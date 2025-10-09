【MARLMARL】2025年秋冬新作コレクション。10月の第二弾アイテムを発表【baby&kids】

株式会社Yom

ベビー&キッズのためのギフトブランドMARLMARL（マールマール）を運営する株式会社Yom（本社：東京都渋谷区、代表取締役：深澤和弥）は、2025年10月9日(木)に自社ECサイトで、10月10日(金)より全国直営店にて2025年秋冬アイテム第2弾を発売します。

MARLMARLの今シーズンのテーマは“つつむ”

ただ何かを覆うだけでなく、その奥にある“たいせつにしたい気持ち”まで。そっとつつみ込みました。

寒い季節も子どもも、まるごとつつみ込んで温めたい。そんなペアレンツの愛情のような、アウターが3アイテム登場します

● オールインワンアウター/ etoile（エトワール）冬もベビー期もまるごと可愛く。やさしさで“つつむ”オールインワンアウター。milkmokanight

ふわふわのボア素材がつつむ、ペアレンツのハグのようなオールインワンアウター。

逆開ファスナーで上下どちらにも開き、お着替えやオムツ替えも簡単に。インナーの袖が手足を包み込むカバーにも変化します。

インナーの袖が手足を覆うカバーに

袖や着丈を調節できるゴムストッパーで、ワンサイズで20cmの成長に対応。

フードのとんがりフォルム＆ポンポンがチャームポイント！

milkmokanight

各 \13,200_tax in

size：60cm~80cm color： milk / moka / night

● リバーシブルベスト/ halb（ハルプ）変わる季節と成長に寄り添う、キッズアウターの最適解shaggy×ecrushaggy×ecrucheck×blackcheck×black

気候の変動が読めない近頃の冬。キッズアウターの最適解を模索して、たどり着いたのがブランド初のアウターベストでした。

着こなしの幅が広がるリバーシブル。そして、ワンサイズで3年着られるロングユースシルエット。

裏面は撥水加工を施しています

中綿には、防水性・抗菌性・制電性などを備えた、多機能保温素材「ETHERMALOFT(R)️」を採用しました。

MARLMARLならではの“デザイン”と“機能性”が同居したアイテムです。

shaggy×ecrushaggy×ecru（裏）check×blackcheck×black（裏）

各 \19,800_tax in

size：80-90/100-110cm color： shaggy×ecru / check×black

● ダウンスーツ/ pramsuit（プラムスーツ）冬の街も雪の日も、家族の楽しい思い出に

雪国の冬も一緒に楽しめる本格ダウンスーツ。表地は撥水ポリエステル、裏地にはやわらかなボアでぬくもりを逃しません。

こちらも足元まで開く逆開ファスナーで、オムツ替えやお着替えもスムーズ。

中綿はダウン90%・フェザー10%を贅沢に使用。軽さと保温性を両立しています。

取り外せるミトンは単品で使っても

取り外しできる手袋付きで、冷たい風から指先までガード。

曇り空や雪景色にも映えるチェック柄は、スノーレジャーから、園の送り迎えにも最適です。

各 \28,600_tax in

size：80cm color： block check

25AW New Collection :https://www.marlmarl.com/feature/2025aw/oct/

■MARLMARLとは

MARLMARLはベビー&キッズ向けギフトブランド。

高い実用性と、他にはないユニークなデザインが特徴の“まあるい”スタイやお食事エプロンなど、出産祝いをはじめ、子育て中のご家族にも高い支持を得ています。

▶︎ブランドサイト(https://www.marlmarl.com/)

▶︎ショップリスト(https://www.marlmarl.com/shoplist/)

【会社概要】

会社名：株式会社Yom

英語名： Yom Co.,Ltd

所在地： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-34-17住友不動産原宿ビル16F

代表者： 代表取締役 深澤和弥

設立 ： 2012年11月

URL ：https://www.yom.jp/(https://www.yom.jp/)