ダイソンビューティー、「Dyson Supersonic Nural(TM) Shine ヘアドライヤー」の数量限定カラー「シャンパンロゼ」を発売

ダイソン株式会社

ダイソン株式会社（東京都千代田区: 代表取締役社長 添田 成久、以下ダイソン）は、「Dyson Supersonic Nural(TM) Shine ヘアドライヤー」に、このホリデーシーズンを華やかに彩る数量限定カラー「シャンパンロゼ」を新たにラインナップします。2025年10月15日（水）より、ダイソン公式オンラインストア、百貨店、家電量販店、提携ヘアサロンなどにおいて順次発売します。

ホリデーシーズンを彩る「シャンパンロゼ」誕生のストーリー

温もりと華やかさ、そしてホリデーシーズンならではの特別な輝きを表現した「シャンパンロゼ」は、暖炉の炎のきらめき、そして大切な人との集いやお祝いの場で象徴的なシャンパンから着想を得て誕生しました。

ダイソンのデザインチームはCMF（Colours=色, Materials=素材, Finishes=仕上げ）の専門知識を活かし、高い性能と優れたデザイン性を兼ね備えた製品を生み出しています。また、ダイソンのCMFデザイナーとエンジニアのコラボレーションにより、チームは常に色の誕生について研究しており、数百に及ぶ色調を検討した結果、冬に感じる暖かみや温もりと、ホリデーシーズンの華やぎを結びつける3色の組み合わせが選ばれました。

- トースティーバーガンディ：移りゆく季節の色合いと、ホットワインの夜の豊かさを映す深みのある赤色- ウォームカッパー：炎の余韻のような輝きと、シーズンを通して変わらぬ美しさを表現する銅色- ペールピンクシャンパン：家族や友人とグラスを交わす喜びを映し出すような、華やかなピンク

これらの3色を組み合わせて生まれた「シャンパンロゼ」は、暖炉の炎や人々の集いといったホリデーシーズンならではの温もりを重ね合わせたカラーです。光沢のあるメタリック仕上げが、その温もりと華やかさを際立たせます。

冬にこそ贈りたい、健やかな髪を保つためのギフト

ダイソンのヘアケア製品はさまざまな髪質に対応し、過度な熱ダメージから髪を守るよう設計されています。まるで上質なシャンパンのように、ダイソンビューティーのツールは長く続く美しい仕上がりを叶えるためにつくられており、インテリジェント・ヒートコントロールと先進的なデジタルモーター技術によって、髪本来の健やかさを守ります。

ダイソンが日本で今年実施した調査*¹によると、「ダイソンのヘアケア製品をギフトとして贈られたい」と回答した方は86％にのぼりました。シャンパンロゼを纏った「Dyson Supersonic Nural(TM) Shine ヘアドライヤー」は、ご家族やご自身へのホリデーシーズンの贈り物としてもぴったりな製品です。

キャンペーン期間中、オリジナルギフトバッグをプレゼント

2025年11月15日（土）より、下記の条件を満たしたお客様を対象として、オリジナルギフトバッグを無料でプレゼントいたします*²。

・ダイソン公式オンラインストアにて、「Dyson Supersonic Nural(TM) Shine ヘアドライヤー（シャンパンロゼ）」をご購入いただいた方

・百貨店および家電量販店の対象店舗にて、ダイソンのヘアケア製品をご購入いただいた方

■Dyson Supersonic Nural(TM) Shine ヘアドライヤー（シャンパンロゼ）について

低温なのに速乾を実現し、熱ダメージのない、美しい理想の髪へと導くヘアドライヤー。Nural(TM) センサーを搭載し、以下の機能を備えています。

・スカルプモード：髪や頭皮との距離を測定し、風温を自動で調整。頭皮を約55℃に保ち*³、過度な熱ダメージから守ります。

・オート設定アタッチメント：取り付けられたアタッチメントを瞬時に認識し、前回使用時の風速・風温に自動で調整します*⁴。

・アイドリング機能：加速度センサーにより、ドライヤーが置かれた状況を感知。自動的にヒーターを停止し、風速も弱風まで下がります。

・3種類のアタッチメント：「低温ツール*⁵」「ツヤ出しツール*⁶」「なめらかツール」の3種類のアタッチメントが付属。「低温ツール」はデリケートな頭皮を低温のやさしい風ですばやく乾燥します。「ツヤ出しツール」は2つの異なるモードにより、風の力で髪の毛をアタッチメント表面に引き寄せ、髪のうねりや浮き毛を抑えます。「なめらかツール」はなめらかで均一な風速で髪を整えながら乾かし、シルクのような指ざわりに仕上げます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42335/table/171_1_631ce92553d553644bc15caa2261fed3.jpg?v=202510090658 ]

*1 日本全国の女性ダイソンヘアケア家電製品ユーザー3,399名を対象として、2025年2月にダイソンが実施したオンライン調査の結果に基づく。【ダイソンのヘアケア製品を贈られたいか？という質問に対する回答】「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」の回答の合計。

*2 オリジナルギフトバッグを進呈する対象製品は販売チャネルによって異なります。また、数量限定のため、なくなり次第、配布を終了いたします。

*3 スカルプモード対応の低温ツール装着時。目標温度であり、実際の使用状況により異なる場合があります。

*4 スカルプモードがオンの時は、スカルプモードによる風温調整が優先されます。

*5 オート設定アタッチメント非搭載

*6 スカルプモード非搭載

■製品情報についてはダイソン公式サイトをご確認ください

Dyson Supersonic Nural(TM) Shine ヘアドライヤー（シャンパンロゼ）について：

https://www.dyson.co.jp/discover/news/supersonic-nural-shine-champagne-rose