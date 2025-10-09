【Amazon秋のプライム感謝祭 あと2日】eスポーツの黄金サイズ24.5型QDMiniLEDモニター「INNOCN 25M2S」が価格攻勢！

深セン市世紀創新顕示（モニター）電子有限公司

拝啓 秋涼の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素よりINNOCN製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。このたびINNOCNは、Amazon秋のプライム感謝祭に合わせて、量子ドットMini LED技術を採用した24.5型ゲーミングモニター「25M2S」を対象に、期間限定セールを開催しております。セール終了まで残りわずか2日――この機会をお見逃しなく。

■ 「25M2S」が選ばれる3つの理由 ～ユーザーの声から～

1️⃣ eスポーツに最適化された「黄金サイズ」24.5型

一目で画面全体を把握できる24.5インチは、プロゲーマーも認める“黄金サイズ”。

視線移動が少なく、ゲーム中の集中力を保ちながら全情報を瞬時に把握できます。

高解像度との組み合わせで、FPSやMOBAタイトルでも圧倒的な視認性を実現します。

2️⃣ 量子ドットMini LEDが生み出す「別次元の色彩」

「量子ドットの発色が鮮烈」「暗部の奥行きがまるで映画のよう」と高評価。

従来のIPSパネルでは得られなかった「色の深み」と「輝度の緻密さ」を両立。

ゲームの世界を現実のように再現するその映像体験は、まさに次世代のビジュアルです。

3️⃣ 圧倒的240Hz＋HDR1000がもたらす「応答速度と没入感」

240Hzの超高速リフレッシュレートと1ms応答速度で、動きの一瞬も逃しません。

同スペック帯からの乗り換えユーザーからも「操作感がよりスムーズになった」と好評です。

さらにHDR1000対応により、ホライゾンやFF7リバースのようなHDR作品では、太陽光の眩しさや反射表現が圧巻のリアリティを演出。

有機ELテレビユーザーすら「白の輝度はMini LEDの方が上」と驚くその輝きは、まさに“臨場感の極致”です。

■ Amazon秋のプライム感謝祭 セール概要

対象製品：INNOCN 25M2S（24.5インチ QDMiniLED / 240Hz）

通常価格：\53,500（税込）

セール価格：\38,999（税込）

割引率：27％OFF

販売期間：2025年10月4日（土）00:00 ～ 10月10日（金）23:59（JST）

販売ページ：https://geni.us/PR25M2S

■ INNOCNの理念と開発背景

INNOCNは、「テクノロジーで創造的なビジュアル体験を革新する」ことを理念に掲げ、ゲーマーやクリエイターの感性を刺激する製品づくりに注力してまいりました。25M2Sは、その象徴とも言える存在。

**“黄金サイズ × Mini LED × 240Hz”**という理想の組み合わせが、競技シーンと映像体験の両立を実現しています。

Amazon秋のプライム感謝祭のラストチャンスに、INNOCNが誇る“別次元の映像美”をぜひご体感ください。