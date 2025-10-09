株式会社日本コンピュータ開発

株式会社日本コンピュータ開発（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：江口圭司、略称：NCK）は、2025年10月15日（水）～17日（金）にマリンメッセ福岡で開催される「モノづくりフェア2025」に出展いたします。モノづくりフェアはIT、DX製品から部品・設備まで世界中の企業が集う九州最大級の産業総合展であり、今回第41回を迎える本展では「つくるをつくる ―現場が世界を変える―」をテーマに自動車、半導体、DX、脱炭素など次世代を牽引する先端技術が一堂に会します。

当社ブース（B館DXコーナー ブース番号：BS-4）では、中小製造業様向けのクラウド生産管理システム「FUSE（フューズ）」(https://kaizen-navi.biz/fuse?utm_source=tenjikai202510&utm_medium=press_release&utm_campaign=tenjikai202510_guidance)およびクラウド生産スケジューラ「Freely（フリーリー）」(https://kaizen-navi.biz/freely?utm_source=tenjikai202510&utm_medium=press_release&utm_campaign=tenjikai202510_guidance)を中心に、生産現場のDXを実現するソリューションをご紹介いたします。

FUSEは見積から出荷まで一貫管理できるデータ一元化と直感的な操作性で現場業務を変革し、21種類の豊富な機能で中小製造業の生産管理を強力にサポートするシステムです。一方、Freelyは “計画変更に強い”生産スケジューラ として、まるでホワイトボードの製造計画表をマグネットで貼り替えるような感覚で作業スケジュールの変更・最適化が行える柔軟な操作性が特長です。

これら当社製品により、「手書きやExcel管理で入力ミスが頻発」「工程の進捗が見えず急な仕様変更に対応できない」といった製造現場の課題を解決し、情報の見える化と業務効率化による生産性向上を実現します。

さらに、ブースでは実機デモンストレーションや導入事例のご紹介、FUSE導入による Before→After の業務改善効果をわかりやすく解説いたします。

専門スタッフが常駐し、経営層・現場責任者・IT担当者それぞれの立場で抱えるお悩みに応じた個別相談やソリューション提案もその場で行います。また、生産管理システム導入をご検討の企業様向けには、IT導入補助金を活用したお得な導入プランのご案内も予定しております（申請手続きも弊社スタッフが丁寧にサポートいたします）。

株式会社日本コンピュータ開発は、本年7月9日～11日に幕張メッセで開催された日本最大級の製造業展示会「第37回 ものづくりワールド東京2025」にも出展しており、自社の生産管理ソリューションが多くの皆様から高い関心を集めました。この度のモノづくりフェア2025でも、九州エリアの製造業の皆様に最新のソリューションをご紹介できることを楽しみにしております。ぜひお気軽にNCKブース（BS-4）へお立ち寄りください。社員一同、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

＜展示会概要＞

＜出展製品＞

セミオーダー型生産管理システム「FUSE（フューズ）」生産スケジューラ「Freely（フリーリー）」

展示会では、主にこの２つのサービスを出展しています。

ブースでの展示内容

当日は弊社の専門スタッフが、貴社の課題に合わせたご提案をいたします。

- 製品デモンストレーション生産計画立案、進捗の見える化、現場実績の収集、過剰在庫の削減、原価管理など、FUSEが中小製造業の課題を解決した具体例をご紹介します。- 導入事例のご紹介生産計画立案、進捗の見える化、現場実績の収集、過剰在庫の削減、原価管理など、FUSEが中小製造業の課題を解決した具体例をご紹介します。- 改善効果のBefore／After紹介FUSE導入前後の業務改善効果をデータやお客様の声とともに分かりやすく解説。導入前後の変化をぜひご覧ください。- IT補助金のご案内IT導入補助金を活用したお得なFUSE導入プランをご提案。複雑な申請手続きも専門スタッフが丁寧にお手伝いします。また、展示会来場者限定の特別キャンペーンもご案内予定です。是非弊社ブースにお立ち寄りください。

生産管理システムFUSEセミオーダー型生産管理システムFUSE 機能を選んで自社業務に合わせたシステムを構築

生産管理システムFUSE（フューズ）は、21機能から必要な機能だけを組み合わせて作るセミオーダー型のシステムです。

拡張性に優れ、お客様の成長に合わせて段階的な導入が可能です。また、独自運用への対応など、カスタマイズ対応の自由度は業界トップクラスを誇ります。多種多様な業務形態が存在する製造業において、お客様毎の業務にフィットしたシステム構築を実現いたします。

生産スケジューラ「Freely」計画変更に強いクラウド型生産スケジューラFreely 作業指示カードをタッチ操作で自由に並べ替え

生産スケジューラFreely（フリーリー）は、多品種少量生産を行う製造業様におススメなクラウド型の計画ボードです。

作業指示カードをタッチ操作で移動できるので、頻発する計画変更にも効率良く対応可能。離れた場所でもリアルタイムに計画共有できます。

＜会社概要＞

当社は1984年に日立製作所の孫会社の位置づけで設立された日立系ソフトウェア会社です。

変革の時代に現在の常識が新しい時代にも通じる常識とは限らないと考え、創業5年目に独自の経営理念を定めて独立独歩経営、独自企業文化育成への挑戦を開始し、常識にとらわれない「当社の常識は一般企業の非常識」と公言してはばからない独自経営を貫いています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/170771/table/1_2_ba1f8bca5893b0c6a7edb97ce425ff07.jpg?v=202510090658 ]

