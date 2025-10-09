新描き下ろしイラストグッズ公開！10/17(金)～アトレ秋葉原にて《アニメ『ガールズバンドクライ』POP UP SHOP 2025×アトレ秋葉原》開催！【株式会社コスパ】

アニメ「ガールズバンドクライ」POP UP SHOPが今年もアトレ秋葉原で開催！

コスパグループ株式会社【株式会社コスパ】《アニメ『ガールズバンドクライ』POP UP SHOP 2025×アトレ秋葉原》情報

大人気アニメ「ガールズバンドクライ」のポップアップショップが今年もアトレ秋葉原で開催決定です。

昨年2024年に続き今年もキャラクターデザイン手島nari描き下ろしによる、井芹仁菜、河原木桃香、安和すばる、海老塚智、ルパ トゲナシトゲアリ5人の新規描き下ろしイラストを使用した先行販売商品などを多数ラインナップいたします。

【株式会社コスパ】《アニメ『ガールズバンドクライ』POP UP SHOP 2025×アトレ秋葉原》販売グッズ情報【株式会社コスパ】《アニメ『ガールズバンドクライ』POP UP SHOP 2025×アトレ秋葉原》販売グッズ情報【株式会社コスパ】《アニメ『ガールズバンドクライ』POP UP SHOP 2025×アトレ秋葉原》販売グッズ情報【株式会社コスパ】《アニメ『ガールズバンドクライ』POP UP SHOP 2025×アトレ秋葉原》販売グッズ情報【株式会社コスパ】《アニメ『ガールズバンドクライ』POP UP SHOP 2025×アトレ秋葉原》販売グッズ情報

グッズ購入でもらえる限定特典や、トゲナシトゲアリの5人によるアトレ秋葉原館内外をジャックもどうぞお見逃しなく。

《アニメ『ガールズバンドクライ』POP UP SHOP 2025×アトレ秋葉原》特設ページ

┗ https://www.cospa.com/special/girls-band-cry-2025-akihabara/

◆《アニメ『ガールズバンドクライ』POP UP SHOP 2025×アトレ秋葉原》開催情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qC-XJyCw-Fg ]

●開催期間：2025年10月17日(金)～10月30日(木)

●会場：アトレ秋葉原 1／2F 特設会場

●イベント内容：

・展示物販

・アニメ「ガールズバンドクライ」グッズの販売

・館内外キャラクタージャック

●入場料：無料

【入場整理券について】

・混雑が予想される2025年10月17日(金)、2025年10月18日(土)、2025年10月19日(日)、2025年10月20日(月)、2025年10月25日(土)、2025年10月26日(日)はアトレ秋葉原オープン前（9時30分～）より整理券発券サービス「matoca (LINEミニアプリ)」を利用した整理券の配布を行います。詳細は特設ページ内「入場整理券」のページをご確認ください。

・混雑が緩和された場合はフリー入場にいたします。

・上記以外の日程でも急遽「matoca(LINEミニアプリ)」などを利用した整理券の配布を行う場合があります。

●お問い合わせ

《アニメ『ガールズバンドクライ』POP UP SHOP 2025×アトレ秋葉原》特設ページ

「お問い合わせについて」よりご確認ください。

【主催】株式会社コスパ

【運営】タブリエ・マーケティング株式会社

◆《アニメ『ガールズバンドクライ』POP UP SHOP 2025×アトレ秋葉原》販売グッズ

【先行販売商品】

・描き下ろし アクリルスタンド（大） 運命の華Ver. 各2,530円(税込)

描き下ろし 井芹仁菜 アクリルスタンド（大） 運命の華Ver.描き下ろし アクリルスタンド（大） 運命の華Ver. [河原木桃香、安和すばる、海老塚智、ルパ]

・描き下ろし フルグラフィックシームレスTシャツ 運命の華Ver. 各6,930円(税込)

描き下ろし 井芹仁菜 フルグラフィックシームレスTシャツ 運命の華Ver.描き下ろし フルグラフィックシームレスTシャツ 運命の華Ver. [河原木桃香、安和すばる、海老塚智、ルパ]

・描き下ろし 65mm缶バッジ 運命の華Ver. 各605円(税込)

描き下ろし 井芹仁菜 65mm缶バッジ 運命の華Ver.描き下ろし 65mm缶バッジ 運命の華Ver. [河原木桃香、安和すばる、海老塚智、ルパ]

・描き下ろし パスケース（ナスカン付き） 運命の華Ver. 各1,650円(税込)

描き下ろし 井芹仁菜 パスケース（ナスカン付き） 運命の華Ver.描き下ろし パスケース（ナスカン付き） 運命の華Ver. [河原木桃香、安和すばる、海老塚智、ルパ]

・トゲナシトゲアリ ジップパーカー Ver.2.0 8,800円(税込)

・ダイヤモンドダスト ジップパーカー Ver.2.0 8,800円(税込)

トゲナシトゲアリ ジップパーカー Ver.2.0 ／ ダイヤモンドダスト ジップパーカー Ver.2.0

・トゲナシトゲアリ フタ付きフルカラーマグカップ 2,420円(税込)

・トゲナシトゲアリ フタ付きフルカラーマグカップ 2,420円(税込)

【先行予約商品】 ※こちらの商品はアトレ秋葉原 特設会場にて先行予約を実施いたします。

・描き下ろし A4キャラファイングラフ 運命の華Ver. 各14,300円（税込）

描き下ろし 井芹仁菜 A4キャラファイングラフ 運命の華Ver.描き下ろし A4キャラファイングラフ 運命の華Ver. [河原木桃香、安和すばる、海老塚智、ルパ]

【一般販売商品】

・井芹仁菜の「不登校」 Tシャツ 3,300円(税込)

・河原木桃香の「脱退」 Tシャツ 3,300円(税込)

・安和すばるの「嘘つき」 Tシャツ 3,300円(税込)

・海老塚智の「ツンデレ」Tシャツ 3,300円(税込)

・ルパの「酒豪」Tシャツ 3,300円(税込)

その他「ガールズバンドクライ」の関連商品を多数ラインナップいたします。

『ガールズバンドクライ POP UP SHOP 2025 × アトレ秋葉原』会場の品切商品や再入荷情報については催事Xにてお知らせいたします。

・催事X(旧Twitter)：@TLM_event_info ／ https://x.com/TLM_event_info

◆《アニメ『ガールズバンドクライ』POP UP SHOP 2025×アトレ秋葉原》特典情報

特典情報購入特典：限定ブロマイド

物販会場にて、商品を2,000円(税込)ご購入ごとにランダムで【 限定ブロマイド(全10種) 】を1枚プレゼントいたします！

※絵柄は選べません。

ランダム配布となります。

※なくなり次第終了となります。

あらかじめご了承ください。

◆「ガールズバンドクライ POP UP SHOP 2025 × アトレ川崎」連動キャンペーン

アトレ秋葉原のPOP UP SHOP開催期間中、アトレ川崎で9月13日(土)～9月28日(日)に開催の「ガールズバンドクライ POP UP SHOP × アトレ川崎」レシートをお持ちいただきましたお客様に「アトレ秋葉原」物販限定特典を1枚プラスでプレゼント！

※アトレ秋葉原の特設物販会場で商品をご購入のお客様に物販会場限定特典を1枚多くお渡しさせていただく連動キャンペーンとなります。

[配布例]

・2,000円ご購入のお客様

通常配布分……1枚

連動施策分……1枚

合計2枚お渡し

・19,000円ご購入のお客様

通常配布分……9枚

連動施策分……1枚

合計10枚お渡し

[配布方法・条件]

１．「ガールズバンドクライ POP UP SHOP × アトレ川崎」の特設物販会場でガールズバンドクライ商品をご購入いただきレシートの保管をお願いします。

２．「ガールズバンドクライ POP UP SHOP 2025 × アトレ秋葉原」の特設物販会場にて商品をご購入の際に１.のレシートをご提示ください。

３．スタッフがレシートを確認後、アトレ秋葉原物販限定特典を1枚追加でお渡しさせていただきます。

※レシートに実施完了の判子を押させていただきます。

[注意事項]

※本キャンペーンは「ガールズバンドクライ POP UP SHOP × アトレ川崎」の特設物販会場でガールズバンドクライ関連商品をご購入いただいたお客様が対象となります。

※レシート1枚に対して特典1枚のお渡しとなります。

※特典はアトレ秋葉原の物販特典をランダムで1枚配布となります。

※無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

[注意事項]

〇お問い合わせについて

『ガールズバンドクライ POP UP SHOP 2025 × アトレ秋葉原』に関連するすべてのお問い合わせは「タブリエ・マーケティング株式会社（以下「当社」という）」にて対応いたします。各催事場へのお問い合わせはご遠慮ください。

※お問い合わせ対応は『ガールズバンドクライ POP UP SHOP 2025 × アトレ秋葉原』のみとなります。そのほかのすべての催事は各担当窓口が異なりますので、それぞれの催事にお問い合わせください。

〇お問い合わせに関するご注意

『ガールズバンドクライ POP UP SHOP 2025 × アトレ秋葉原』の品切商品や再入荷情報については催事X(@TLM_event_info)でお知らせいたします。

・ご質問への回答は、基本的にメール受信から3営業日内に返信予定です。

(営業時間：平日10-16時 ※土日祝休業)

・お問い合わせ内容によっては、お時間を頂戴する場合やご返答を差し上げられない場合がございます。

あらかじめご了承ください。

・お客さまの個人情報は当社プライバシーポリシーに基づいて厳重に管理いたします。

・当社からの回答は、お客さま個人に向けた内容でございます。

当社の許可なく回答内容の一部分または全体を転用することはご遠慮ください。

・お問い合わせが多い内容は、特設サイトまたは催事X（@TLM_event_info）の告知をもってご返信に代えさせていただく場合がございます。

このほか詳細につきましては、《ガールズバンドクライ POP UP SHOP 2025 × アトレ秋葉原》

特設ページ「お問い合わせについて」よりご確認ください。

◆関連リンク

・《ガールズバンドクライ POP UP SHOP 2025 × アトレ秋葉原》特設ページ

┗ https://www.cospa.com/special/girls-band-cry-2025-akihabara/

・COSPA(コスパ)YouTube：

《ガールズバンドクライ POP UP SHOP 2025 × アトレ秋葉原》告知動画

┗ https://youtu.be/qC-XJyCw-Fg

・催事X ： @TLM_event_info

会場の品切商品や再入荷情報については、催事X（旧Twitter）でお知らせいたします。

┗ https://x.com/TLM_event_info

◆権利表記

(C)東映アニメーション

発売元：株式会社コスパ

ブランド：二次元コスパ

┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

◆COSPA（株式会社コスパ）公式SNS

・X：@cospa_inc ／ https://x.com/cospa_inc

・Instagram ／ https://www.instagram.com/cospa_inc/

・YouTube ／ https://www.youtube.com/@cospa_inc

◆商品に関する詳細、お問合せ先

コスパポータルサイト https://www.cospa.com/

お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）

◆COSPAは2025年5月で30周年！

株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。

ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。

《COSPA(コスパ)30周年特設ページ》

https://www.cospa.com/30th/

《展開ブランド》

公式キャラクターアパレル・グッズ

「COSPA(コスパ)」https://www.cospa.com/cospa/

「二次元コスパ」https://www.cospa.com/nijigencospa/

公式キャラクターコスチューム

「COSPATIO(コスパティオ)」https://www.cospa.com/cospatio/

「COSYUME(コスユメ)」https://www.cospa.com/cosyume/