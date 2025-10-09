大好評！かっぱ寿司の食べ放題「かっぱの食べホー」対象店舗に10/16（木）～今秋新たに20店舗が登場！400円OFF「平日割」、800円OFF「平日学割」も11/19(水)まで延長決定！

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、かっぱ寿司の食べ放題「かっぱの食べホー」において、ご好評につき、今秋新たに20店舗を追加いたします。さらに、おなじくご好評いただいている「平日割」および「平日学割」も延長いたします。

「かっぱの食べホー」に新たに20店舗が追加されます。今回の追加には、初めて実施する店舗や久しぶりに実施される店舗も含まれています。また、平日限定の割引キャンペーンも延長され、一般・シニアのお客様は通常価格から400円OFF、学生の皆様は「平日学割（800円OFF）」との併用が可能です。これにより、対象の学生の方は最大1,200円OFFで「かっぱの食べホー」をご利用いただけます。

「かっぱの食べホー」は、約100種類のメニューが対象の食べ放題サービスで、中とろ・活〆はまち・ほたてなどの高級ネタをはじめ、ラーメンや茶碗蒸しなどのサイドメニュー、デザートまで幅広くラインアップ。さらに、幼児は無料でご利用いただけるため、ご家族にも大変ご好評をいただいております。

対象店舗は全国154店舗で実施しており、多くのお客様にご利用いただけます。ご予約はかっぱ寿司公式アプリ・WEBからとなります。

かっぱ寿司で“お得に贅沢”を楽しむ絶好のチャンス。ご家族、ご友人、学生の皆様まで、ぜひこの機会に「かっぱの食べホー」をご体験ください。

かっぱ寿司はこれからもお食事の時間がもっと楽しくなるよう、様々な取り組みを通して毎日のワクワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。

※「平日割」の対象は一般・シニア料金のお客様です。

※「平日割」・「平日学割」はキャンペーン開催期間中の土日・祝を除く平日のみが割引適用となります。

※幼児は保護者1名様につき幼児2名様まで。3名様以上は1名様につき990円（税込）頂戴いたします。

※学割は学生証ご提示の本人に限り有効です。

【かっぱ寿司の食べ放題「かっぱの食べホー」、追加20店舗詳細】

富山黒瀬店（富山県）、須坂店（長野県）、沼田店、（群馬県）、安中店（群馬県）、富岡店（群馬県）、伊勢崎店（群馬県）、草加店（埼玉県）、新三橋店（埼玉県）蓮田店（埼玉県）、北上尾店（埼玉県）、川口柳崎店（埼玉県）、三浦店（神奈川県）、逗子店（神奈川県）、アクロスプラザ若葉台店（東京都）、鶴見諸口店（大阪府）、松原店（大阪府）、豊岡店（兵庫県）、 淡路店（兵庫県）、洲本店（兵庫県）、ゆめモール柳川店（福岡県）

【かっぱ寿司の食べ放題「かっぱの食べホー」「平日割」「平日学割」の概要】

・実施店舗：154店舗（詳細はこちら：https://www.kappasushi.jp/cp/kappa-no-tabeho

・実施期間：～2025年11月19日（水）まで 予定 ※平日限定

・予約受付：かっぱ寿司公式WEB・アプリにて受付中

※店舗により価格・取り扱い商品が異なります。

【利用料金】

【メニュータイプA店舗】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18731/table/942_1_ac77a5c0095083174d250bd69546a5db.jpg?v=202510090727 ]

【メニュータイプB店舗】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18731/table/942_2_5ae699036c74061be27b0c82cb34e788.jpg?v=202510090727 ]

※保護者1名様につき幼児2名様まで。3名様以上は1名様につき990円（税込）頂戴します。

【食べ放題をご家族様で利用された場合のご利用例】

例１：大人2名様＋小学生1名様（メニュータイプA店舗）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/18731/table/942_3_61b0c4437e3a7daab52d0575cd8b786e.jpg?v=202510090727 ]

例２：大人2名様＋学生（中学生～大学院生）1名様（メニュータイプA店舗）

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/18731/table/942_4_4f736fafa85a0c8a2261a76c7cb971a5.jpg?v=202510090727 ]【かっぱの食べホー平日学割の概要】

※適用対象：お会計時にレジにて学生証のご提示をされた方、一名につき利用料金より800円（税込）引き

※学割は学生証ご提示の本人に限り有効です。

※学生証ご提示の人数分の割引が適用となります。

※お会計時に学生証のご提示がない場合、お忘れの場合は割引適用となりませんのでご注意ください。

※有効期限内の学生証のみご利用いただけます。

・実施店舗：154店舗（詳細はこちら：https://www.kappasushi.jp/cp/kappa-no-tabeho）

・実施期間： ～2025年11月19日（水）まで予定 ※平日限定

・予約受付：かっぱ寿司公式WEB・アプリにて受付中

※～2025年11月19日（水）までの期間は平日割との併用で一名につき利用料金より1,200円引き

【「平日割」と「平日学割」適用期間のご利用料金】

■「平日割」と「平日学割」適用期間：～2025年11月19日（水）まで予定 ※平日限定

【メニュータイプA店舗】一般：3,890円（税込）⇒「平日割」と「平日学割」適用で2,690円（税込）

【メニュータイプB店舗】一般：4,190円（税込）⇒「平日割」と「平日学割」適用で2,990円（税込）

【注意事項】

・現在多くのご予約を承っており、たくさんのお客様にご利用いただくため、ご予約後の無断キャンセルはご遠慮いただいております。

・無断キャンセルをされたお客様は次回以降のご予約をお断りさせていただく場合がございます。

・食べ放題のご予約変更・キャンセルはWEB・アプリよりお願いします。

・店舗により価格が異なります。詳しくはHPをご確認ください。

・店舗により取り扱い商品が異なります。

・食べ残しがないようにお願いいたします。

・グループ内で個人単位の食べ放題は、ご注文いただけません。

・お持ち帰りの場合、別料金となります。

・食べ放題メニュー以外をご注文いただいた場合、別メニューの実費をいただいております。

・食事を残された場合、実費をいただいております。

・シャリを残された場合、一貫につき33円（税込）をいただいております。

・車両（自転車を含む）を運転されるお客さまには、酒類のご提供は致しかねます。また20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。

・割引、クーポン券はご利用いただけません（弊社発行のお食事券・株主優待ポイントは利用可）。

・ご予約を承れる席数に限りがあります。

【食べ放題のご予約も！便利でお得なかっぱ寿司アプリ！】

会員登録（無料）を行っていただくと、かっぱ寿司をもっと便利にお楽しみいただけます。

1.事前に店舗予約で、スムーズにお席にご案内

2.お持ち帰り予約も簡単！WEB決済でお受取りもラクラク

3.お得なクーポンを不定期で配信

4.新メニュー情報やキャンペーン情報をいち早くゲット

かっぱ寿司公式アプリ詳細URL：https://www.kappasushi.jp/support/app

【かっぱ寿司のこだわり】

食べ放題で食べられるお寿司のシャリにもこだわりがあります。かっぱ寿司のシャリは、炊飯には専用の機械を使用し、どの店舗でも均一な品質を保ちながら、最後の仕上げは人の手で丁寧に確認。炊き上がりの状態や温度、ほぐし具合まで、毎日店内で最終チェックを行っています。

ひと粒ひと粒がしっかり粒立つかっぱ寿司の本気シャリ。寿司の土台であるシャリに徹底的にこだわり、冷めてもほどよい粘りと甘みを保ち、ネタの味を引き立てる理想的なシャリを実現しています。

かっぱ寿司のシャリのこだわり詳細URL: https://www.kappasushi.jp/kappa-action-shari

リリース内画像素材：https://x.gd/ZjfYu