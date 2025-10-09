Crazy Raccoon所属 立川選手、EVO初の欧州大会「EVOフランス 2025」に出場決定！

株式会社ブランドクラウド

株式会社ブランドクラウド（本社：東京都港区赤坂、代表取締役社長 叶野 雄与）がスポンサーを務める、プロeスポーツチーム「Crazy Raccoon」所属の立川選手が、2025年10月10日から12日（現地時間）にかけてフランス・ニースで開催される「EVOフランス 2025」に出場することをお知らせいたします。本大会は、世界最大の格闘ゲーム大会「EVO」ブランドとして初めてヨーロッパで開催される歴史的なトーナメントであり、立川選手は世界の強豪プレイヤーたちとの激戦に挑みます。

出場する立川選手と、歴史的トーナメント「EVOフランス 2025」について

Crazy Raccoon所属の立川選手は、『ストリートファイター』シリーズで活躍する日本を代表するトッププレイヤーです。2024年の「Esports World Cup」で世界3位入賞を果たすなど、数々の国際大会で実績を残しています。同選手が所属するCrazy Raccoonは、国内外でトップ選手が活躍する、幅広い層から絶大な人気を誇るeスポーツチームです。

今回、立川選手が出場する「EVOフランス 2025」は、世界最大かつ最も権威ある対戦格闘ゲーム大会「EVO (Evolution Championship Series)」の名を冠した、初のヨーロッパ開催となる歴史的なトーナメントです。

さらに、『ストリートファイター6』部門は、公式世界大会「カプコンプロツアー2025」における最高ランクのプレミア大会にも指定されており、世界中からトッププレイヤーが集結し栄誉をかけて競い合います。

＜参考リンク＞

株式会社ブランドクラウドの取り組み

- 立川選手 X（旧 Twitter）https://x.com/tachikawacr- Crazy Raccoon 公式サイトhttps://crazyraccoon.jp/- Crazy Raccoon 公式 X（旧 Twitter）https://x.com/crazyraccoon406?lang=ja- EVOフランス 2025 大会情報https://evo.gg/events/2025-france

株式会社ブランドクラウドは立川選手が競技に集中できる環境をサポートするとともに、誹謗中傷対策で培ったノウハウを活かしてeスポーツのブランド価値を守るだけでなく、e スポーツ業界全体のさらなる発展に寄与してまいります。当社は今後も未来ある若者や世界で活躍する挑戦者を支援し、誰もが安心して輝ける社会の実現を目指します。

株式会社ブランドクラウド 会社概要

2013年に設立以来、誹謗中傷対策サービス「風評被害クラウド」や、ブランド価値の向上を図るサービス「Brand Lifting（ブランドリフティング）」を提供。2017年にはアジアNo1のPR会社である株式会社ベクトルにグループ参画し、現在は世界9カ国でサービスを展開(※)。

会社名：株式会社ブランドクラウド

代表者：代表取締役社長 叶野 雄与

所在地：〒107-0052東京都港区赤坂8-5-34 TODA BUILDING 青山

TEL：03-6447-2653

公式HP：https://www.brandcloud.co.jp/

サービスサイトURL：https://solution.brandcloud.co.jp/

事業内容：ネットの誹謗中傷・風評被害対策、レピュテーションマネジメント、企業ブランディングなど

資本金：1億円

社員数：59名

※Global Top 250 PR Agency Ranking 2024」にて”Asia Pacific Ranking 1位” “Global 6位” (Holmes Report)、「PRWeek Top Consultancies 2024」にて”Asia Pacific Ranking 1位” (PR Week)