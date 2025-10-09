子どもたちが主役の湘南のイベント「湘南キッズデイ」開催決定！

株式会社EDITORS

2024年の初開催から早1年。湘南で繰り広げられる子どもたちが主役のキッズイベント「湘南キッズデイ」が、パワーアップして帰ってきます。子どもたちにとって1年で最も幸せになる日にすべく、そして未来への架け橋となる2日間。湘南最大級のキッズイベントをお届けします。

子どもたちに伝えたい、湘南の魅力の数々。

1998年の創刊以来、湘南に根差したローカル情報を掘り下げ、湘南のライフスタイルや情報を発信する季刊誌『湘南スタイルmagazine』（発刊：株式会社EDITORS）。湘南エリアのイベントに参加していく中で「湘南の未来を担う子どもたちを主役にした、とびきりのキッズイベントが開催したい」そんな想いを胸に、数年前から温めてきた企画が2024年11月に実現、第1回開催となった「湘南キッズデイ」。大人たちが子どもたちに伝えたい湘南の魅力やメッセージをコンテンツとして形にし、知的好奇心を刺激。たくさんの笑顔と熱気に包まれました。

第1回は1日だけの開催でしたが、2025年はさらにパワーアップして2日間開催へ！ 会場は「つくる」、「たべる」、「であう」、「あそぶ」、「まなぶ」のジャンルごとにエリアを分けて、心躍るコンテンツをお届けします。

また、センターステージでは、フラやダンス、マーチングバンドなど子どもたちの「パフォーマンス」が会場を盛り上げます。このイベントが、子どもたちの心に一生残る思い出となり、湘南の未来を照らす光となることを願って。ぜひ、家族みんなでお越しください！

感動をステージからお届け！ パフォーマンスで感動を。

ダンス、フラ、チア、マーチングバンドなど、湘南のキッズチームが最高のパフォーマンスで盛り上げる！ 一組一組のパフォーマンスを、どうぞお見逃しなく！ 出演予定は、Studio HANA！、カロケメレメレフラスタジオ、湘南オールスターチア、ナー・レイ・オ・ポーポーハウ、聖和学院第二幼稚園、ほか。

イベント概要

湘南キッズデイ

日 時：2025年11月1日(土)、2日（日）両日ともに9時～15時

会場：辻堂海浜公園（神奈川県藤沢市辻堂西海岸3-2）

入場料：無料

主催：湘南キッズデイ実行委員会

共催：公園協会(https://www.kanagawa-park.or.jp/tujidou/)、オーチュー(https://www.ohchu.co.jp/)、サカタのタネ(https://sakata-netshop.com/shop/default.aspx?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=brandword&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwjY64BhCaARIsAIfc7YbXYPEsTS8htm_muL3jVulmhb4nubvZQNutAdJPe-shu7q3c6iBMDAaAidmEALw_wcB)、小田急電鉄共同事業体(https://www.odakyu.jp/)

協賛：日産神奈川販売(https://np-kanagawa.nissan-dealer.jp/top.html)、損保ジャパン(https://www.sompo-japan.co.jp/)、ケーエステート(https://k-estate.biz/)、メゾンカカオ財団(https://maisoncacao.com/foundation)、湘南菱油(https://shonan-ryoyu.co.jp/)、グッドシェアリングカマクラ(https://www.goodsharing-lab.com/)、服部商店(https://clean-shonan.com/)

※イベントのもようは12月25日発売の『湘南スタイルmagazine104号』で紹介するため、当日は取材で写真撮影・動画撮影が入ります。

※本イベントではひとり親家庭に食料を寄付する活動を行っている「フードバンクふじさわ(https://www.foodbankfujisawa.com/)」が食料の寄付を受け付けます。また、売上の一部も同団体へ寄付します。

※カップ、お皿、お箸は持参していただき、ゴミ削減にご協力ください。

SNS・イベント特設サイト

湘南キッズデイ公式Instagram https://www.instagram.com/shonankidsday/

湘南キッズデイ特設サイト https://shonanstyle.blue/lp/shonan-kidsday/

SNS、特設サイトにて随時イベントの詳細は発信していきます。

ぜひフォローをお願いします！

【本リリースに関するお問い合わせについて】

株式会社EDITORS

湘南スタイルマガジン編集部：三島、小宮山

メール：shonanstylemagazine@editorsinc.jp

電話：03-6447-9442

湘南スタイル公式Instagram https://www.instagram.com/shonanstylemagazine/