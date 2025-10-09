トイファクトリー、「ジャパンモビリティショー2025」に出展！世界初公開「スター・ウォーズ」キャンピングカーと、最高峰「メルセデス・ベンツ・スプリンター」ベースの2台を展示

株式会社トイファクトリー

トヨタハイエースおよびフィアットデュカトのキャンピングカー製造台数で国内首位を誇り、キャンピングカー業界を牽引する株式会社トイファクトリー（本社：岐阜県可児市、代表取締役：藤井昭文）は、2025年10月30日（木）から11月3日（月・祝）の会期前半限定で「JAPAN MOBILITY SHOW 2025（ジャパンモビリティショー2025）」に出展いたします。

未来のモビリティとライフスタイルを提案する本イベントにおいて、当社は東京ビッグサイト東8ホールに設けられる東8ホール／キャンピングカーゾーンにて、特に話題性の高い2台のキャンピングカーを展示し、「移動する居住空間」としての豊かなモビリティライフの可能性を提案します。

今回の出展では、注目のキャンピングカー2台を展示。

世界中のファン待望の世界初公開モデルも会場で発表となります！

■トイファクトリー展示車両

1. 【世界初公開】公式ライセンス「スター・ウォーズ」キャンピングカー

トイファクトリーが贈る、銀河系で最もエキサイティングなモデルがいよいよベールを脱ぎます！

「スター・ウォーズ」の世界観を細部にまで宿した、トイファクトリーならではのハイクオリティなキャンピングカーが、会場で初お披露目となります。ファンならずとも必見の特別な一台です。

車内に足を踏み入れれば、そこはもう「スター・ウォーズ」の銀河。



キャンピングカーの内外装には、最も人気の高いキャラクター「ダース・ベイダー」や、巨大な戦闘基地「デス・スター」を彷彿とさせる、帝国軍のダークで荘厳な世界観が隅々まで表現される予定です。

この『スター・ウォーズ』キャンピングカーは、限定生産5台のみという超希少モデル。

ルーカスフィルムの公式ライセンスを受けた、ファン垂涎の一台。

ぜひ会場でこの貴重な機会をご堪能ください！

２．WEINSBERG｜CaraCompact Suite MB 640 MEG EDITION [PEPPER]

特設ティザーサイト :https://toy-factory.jp/starwars/プレスリリース :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000064.000107958.html

トイファクトリーが自信をもってお勧めするA.I.M 正規輸入車モーターホーム、ドイツブランドの「WEINSBERG（ウェンズバーグ）」からは、メルセデス・ベンツ・スプリンターをベースにした話題のモデルを展示します。

トイファクトリーが提唱する「A.I.M」とは？

トイファクトリーおよびEURO-TOYがお届けする「A.I.M」とは、「Authorized Import Motorhomes」の略で、EURO-TOYが欧州のモーターホームブランドと正規契約を行い、自信を持って日本国内で販売する正規輸入車のことです。

希少な、メルセデス・ベンツ・スプリンターをベースとしたプレミアム仕様のモーターホーム4名乗車、4名就寝で、ゆったりとご家族での旅をお楽しみいただけます。

WEINSBERG（ウェンズバーグ）は、世界三大RVグループのクナウス・タバートグループに位置するドイツのモーターホームブランド。新しい世代に向けた、明るく洗練された高いデザイン性が特徴のブランドです。



WEINSBERGのCaraCompact Suite MB 640 MEG EDITION [PEPPER]は、日本入荷が非常に少なく、大変希少な車両「メルセデス・ベンツ・スプリンター」をベースにしたモーターホーム。

全長6,980mmの広々とした車内には、広々としたベッドスペースはもちろん、キッチンやシャワー、トイレルームなど、充実の装備を備えた、まさに「自分専用のスイートルーム」。

貴方の休暇を特別な時間に変えてくれる存在です。

大注目のこちらのモデルはメディアにも多数取り上げられています。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=FEc5LVndV5U ]

上質な走りと洗練されたデザイン、そして高い居住性を兼ね備えた、トイファクトリーのユーロトイブランドが展開する人気モデル。最高の旅を約束するフラッグシップモデルの魅力を会場でご体感ください。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ZGmgwRG5nmw ]車両詳細はこちら :https://www.euro-toy.jp/lineup/weinsberg/caracompactmb640-pepper/オーナー様インタビュー動画はこちら :https://youtu.be/0GMNjFXaajc?si=_dlsYfd4xLOPRJIs

【イベント概要】

JAPAN MOBILITY SHOW 2025（ジャパンモビリティショー2025）

会場：東京ビッグサイト

トイファクトリー出展ブース：キャンピングカーゾーン（東8ホール全体）

出展期間：10月30日（木）～11月3日（月・祝）

トイファクトリーの出展は前半期間限定となりますので、ご注意ください。その後は店舗（EURO-TOY相模原）にて上記出展車両をご覧いただけます。

また、JAPAN MOBILITY SHOW 2025は日程によって、プレスデー／オフィシャルデー／一般公開日など、対象者やチケットが異なるため、詳細は公式サイトにて情報確認をお勧めいたします。

公式サイト｜開催概要・チケット情報 :https://www.japan-mobility-show.com/outline/

この機会にぜひ会場へお越しいただき、トイファクトリーが提案する新たなモビリティの可能性と、キャンピングカーのある豊かなライフスタイルをご覧ください。

皆様のご来場を心よりお待ちしております！

【株式会社トイファクトリー】

公式ホームページ :https://toy-factory.jp/会社概要

岐阜県可児市に本社を置くトイファクトリーは、トヨタハイエースおよびフィアットデュカトのキャンピングカー製造台数で国内首位の製造メーカーで、2025年には創業30周年を迎えます。

自動車メーカーが保証する自動車本来の安全性を崩すことなく架装された当社のキャンピングカーは、様々な独自技術が施されています。車中泊の快適性の指標となる寒暖の気温差を押さえる「ボディ高断熱施工」から弊社キャンピングカーの特徴でもある「エアロウィンドウ」、大手電機メーカーと共同開発した高効率ソーラー発電システムや家庭用インバータークーラーが車載された「クールコンプシステム」など、当社のキャンピングカーは、車中泊旅行を快適に過ごす為、数々の装備を業界に先駆けて採用してきました。

またキャンピングカーのみならずドクターカー、自治体・団体向けの多目的車両MARU MOBIなど特殊車両まで、細部にわたりご使用いただくお客様それぞれのニーズに合わせて製作。2021 年春放映のドキュメンタリー番組「情熱大陸」では、トイファクトリーのものづくり姿勢や、キャンピングカーに対する想いなどが特集され多くの反響をいただきました。

2022年9月にはステランティスジャパンとフィアットプロフェッショナル正規ディーラー契約を締結し、2023年にはフィアットデュカトをベース車両とした新型キャンピングカーを発表。各方面で話題となっております。



商号：株式会社トイファクトリー

代表者：代表取締役 藤井昭文

所在地：〒509-0213岐阜県可児市瀬田800-1(トイファクトリー・インターナショナルは沖縄所在)

設立：1995年8月



【事業内容】

・キャンピング車両製作販売・特殊車両、福祉車両製作販売・自動車内外装製作・ヨーロッパ車両輸入販売・RV用品・パーツ輸入販売・自動車レンタルサービス・自転車販売、レンタルサービス・車検、整備

・フィアットプロフェッショナル正規ディーラー

【URLリンク】

キャンピングカー事業部

TOY-FACTORY https://toy-factory.jp/

EURO-TOY https://www.euro-toy.jp/

※「EURO-TOY（ユーロトイ）」とは、日本のRV業界を牽引するトイファクトリーが、欧州のキャンピングカーブランドをセレクトしてお届けする「輸入車キャンピングカーディーラー」です。

TFME事業部

ウォーターレストイレclesana オフィシャルサイト https://clesana-japan.jp/

MARU MOBIオフィシャルサイト https://toy-factory.jp/marumobi/

TFME事業部オフィシャルサイト https://toy-factory.jp/tfme/

SNS

公式Instagram（TOY-FACTORY） https://www.instagram.com/toy_factory_official/

公式Instagram（EURO-TOY） https://www.instagram.com/euro_toy_official/

公式Facebook https://www.facebook.com/toyfactory.jp

過去の主なTV出演番組

●毎日放送(MBS)「情熱大陸」

2021年02月28日(日) 放送分 Vol.1143 “キャンピングカービルダー：藤井昭文”(https://www.mbs.jp/jounetsu/2021/02_28.shtml)

2024年02月04日(日) 放送分 Vol.1286 “緊急企画 能登応援SP”(https://www.mbs.jp/jounetsu/2024/02_04.shtml)

●テレビ愛知「日経プレミアム 工場へ行こうIII」

2024年9月7日（土）放送 『“走るお家”に大改造！キャンピングカー(秘)工場に潜入SP』(https://tv-aichi.co.jp/koujou3/archive/240907/)

●テレビ愛知＆日経新聞共同企画「ローカルビジネスサテライト」

2023年8月10日(木)放送 『変幻自在キャンピングカー､年商4倍 宇宙の技で夏冬快適』(https://channel.nikkei.co.jp/LBS/104_tva.html)

2025年1月9日(木)放送 『キャンピングカーが「動くトイレ」に 能登の被災地にも』(https://channel.nikkei.co.jp/LBS/210_tva.html)

【10/9放送】テレビ東京／カンブリア宮殿にも”クレサナ”が登場予定です！

トイファクトリーは、2025年10月9日（木）23時06分～23時55分、テレビ東京系列「日経スペシャル カンブリア宮殿」に出演することが決定しました。

トイファクトリーのお届けするキャンピングカーを通じたワクワクした世界観をぜひご覧ください！！

テレビ東京／カンブリア宮殿 公式サイト :https://www.tv-tokyo.co.jp/cambria/