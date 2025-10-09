道端アンジェリカ氏が世界110カ国以上で愛される痩身マシン「エンダモロジー(R)」の公式アンバサダーに就任

株式会社リツビ

化粧品・美容機器の卸業・企画・開発・輸入を行う株式会社リツビ（所在地：福岡市中央区、代表取締役社長：篠崎 信一）は、痩身マシン「エンダモロジー(R)」の公式アンバサダーに、モデル・タレントとして活躍する道端アンジェリカ氏を迎えたことを発表いたします。

就任特別企画として、期間中（2025年10月~2025年12月末）にエンダモロジー(R)を新規導入されたサロン様に道端アンジェリカ氏が訪問し、施術を体験する特別企画も実施いたします。また10月21日（火）にビューティーワールドジャパン大阪にてトークショーを実施いたします。

エンダモロジー公式サイト：https://lpg-pro.jp/

導入店検索サイト：https://jp-store.endermologie.com/

エンダモロジー公式Instagram：https://www.instagram.com/endermologie_jp/

【道端アンジェリカ氏、就任の経緯】

雑誌『GLITTER』や『VOCE』をはじめ、数多くのビューティ誌やファッション誌に登場し、大型ファッションショーにも出演されるなど、国内外で幅広く活躍される道端アンジェリカ氏。

美容と健康に対する高い意識を持ち、二児の母として多忙な日々を送る中でも、自分自身のセルフケアを大切にしている道端アンジェリカ氏は、実際にエンダモロジーを継続的に愛用してきたリアルユーザーでもあります。彼女のライフスタイルとエンダモロジー(R)の理念「INNER POWER. BETTER LIFE.（内なる力を引き出し、健康的で幸福な生活を送る）」が重なり、今回のアンバサダー就任が実現いたしました。

【エンダモロジー(R)とは】

エンダモロジーは、フランス・LPG社が開発した非侵襲型のボディトリートメント。特許技術によるメカニカル刺激で、脂肪・セルライト・たるみ・むくみなどの多くの悩みにアプローチします。

外科的処置を伴わず、痛みやダウンタイムのない施術でありながら、人が本来もつ細胞の力を高めることで “年齢に左右されない持続可能な美しさ”をもたらします。

現在、世界110カ国以上のスパや医療機関で導入され、世界中のセレブやアスリートに愛されるトリートメントです。

【アンバサダー就任 特別企画】

道端アンジェリカ氏の就任を記念して、特別企画をご用意いたしました。

●エンダモロジー導入サロン訪問企画

2025年10月から2025年12月末までにエンダモロジー(R)を新規導入されたサロン様限定で、道端アンジェリカ氏がサロンを訪問し、実際に施術を体験！

その様子をプロモーション動画として、撮影から編集まで一括で制作し、SNS 広告運用まで含めたトータルサポートプランを提供いたします。

「道端さんが訪れたサロン」としてサロンの認知拡大に貢献いたします。

●BWJ大阪 特別トークショーを実施

2025年10月21日にビューティーワールドジャパン大阪、リツビブースにて

道端アンジェリカ氏によるトークショーを開催いたします。

エンダモロジーの大ファンであり、自身も継続利用されている道端アンジェリカ氏からエンダモロジーへの愛や、美容に対する考え方を聞くことができる貴重な機会となっております。

【トークショー 概要】

・会期：2025年10月21日（火）

・会場：ビューティーワールドジャパン大阪 リツビブース（コスメティックゾーン3-B011）

・時間：第一部12:00~12:15

第二部14:00~14:15

※開始時刻は変更となる可能性がございます。詳細はリツビまでお問い合わせください。

・BWJ大阪イベントページ：https://beautyworld-japan-osaka.jp.messefrankfurt.com/osaka/ja.html

【会社概要】

商号 ： 株式会社リツビ

所在地 ： ＜福岡本社＞

〒810-0023 福岡県福岡市中央区警固1-15-6 KH22ビル

＜東京本社＞

〒135-0063 東京都江東区有明3-6-11

東京ファッションタウンビル東館8F

代表者 ： 代表取締役社長 篠崎 信一

設立 ： 1993(平成5)年4月

事業概要： 化粧品／美容機器の輸入・卸業／商品企画・開発／

健康食品／通販業

URL ： https://www.ritsubi.co.jp/