2025年9月期第3四半期決算に関連した質疑応答の要旨公開のおしらせ

株式会社ハイブリッドテクノロジーズ

日本とベトナムを拠点にグローバルIT総合サービスを展開する株式会社ハイブリッドテクノロジーズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：平川 和真、証券コード：4260、以下当社）は、2025年8月14日に2025年9月期第3四半期決算を発表いたしました。投資家の皆様へのより一層の情報発信、及びフェアディスクロージャーの観点から、同決算発表に関連して、本書公開日までに決算説明会等で頂いたご質問と、その回答の要旨を当社ウェブサイトに公開いたしましたので、お知らせいたします。

第3四半期決算発表においては、事業・投資戦略に関するご質問、次いで当社の人材戦略に関するご質問を多く頂戴しました。また、同決算発表と同日2025年9月期通期業績予想の修正をお知らせしており、これに関連した修正の要因等についてもご質問を頂き、当社代表取締役の平川より回答いたしました。

質疑応答の要旨はこちらから :https://ssl4.eir-parts.net/doc/4260/ir_material/262234/00.pdf

【株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/91454/table/83_1_c62f81e33f96e17154a66acc68dd94e6.jpg?v=202510090727 ]