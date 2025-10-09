【Laka】より 1日中 鮮やかな発色が続く『デビルリップ』が新発売

株式会社JT


韓国コスメブランドの日本販売代理店である株式会社JT（東京都港区）は、


ジェンダーニュートラルコスメブランド「Laka（ラカ）」より


ひと塗りで唇にぴたっと密着し、隙間なく溶け込み


１日中鮮やかな発色と上品なツヤ感が続く『デビルリップ』を新発売します。



Loft、PLAZAの一部店舗にて、2025年10月11日（土）より先行販売、


Qoo10では10月27日（月）より販売をスタートします。



■　ラカ デビルリップ　商品概要







Laka Devil Lip


ラカ デビルリップ


全１０色　　税込　各１，９８０円





□　唇にぴたっと密着し、1日中鮮やかで上品なツヤリップ。


一度の塗布でしっかりと色づき、透け感のある光沢でぷるんとした立体感を演出します。


ベタつきのないなめらかなテクスチャーで、ナチュラルなのに印象的な唇に。



□　ひと塗りで決まる、クリアな高発色


何度も重ねる必要がなく、ワンタッチで鮮やかな色味がしっかりと発色。


唇の色に左右されず、ムラなくクリアに発色し、誰でも簡単に“美発色リップ”を実現できます。



□　光に映えるツヤ感、肌なじみのよいカラーバリエーション


ヌーディー・ミュート系を中心に、パーソナルカラーを問わず使える全10色展開。


派手すぎず上品なツヤで、シーンを選ばずにデイリーから特別な日まで幅広く楽しめます。






■　カラー展開



上品なツヤで落ちにくく鮮やかな発色が続く、全10色展開




#801 Mur Mur モルモル

#802 Zest ゼスト


#803 Season シーズン

#804 Chilling チリング


#805 Marron マロン

#806 Brandy ブレンディ


#807 Rusty ロスティ

#808 Fuzz ポズ


#809 Burnt バーント

#810 Poetic ポエティック

※使用イメージ






【ブランド紹介】


2018年5月にスタートしたアジア初のジェンダーニュートラルメイクアップブランド。


すべての製品と創作活動を通じてジェンダーによる見えないフレームや、ビューティーにおける長年の慣性を打ち破る革新性を持ちながら、人々の日常を身近に彩るブランドです。Lakaは定められたルールの外で表現するすべての人にインスピレーションを与えます。



◼︎Laka Qoo10公式ストア


https://www.qoo10.jp/shop/lakaofficial


◼︎Laka公式Instagram


※アカウントを新しくいたしました


https://www.instagram.com/laka.beauty.japan


◼︎Laka公式X


https://twitter.com/LakaBeauty_JP





【会社概要】


会社名　：株式会社JT


代表者　：河 泰榮


所在地　：東京都港区東麻布1丁目28番12号VORT麻布maxim6階B


事業概要：化粧品・化粧品関連のグッズ・雑貨の卸し及び小売り、デザイン・企画　等


お問い合わせ先　：jt-marketing@jt-company.co.jp　※代表電話への営業は固くお断りいたします


URL　　：https://jt-company.co.jp/