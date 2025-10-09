営業社員のお客さま対応力向上を目的に「第7回ロールプレイング大会」を浅草公会堂で開催

株式会社ＦＰパートナー

無料FP相談サービス「マネードクター」を運営する株式会社ＦＰパートナー（本社：東京都文京区、代表取締役社長：黒木 勉、証券コード：7388、以下「当社」）は、2025年9月29日（月）、浅草公会堂（東京都台東区）にて、「第7回ロールプレイング大会」を開催しました。本大会は、当社の「お客さま本位の業務運営方針」に基づき、営業現場でのベストプラクティスの共有及び適切な保険商品のご提案力向上を目的として、2019年より毎年実施しています。

ロールプレイングを通じた社員育成とベストプラクティスの共有代表取締役社長 黒木勉（前列中央）と エリア代表9名

当社では、お客さま満足度向上のため、営業部門の販売スキル向上に注力したFP社員研修を実施しています。その一環として、2019年から全FP社員（訪問型FP・店舗所属FP）を対象に、「全国ロールプレイング大会」を継続開催しています。本大会には全国9エリアの代表社員が参加し、実際のFP面談場面を想定したロールプレイングを通して、現場で役立つ実践的なノウハウや優れた対応事例(=ベストプラクティス)を共有します。

全国9エリアの代表が集結

本年は各地域での支社予選、エリア予選を経て選出された９名の代表による本選となりました。今大会は、予選大会より一貫し『お客さまの立場に立ち、お客さまにとってわかりやすく納得感のある形で伝えること』を課題としています。本選出場者は限られた事前情報（「テーマ」と「当初意向」）をもとに、お客さま役の内勤社員からご意向を確認し、それをもとに、お客さまが適切な商品を選択できるよう情報提供を行いました。

銀賞 上月ＦＰ（中四国九州コンサルティング支社）銅賞 山ノ井ＦＰ（立川支社）参加型イベントによる全社員の成長機会

当日は、当社代表の黒木による「登壇する9名の全国ベストメンバーから、多くのヒントを得て、今後の自身の活動に生かしてほしい」との挨拶で開会しました。

各代表が一人15分の持ち時間でヒアリングとご提案を行い、その様子は全国の拠点へライブ配信され、全国のFP社員にとって自己研鑽やスキルアップの貴重な学びに繋がっています。

9名のロールプレイング終了直後に全社員による投票を実施し、上位3名を表彰しました。受賞者たちは、準備期間に練習相手を務めた仲間への感謝と共に受賞の喜びを語り、継続して自己研鑽することの大切さを語りました。大会の内容は後日、教育資料として社内に共有され、全FP社員の成長に役立てられます。

身振りと柔らかい表情が印象的なロールプレイング金賞授賞の喜びを語る小谷ＦＰ（三宮支社）

当社は、時代とともに変化する顧客ニーズを的確に捉え、社員一人ひとりが「お客さま本位のサービス」を実践できるよう、全社で取り組んでまいります。今後もお客さまにご満足と安心をお届けできるよう、引き続き誠実な情報提供とサービス向上に努めてまいります。

支社の代表を応援するFP社員第7回ロールプレイング大会 概要

■ 日 程 ：2025年9月29日(月)

■ 場 所 ：浅草公会堂

■ テーマ ：お客さまのご意向を丁寧にヒアリングし、そのご意向に沿った商品内容をわかりやすく説明する。

■ 当初意向：病気、ケガをされたとき（特に備えたいのは、がんや三大疾病の治療）

■ 対象FP人数：全国188拠点に在籍する、2,456名のFP社員（予選開催時2025年７月時点）

