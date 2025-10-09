サンドボックスゲーム『テラビット』にて期間限定イベント「テラビットハロウィン2025」開催！

サイバーステップ株式会社

サイバーステップ株式会社は、みんなで作るサンドボックスゲーム『テラビット』にて期間限定イベント「テラビットハロウィン2025」を、2025年10月9日（木）のアップデート後より開始することをお知らせします。

「テラビットハロウィン2025」では、ハロウィンモチーフの新ワールドに加え、クリエイターズグランプリの開催や期間限定ハロウィンスキンの販売など、ハロウィンシーズンを盛り上げるキャンペーンが盛りだくさんです！

モンスターを倒してハイスコアを目指せ！「ハロウィンバスターズ」登場！

詳細はこちら :https://teravit.app/ja/info#/all/topic/news-ja/20416

2025年10月9日（木）から期間限定で、ハロウィンムードを楽しむことができる新ワールド「ハロウィンバスターズ」が登場します。

「ハロウィンバスターズ」では、モンスターたちを倒してハイスコアを狙うシューティングミニゲームが楽しめます。

特定の条件を達成することでハロウィンのスキンが獲得できるほか、ランキングに応じて特別な報酬がもらえるランキングイベントも実施します。

開催期間：

2025年10月9日（木）アップデート後 ～ 2025年11月6日（木）アップデートまで

クリエイターズグランプリ開催！

ユーザーが制作したゲームの中からグランプリを決定する「クリエイターズグランプリ」を開催します。

『テラビット』はゲーム制作の経験がない方でも、簡単にゲームを作れるプラットフォームゲームです。

今回のクリエーターズグランプリでは「ハロウィン」をテーマにしたゲームワールドを募集します。見事グランプリに入賞された方にはゲーム内で使用できるジュエルをプレゼント！ぜひ、奮ってご参加ください！

トリック・オア・トリート！「ハロウィンウィッチ&ウィザード」衣装販売！

ハロウィンのムードにぴったりな新スキン「ハロウィンウィッチ衣装」「ハロウィンウィザード衣装」の販売を開始します。

今回の衣装は自分の好みに合わせて色を自由に変更し、カスタマイズすることが可能です。

限定スキンエフェクト「ハロウィンウィッチゴースト」もセットで入手することができます。あなたのすぐ後ろを追いかけてくるかわいらしいゴーストは、まさにハロウィンシーズンにぴったりなユニークな演出となっています。

スキンとエフェクトをセットで購入できるお得なチャンスです。アップデート後はスキンマーケットをぜひご確認ください！

ハロウィンウィッチ衣装ハロウィンウィザード衣装限定スキンエフェクト限定スキンエフェクト

販売期間：

2025年10月9日（木）アップデート後 ～ 2025年11月6日（木）アップデートまで

ジュエル購入者限定！ 限定ハロウィンスキンがもらえる！

「テラビットハロウィン2025」イベント期間中にゲーム内通貨「ジュエル」を購入すると、特典として限定ハロウィンスキンをプレゼントします！

限定ハロウィンスキンとして登場するハロウィンモチーフのスキンパーツは合計3種類となっています。

ジャック・オー・ランタンをモチーフにした「BIGパンプキンフェイス」や厨二心をくすぐる翼のスキン「片翼の堕天使」など、ハロウィンにぴったりなアイテムが登場します。

ビッグパンプキンフェイス破滅の黒炎片翼の堕天使

限定特典付ジュエル販売期間：

2025年10月9日（木）アップデート後 ～ 2025年11月6日（木）アップデートまで

ジュエルに加えて期間限定スキンが入手できるお得なキャンペーンとなっております。

ぜひゲットしてテラビットでのハロウィンをお楽しみください！

『テラビット』について

『テラビット』は基本プレイ無料のみんなで作るサンドボックスゲームです。

本作は、様々なブロックを組み上げてオリジナルのボクセルのワールドを制作できるだけでなく、ワールドにゲーム要素を加えることで誰でもゲームクリエイターになれるという体験を楽しむことができます。

◆サービス概要

タイトル：テラビット / TERAVIT

ジャンル：みんなで作るサンドボックスゲーム（マルチプレイ対応）

販売：基本プレイ無料（アイテム販売）

対応OS ：Windows(R) 8.1 / 10 / 11、スマートフォン（iOS / Android）、Nintendo Switch(TM)、

PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5

公式サイト：https://teravit.app/

公式X：https://twitter.com/teravit_jp

＜サイバーステップ株式会社＞

会社名：サイバーステップ株式会社

設立年月日：2000年4月1日

所在地：東京都杉並区和泉1-22-19

代表者：代表取締役社長 佐藤類

(C)2025 CyberStep, Inc. All Rights Reserved.