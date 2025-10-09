＜A.P.C.＞ 毎年大好評のA.P.C. ワークショップ　今年はバッグチャーム作り　あなただけのユニークなカスタマイズバッグを

株式会社ルックホールディングス

モダンフレンチスタイルを提案する“A.P.C.（アー・ペー・セー）”は、2023年より毎年好評頂いておりますワークショップを2025年11月23日(日・祝)、24日(月・休)に開催します。

私たちA.P.C.は、お客様とのつながりを大切にし、コミュニティ意識を育むことを重視しています。

一昨年よりスタートしたワークショップでは、A.P.C.フランスのイメージチームとともに、お客さま1人1人の手でデザインするというものづくりを楽しむ体験を提供してきました。

今年の「A.P.C. LUCKY CHARMS WORK SHOP」では、留め金や編み込みレザーストラップ、A.P.C.のレターキーホルダー、その他の装飾小物を自由に組み合わせて、あなただけのユニークなカスタマイズバッグをお作りいただけます。

2025年11月23日（日・祝）A.P.C. HIBIYA、11月24日（月・休）A.P.C. AOYAMAにて開催される「A.P.C. LUCKY CHARMS WORK SHOP」に、下記の条件を満たしたお客様の中から抽選でご招待いたします。

【応募条件】

2025年11月9日（日）までの期間に、対象ショップにて49,500円（税込み）以上のBAG製品をお買上、かつメンバーシップご登録のお客様の中から、抽選でご当選された方をご招待いたします。

【対象ショップ】

代官山FEMME、代官山HOMME、原宿、青山、渋谷パルコ、新宿高島屋、新宿伊勢丹HOMME、池袋東武FEMME、二子玉川、日比谷、高輪ニュウマン、横浜ニュウマン、湘南

【開催日程・会場】

-11月23日（日・祝）A.PC.日比谷店

東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷2F 03-6273-3535

-11月24日（月・休) A.PC.青山店

東京都渋谷区神宮前5-47-13 03-6418-1591

詳しくは対象ショップスタッフまでお尋ねください。

