で、商品が売れた際の手数料のみで利用できる「スタンダードプラン」と、月額費用が必要ですが業界最安水準の手数料で利用できる「グロースプラン」の2つのプランを提供しており、ショップの規模を問わずご利用いただけることも特徴です。

＜「BASE」の情報発信について＞

オウンドメディア「BASE U」や、公式SNSを通して、拡張機能「BASE Apps」の新機能の紹介や、活用方法、「BASE」をご利用のネットショップのインタビュー記事など、「BASE」を最大限に活用してショップを運営するノウハウを発信しています。

オウンドメディア「BASE U」： https://baseu.jp

「BASE」公式Instagram @BASEec： https://www.instagram.com/baseec

「BASE」公式X @BASEec： https://x.com/BASEec

「BASEコミュニティ」公式X @BASEecCommunity： https://x.com/BASEecCommunity

ネットショップ作成サービス「BASE」は、サービスの提供やショップオーナー様との活動を通じて、クリエイターエコノミーの推進・支援、DE&Iの実現に取り組んでおります。

