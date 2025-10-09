パーソル、協賛する「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」で「はたらくWell-being Donation」実施

パーソルホールディングス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに掲げるパーソルホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：和田 孝雄）は、協賛する『2025 パーソル クライマックスシリーズ パ』におけて、北海道日本ハムファイターズ主催試合が開催される「エスコンフィールドHOKKAIDO」にて、10月11日（土）～13日（月）の期間中、笑顔測定器を設置し、来場者の笑顔に応じてポイントを蓄積・寄付する「はたらくWell-being Donation」を実施します。

パーソルグループは、『2025年度クライマックスシリーズ パ』に協賛しています。今年は、北海道日本ハムファイターズ主催試合が開催される「エスコンフィールドHOKKAIDO」のパーソルブースに笑顔測定器を設置し、来場者の笑顔に応じて蓄積したポイントを寄付する活動を実施します。この取り組みは、笑顔測定器を用いて、目や口の動きなどの情報をもとに通過者の「笑顔レベル」を大・中・小の3段階に分類（※）し、ポイントとして可視化、1ポイントにつき10円をパーソルが推進する“はたらくWell-being”の推進に貢献する団体へ寄付することで、笑顔を社会のチカラに変える取り組みです。

笑顔測定器の様子

パーソルグループは、「はたらく」を応援する寄付活動全般を「はたらくWell-being Donation」とし、寄付活動を展開しています。なお、今回集まった寄付金は、パーソルグループが推進する“はたらくWell-being”の価値観を共有し、その実現を支援している団体に寄付する予定です。

これからもパーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、本取り組みをはじめ、新しいはたらき方の促進など「はたらく」に関するさまざまなサービスを通じて、グループビジョンである「はたらいて、笑おう。」の実現を目指してまいります。

（※）本取り組みは、クウジット株式会社が提供するIoH(Internet of Happiness)プラットフォーム、およびSmile Magicソリューション、ソニー株式会社が開発した顔画像認識技術を利用しています。なお、画像データは保存されず、測定の基準となるデータおよび結果のみが保存されます。

■『2025 パーソル クライマックスシリーズ パ』開催予定

ファーストステージ

2025年10月11日（土）～

レギュラーシーズン2位球団 対 3位球団

2位球団の本拠地球場にて開催

ファイナルステージ

2025年10月15日（水）～

レギュラーシーズン1位球団 対 ファーストステージの勝者

1位球団の本拠地球場にて開催

■パーソルホールディングス株式会社について

1973年の創業以来、人材派遣、人材紹介、アウトソーシング、設計開発など人と組織にかかわる多様な事業を展開。2008年10月に共同持株会社テンプホールディングス株式会社を設立。2017年7月よりパーソルホールディングス株式会社へ社名変更。

東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：2181）。2025年3月期売上収益1兆4,512億円（IFRS）。

■「PERSOL（パーソル）」について＜ https://www.persol-group.co.jp/ ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス「テンプスタッフ」、転職サービス「doda」、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム「ミイダス」や、スキマバイトアプリ「シェアフル」などのサービスも提供しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。