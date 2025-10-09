【Laka】より 1日中 鮮やかな発色が続く『デビルリップ』が新発売
韓国コスメブランドの日本販売代理店である株式会社JT（東京都港区）は、
ジェンダーニュートラルコスメブランド「Laka（ラカ）」より
ひと塗りで唇にぴたっと密着し、隙間なく溶け込み
１日中鮮やかな発色と上品なツヤ感が続く『デビルリップ』を新発売します。
Loft、PLAZAの一部店舗にて、2025年10月11日（土）より先行販売、
Qoo10では10月27日（月）より販売をスタートします。
■ ラカ デビルリップ 商品概要
Laka Devil Lip
ラカ デビルリップ
全１０色 税込 各１，９８０円
□ 唇にぴたっと密着し、1日中鮮やかで上品なツヤリップ。
一度の塗布でしっかりと色づき、透け感のある光沢でぷるんとした立体感を演出します。
ベタつきのないなめらかなテクスチャーで、ナチュラルなのに印象的な唇に。
□ ひと塗りで決まる、クリアな高発色
何度も重ねる必要がなく、ワンタッチで鮮やかな色味がしっかりと発色。
唇の色に左右されず、ムラなくクリアに発色し、誰でも簡単に“美発色リップ”を実現できます。
□ 光に映えるツヤ感、肌なじみのよいカラーバリエーション
ヌーディー・ミュート系を中心に、パーソナルカラーを問わず使える全10色展開。
派手すぎず上品なツヤで、シーンを選ばずにデイリーから特別な日まで幅広く楽しめます。
■ カラー展開
上品なツヤで落ちにくく鮮やかな発色が続く、全10色展開
#801 Mur Mur モルモル
#802 Zest ゼスト
#803 Season シーズン
#804 Chilling チリング
#805 Marron マロン
#806 Brandy ブレンディ
#807 Rusty ロスティ
#808 Fuzz ポズ
#809 Burnt バーント
#810 Poetic ポエティック
※使用イメージ
【ブランド紹介】
2018年5月にスタートしたアジア初のジェンダーニュートラルメイクアップブランド。
すべての製品と創作活動を通じてジェンダーによる見えないフレームや、ビューティーにおける長年の慣性を打ち破る革新性を持ちながら、人々の日常を身近に彩るブランドです。Lakaは定められたルールの外で表現するすべての人にインスピレーションを与えます。
【会社概要】
会社名 ：株式会社JT
代表者 ：河 泰榮
所在地 ：東京都港区東麻布1丁目28番12号VORT麻布maxim6階B
事業概要：化粧品・化粧品関連のグッズ・雑貨の卸し及び小売り、デザイン・企画 等
お問い合わせ先 ：jt-marketing@jt-company.co.jp ※代表電話への営業は固くお断りいたします
URL ：https://jt-company.co.jp/