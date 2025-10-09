アジャイルメディア・ネットワーク、「BTS COFFEE（HY COFFEE MIX BTS ver.）」の店舗卸売を開始

アジャイルメディア・ネットワーク株式会社

HY COFFEE MIX BTS ver.

アジャイルメディア・ネットワーク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤原宏樹、東証グロース：6573、以下「当社」）は、「HY COFFEE MIX BTS ver.（通称：BTSコーヒー）」の店舗向け卸売販売を開始する事をお知らせいたします。

本取り組みは、当社が推進する「ファンマーケティング×リアルリテール」戦略の一環であり、全国のリユースショップ・K-POP関連店舗など、BTSファン層との新たな接点づくりを目的としています。

BTSコーヒーについて

BTSコーヒーは、韓国のHY社が製造し、株式会社PRINESSが日本国内における独占販売権を取得した公式ライセンス商品です。2025年10月の日本上陸から初日で楽天市場コーヒーランキング1位を獲得するなど、発売直後から高い注目を集めています。

アジャイルメディア・ネットワークは、アンバサダー・ファン・マーケティング領域で培ったネットワークと店舗流通網を活用し、同商品の卸売および販促支援を総合的に展開いたします。

展開内容

- 全国のリユース系店舗、K-POP関連ショップへの卸売を順次開始- BTSファン層を中心とする「推し活」マーケットとの融合によるブランド認知拡大

以上により、ECでの展開に加えてリアル店舗を通じての購買接点を拡大し、ファンが「推し活を日常に取り込む」体験を創出してまいります。

今後の展開

BTSコーヒーの卸売展開を皮切りに、当社は今後もライセンスパートナー企業様と連携し、人気K-POPブランド関連商品の流通強化を予定しています。

