冷凍お弁当販売開始！～ご飯付き・おかずだけ、シーンに合わせたラインナップを展開～

株式会社Cqree

飲食店・ホテル・福利厚生などの事業者様に冷凍お弁当の販売開始しました。

定番のご飯付き弁当に加え、手軽に主菜だけを取り入れられるおかずだけタイプもラインナップ。

調理の手間を削減しつつ、味・見た目・ボリュームにこだわったお弁当を多数ご用意しています。

オフィスランチ・ホテルの朝食・小売店での販売など、さまざまなシーンでご活用いただけます。

商品案内

ルーローハンミートドリア親子丼中華丼

おかずのみ

とんてきレモンステーキがめ煮とり天

【おすすめポイント】

・冷凍で長期保存が可能

・電子レンジで簡単調理

・小ロットから発注OK

・メニュー写真/POP素材も提供可能

食材仕入れサイト「冷TAKU(れいたく)」よりご購入いただけます。

注文はこちらから :https://order.frozen-vender.jp

～「冷TAKU」とは～

全国各地の人気お取り寄せ商品が一覧から選べる仕入れサイトです。

「有名店の逸品」や内食需要に合わせた「惣菜」、トレンドをおえた話題の「スイーツ」がワンクリックでご購入が可能です。

予めご登録いただいた納品先に商品をお届けいたします。

商材にお困りの際は、専門スタッフがお手伝いさせていただきます。

◆株式会社Cqreeについて

株式会社Cqreeは、2014年10月より高級弁当の宅配サービス「yuizen」の運営を開始。

現在47都道府県から選りすぐりの約3,000店の飲食店にご加盟頂いており、各飲食店にてこだわり抜いたお弁当を日本全国へデリバリーするサービスを展開している他、出張ケータリング専門サービス「ケータリングセレクション」も運営。またコロナ禍においては、フードプロデュース事業や、中食コンサルティング、バーチャルレストランブランド提供、オンライン飲み会ハコシェフなど、現在の状況に即した飲食店の支援に特化したサービスを展開しております。

◆会社概要

会社名：株式会社Cqree（シークリー）

所在地：東京都品川区南大井6-16-16 鈴中ビル大森4階

代表者：鶴田晃平

設立：2014年10月

事業内容：中食総合事業（プロデュース・コンサルティング及び各種プラットフォーム運営）

有名店のおもてなし料理をお届けする法人向け弁当サイト「結膳～yuizen～」

高級ケータリング・オードブル専門サイト「catering selection」

リモート食事会・ハレの日イベント向け高級料理宅配サービス「ハコシェフ」

環境配慮のECO容器や店舗運営資材調達「フードプロデュース事業」

冷凍自動販売機「ど冷えもん」の代理店事業及び冷凍・冷蔵商品のプロデュース

冷凍食品卸・冷TAKU

