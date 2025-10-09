【Laka】より 1日中 鮮やかな発色が続く『デビルリップ』が新発売

株式会社JT

韓国コスメブランドの日本販売代理店である株式会社JT（東京都港区）は、

ジェンダーニュートラルコスメブランド「Laka（ラカ）」より

ひと塗りで唇にぴたっと密着し、隙間なく溶け込み

１日中鮮やかな発色と上品なツヤ感が続く『デビルリップ』を新発売します。

Loft、PLAZAの一部店舗にて、2025年10月11日（土）より先行販売、

Qoo10では10月27日（月）より販売をスタートします。

■ ラカ デビルリップ 商品概要

Laka Devil Lip

ラカ デビルリップ

全１０色 税込 各１，９８０円

□ 唇にぴたっと密着し、1日中鮮やかで上品なツヤリップ。

一度の塗布でしっかりと色づき、透け感のある光沢でぷるんとした立体感を演出します。

ベタつきのないなめらかなテクスチャーで、ナチュラルなのに印象的な唇に。

□ ひと塗りで決まる、クリアな高発色

何度も重ねる必要がなく、ワンタッチで鮮やかな色味がしっかりと発色。

唇の色に左右されず、ムラなくクリアに発色し、誰でも簡単に“美発色リップ”を実現できます。

□ 光に映えるツヤ感、肌なじみのよいカラーバリエーション

ヌーディー・ミュート系を中心に、パーソナルカラーを問わず使える全10色展開。

派手すぎず上品なツヤで、シーンを選ばずにデイリーから特別な日まで幅広く楽しめます。

■ カラー展開

上品なツヤで落ちにくく鮮やかな発色が続く、全10色展開

#801 Mur Mur モルモル#802 Zest ゼスト#803 Season シーズン#804 Chilling チリング#805 Marron マロン#806 Brandy ブレンディ#807 Rusty ロスティ#808 Fuzz ポズ#809 Burnt バーント#810 Poetic ポエティック

※使用イメージ

【ブランド紹介】

2018年5月にスタートしたアジア初のジェンダーニュートラルメイクアップブランド。

すべての製品と創作活動を通じてジェンダーによる見えないフレームや、ビューティーにおける長年の慣性を打ち破る革新性を持ちながら、人々の日常を身近に彩るブランドです。Lakaは定められたルールの外で表現するすべての人にインスピレーションを与えます。

◼︎Laka Qoo10公式ストア

https://www.qoo10.jp/shop/lakaofficial

◼︎Laka公式Instagram

※アカウントを新しくいたしました

https://www.instagram.com/laka.beauty.japan

◼︎Laka公式X

https://twitter.com/LakaBeauty_JP

【会社概要】

会社名 ：株式会社JT

代表者 ：河 泰榮

所在地 ：東京都港区東麻布1丁目28番12号VORT麻布maxim6階B

事業概要：化粧品・化粧品関連のグッズ・雑貨の卸し及び小売り、デザイン・企画 等

お問い合わせ先 ：jt-marketing@jt-company.co.jp ※代表電話への営業は固くお断りいたします

URL ：https://jt-company.co.jp/