【トランスコスモス】CPA悪化はCookie規制が原因！？広告媒体の機械学習を最大限活用する方法へ10月22日（水）、10月29日（水）に登壇

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、オンラインセミナーCPA悪化はCookie規制が原因！？広告媒体の機械学習を最大限活用する方法へ10月22日（水）、10月29日（水）に登壇します。

Cookie規制が進む中、Web広告の成果に不安や違和感を感じていませんか？

「CPAが悪化しているけれど原因がわからない」「媒体の最適化任せでは限界を感じている」──そんな課題を抱える広告運用に携わる方に向けて、本セミナーではCookie規制の最新動向と、成果につなげるための具体的な対策を解説します。

媒体の機械学習を最大限に活用するために、取り組むべき「配信」と「計測」のポイントを事例とともにお伝えします。

参加いただくことで、以下のポイントが明確になります

●Cookie規制が広告成果（CPA）に与える具体的な影響と、これまでの変遷

●媒体データだけに依存せず機械学習を最適化する方法

●正しい計測環境を構築し、信頼できるデータをもとに広告判断を行う方法

このような方におすすめ

●広告媒体の機械学習に不満を抱えている方

●Cookie規制が進む中、成果改善に向けて「何から始めればよいか」を知りたい方

●複数広告媒体を運用し、CPA改善の打ち手を模索している方

●セミナー概要

日時： LIVE：2025年10月22日（水）12：00～13：00

アーカイブ：2025年10月29日(水) 10：00～11：00、12：00～13：00

会場： オンライン開催

参加費： 無料(事前登録制)

主催： 株式会社イルグルム

お申し込みURL：https://go.ebis.ne.jp/seminar_251022/

※本セミナーは法人のお客様対象のセミナーとなっております。個人のお客様からのお申し込みは受け付けておりません。

※お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

※ご登壇企業様および弊社と同様のサービスを提供されている企業の関係者からのお申し込みは、ご遠慮いただいております。

●プログラム

12：00～ はじめに

Cookie規制を巡るこれまでの変遷とこれからの未来

広告媒体の機械学習を最適化する方法

Cookie規制下で正確な分析・正しい判断を行う方法

告知・アンケートのお願い

※セミナー内容は予告なしに一部変更する場合がございますので予めご了承ください。

※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です。

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

（トランスコスモス株式会社について）

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することで、お客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを、アジアを中心に世界36の国と地域・184の拠点で、オペレーショナル・エクセレンスを追求し、提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは事業環境の変化に対応し、デジタル技術の活用でお客様企業の変革を支援する「Global Digital Transformation Partner」を目指しています。(URL： https://www.trans-cosmos.co.jp)