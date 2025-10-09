【新レポート発行】不動産マーケットリサーチレポートVol.293「大型車両交通量に基づく物流拠点の潜在需要分析」
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
- 大型車両の交通量データを用いて首都圏の物流施設需要を定量的に分析
- 本稿分析に基づく潜在需要を上回る供給に伴う需給の緩和が一部に見られた。
- 千葉内陸、神奈川湾岸部、茨城南部では2026年以降、需給調整も見込まれる。
- 常磐道、東北道の一部では潜在需要と供給の間に大きなギャップがあり、需要以外のネックポイントが存在する可能性あり。
三菱UFJ信託銀行株式会社（東京都千代田区、取締役社長：窪田 博）は、この度不動産マーケットリサーチレポートVol.293「大型車両交通量に基づく物流拠点の潜在需要分析」を発行しました。
本稿における“交通量スコア”の分析概要と算出イメージ
交通量スコアの分布および特徴群
