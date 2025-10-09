売上100億円を目指す企業対象、公認会計士主導で支援と出資を行う「100億ブースター」開始

概要

ブリッジコンサルティンググループ株式会社

ブリッジコンサルティンググループ株式会社（所在地：東京都港区、代表者：宮崎良一）は、売上100億円を目指す「100億宣言企業」の成長を加速させる新サービス「100億ブースター」の提供を2025年10月1日より開始いたしました。



本サービスは、公認会計士を中心とした専門家チームが、事業計画達成に向けた課題抽出から改善策の提案、実行支援、進行管理までを包括的にサポートします。対象企業への出資も行い、株主として資金面を含めた持続的成長に強力にコミットします。従来のコンサルティングの枠を超えた実行力のある支援により、日本の産業界における新たなリーディングカンパニーの創出に貢献してまいります。

新サービス「100億ブースター」 :https://tenbil.bridge-group.co.jp

リリースの背景

現代の日本企業、特に大きな成長を目指す中堅・中小企業は、多くの複雑な課題に直面しています。少子高齢化に伴う後継者不足や、経営層と現場をつなぐ管理職の不在は、事業の持続的な成長を阻む深刻な問題です。

加えて、デジタル化の遅れは、営業活動の属人化や非効率な業務プロセスを温存させ、競争力の低下を招いています 。さらに、グローバル化や技術革新による市場環境の急速な変化に対応できず、多くの企業が成長の機会を逃しているのが現状です。

こうした厳しい環境の中、売上100億円という野心的な目標を掲げる「100億宣言企業」が、そのポテンシャルを最大限に発揮し、日本経済の新たな牽引役となるためには、従来のコンサルティングの枠を超えた、実行力とコミットメントのある支援が不可欠です。

「100億ブースター」とは

このような背景を踏まえ、ブリッジコンサルティンググループ株式会社は、公認会計士を中心とした専門家チームが企業の内部から成長を加速させる新サービス「100億ブースター」の提供を開始いたしました。

本サービスは、売上100億円の達成を目指す企業に対し、事業計画達成に向けた課題抽出から改善策の提案、実行支援、そして全体の進行管理までを包括的にサポートする成長支援サービスです 。

解決する課題

売上100億円を目指す企業が直面する以下の課題を解決します。

- 経営・管理人材の不足：経営層と現場を繋ぐ管理職の不在、後継者不在による事業承継及び相続問題- 戦略・管理の課題：事業成長のための戦略や、予実管理、KPI経営管理が不十分- マーケティング・DXの遅れ：営業の属人化、デジタル施策への遅れ、ブランド認知不足- 外部環境への対応：競合との競争激化、技術革新や業界構造変化への対応遅れ- 業務プロセス効率化：業務標準化、基幹システム導入、リスク管理体制整備の遅れサービスの特長

「100億ブースター」には下記3点の特長があります。

- 公認会計士によるプロジェクト管理及び推進：経験豊富な公認会計士が企業の課題を整理し、改善に向けたPDCAを回しながら事業計画達成を強力に推進します。- 専門家による実行支援：策定された改善策の実行に際しては、各分野のプロフェッショナルが実務レベルで支援します。- 出資によるコミットメント：IPO、M&A、投資、IR、システム、補助金等の専門家が集結。対象企業への出資を行い、株主としての立場から強力にコミットする点が最大の特長です。資金面も含めた、持続的成長に向けた責任ある支援を実現します。

これらの支援を通じて、お客様の社内にナレッジが蓄積されると同時に、社員の皆様のレベルアップにも貢献します。

当社は「100億ブースター」を通じて、売上100億円という大きな目標に挑む企業の成長を加速させ、日本の産業界における新たなリーディングカンパニーの創出に貢献してまいります。

ブリッジコンサルティンググループ株式会社について

ブリッジコンサルティンググループは、「公認会計士の経験・知見・想いを集約し、最適配分を可能にするプラットフォームを創る」をコーポレートミッションとした、公認会計士に特化したプロシェアリング事業を展開するコンサルティング会社です。

主なサービスとして、IPO,M&A,Financeによる企業成長/事業承継支援、内部監査/内部統制によるリスクマネジメント支援、スキルシェアを中心とした財務報告支援、CxO人材を中心とした人材獲得支援によって、上場会社、上場準備会社、中堅企業、スタートアップ企業をご支援しています。その他、公認会計士に特化したワーキングプラットフォーム『会計士.job』の運営にも取り組んでいます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61436/table/17_1_4e105887ac9e9ea868cbc29170d3ed5b.jpg?v=202510090727 ]ブリッジコンサルティンググループ株式会社

