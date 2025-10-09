「現場と経営の両立がうまくいかない」あなたへ ─ 現場感覚を活かした新しい経営スタイルを確立する個別プログラムを開始

一般社団法人 哲学を遊ぶ協会

建設業の現場出身者や家業を継いだ方の中には、「経営に専念したいのに現場を離れられない」「社員や親世代との価値観のギャップに苦しんでいる」「改革したくても反発が怖くて動けない」といった悩みが根深く存在しています。

今回公開する個別相談プログラムでは、こうした葛藤を抱える方に向けて、

“現場にいる自分”と“経営者としての自分”を無理なく統合するための視点と突破口を提供します。

現在、先着3名限定で無料相談を受付中です。

■ 現場経験者だからこそ抱えやすい「見えないブレーキ」

以下のような声が後を絶ちません：

「現場に出ていないと、社員や親からどう思われるか不安になる」

「職人気質のスタッフが多く、新しい方針を言い出しにくい」

「デジタル化・事業転換を進めたいが、古参への遠慮がある」

「“汗をかいてこそ仕事”という価値観から抜け出せない」

「経営を考えたいのに、日々の案件対応に追われて身動きが取れない」

現場叩き上げで育ってきたからこそ、「自分が抜けたら回らない」「現場に出ないと申し訳ない」という無意識のブレーキが働き、

経営判断や組織づくりに集中できないケースが非常に多く見られます。

■ 無理な改革ではなく、“自然に舵を取れる状態”へ

この個別相談では、精神論でも経営理論でもなく、以下のようなポイントに焦点を当てます：

現場を大事にしながらも「判断する立場」に切り替えるための整え方

社員や親との軋轢を生まない意志決定の伝え方

「遠慮・罪悪感・義務感」が判断を止めている構造の見える化

現場責任ではなく“会社の舵取り“に集中するための思考設計

反発を招かずに方針を変えていくプロセスづくり

結果として、

現場に張りつかなくても会社が回る体制づくり

「汗をかいていなくても信頼される立場」の確立

デジタル化・改善・採用など経営に必要な時間の確保

社員との上下や対立構造を生まない関係性設計

親・古参との対話のストレス軽減

こうした変化へ自然に移行していきます。

■ こんな方におすすめ

現場を離れたいが、後ろめたさや反発が気になる

親世代・社員・外部との板挟みに疲れている

「経営に集中すべきだと分かっているのに動けない」

方針転換・次世代化・人材育成を進めたい

自分だけが抱えている悩みだと思っている

ひとつでも当てはまるなら、今回の無料相談はきっと役に立ちます。

■ 無料相談（先着3名）について

【内容】

・現状の課題ヒアリング

・ブレーキの正体と言語化

・現場と経営を統合する視点の提案

・希望者には継続プログラムの案内も可（任意）

【対象】

建設業に携わる経営層・後継候補・幹部など

【形式】

オンライン or 対面（応相談）

【枠】

先着3名限定（満席になり次第終了）

【note記事の特典はこちら】

講座タイトル：【第3章.2-1】経営者のための人生再構築プログラム×TimeWaverリーディング - 「中庸」の力：中心に戻り、真の判断を下す

講座URL：https://note.com/tetsuyuukai_com/n/nbd9bca9bead9

【さらに深く学びたい方へ】

今回公開した新講座にご興味をお持ちいただいた方に、特別なご案内です。

本格的なWEBセミナー「親のためにがんばる人生から抜け出し、自分のために豊かになる突破口が見つかる方法」（約60分）では、今回の内容をさらに深掘りし、実践的な解決策をお伝えしています。

申請はこちら

https://www.tetsugaku-kyokai.com/intro.html

【このような悩みを解消します】

・ 親を助けなきゃ、期待に応えなきゃと思っている

・ 「自分が継がなきゃ親が困る」という責任感に縛られている

・ 親の期待に応えたくて、本音を後回しにしてきた

・ 仕事を休むことに罪悪感がある

・ 本当は辞めたい、だけど逃げになることは出来ない

・ 親が口を出してくるのがストレス、でも反論できない

・ 将来を考えたとき、ワクワクより不安の方が大きい

【動画講座の内容】

1. あなたが幸せを感じられない正体

なぜ頑張っても満たされないのか、その根本原因を解明

2. 無意識に背負ってきた「親の期待」とは？

知らずに抱えてきた重荷の正体を明らかに

3. 【人間関係編】苦しくなるパターンを解体する

家族、従業員との関係改善の具体的方法

4. 本当はどうしたかった？自分の本音に触れる

押し殺してきた本当の気持ちを取り戻す

5. 【お金編】豊かさを受け取れない心のブレーキを外す

売上が自然に伸びる心理的ブロックの解除

6. 本当の自分との出会い 豊かさへの突破口を見つける

理想の人生を実現する具体的ロードマップ

【受講者様の実際の変化】

このプログラムを受講された方々から、以下のような変化の報告をいただいています：

「家業を継いだ理由がやっと腑に落ちた」

「経営の壁が感情からきていることに気づいた」

「人生の棚卸しは初めての体験でした」

「親への恨みを抑え込んでいたが、それを出してもいいという安心感を得ました」

「自分の気持ちと経営がリンクし始めました」

「もうこれ以上"何かを学ぶ"必要がないと感じた」

【期待できる成果】

・ ワークスタイルではなく人生そのものが変わる

・ スタッフと信頼関係が築け「一緒に働く仲間」としての絆が生まれる

・ 親や家業に対する視点がより深く、前向きになる

・ もっと自由に、自分らしく経営をしていく意欲が湧いてくる

・ 親との関係が改善し、心の重荷が軽くなる

【WEBセミナー詳細】

通常価格：33,000円（税込）

視聴期限：お申込みから5日間

形式：録画版（2倍速視聴、巻き戻し可能）

所要時間：約60分

さらに今なら、個別相談と3つの特典もご用意しています。

▼ 完全版WEBセミナーの詳細を見る

https://www.tetsugaku-kyokai.com

【講師紹介】

坂本 大樹（さかもと ひろき）

人生再構築家

HIROKI SAKAMOTO

所属・肩書き

一般社団法人 哲学を遊ぶ協会 代表理事

TimeWaverオペレーター

【プロフィール】

一般社団法人「哲学を遊ぶ協会」の代表理事として活動するTimeWaverオペレーター。

子ども3人を育てる兼業主夫としての顔も持ちながら、家族との時間を最優先し、仕事と家庭をバランスよく両立する日々を送っています。

平日は「仕事半分、家事半分」、週末は子どものサッカーや遊びを中心に過ごすなど、家族と深く向き合うことを基盤としたライフスタイルを実践。妻との深い対話を日常の習慣とし、自身を俯瞰しながら整えることを大切にしています。

趣味は自然やエネルギーの高い素材・料理との触れ合いで、心身ともに調和した暮らしを追求。高い視座を持ち、共感し合える仲間とのコミュニティづくりにも挑戦中です。

【専門分野・実績】

お金の流れを整理し、メンタル（内面）を整えることに重点を置きながら、事業と人生の再構築を支援することを最も得意としています。

『お金の流れ』と『メンタル』は密接に関係しており、どちらもエネルギーに置き換えることができます。このエネルギーの流れに気づくことで、お金も心も整い豊かになります。

「メンタルが整えばお金の流れも整う」という理念のもと、財務コンサルの本質は数字だけでなく『経営者の内面の変化』を支援することだと考え、多くの経営者・家業継承者の人生再構築をサポートしています。

【一般社団法人 哲学を遊ぶ協会について】

組織情報

法人名：一般社団法人 哲学を遊ぶ協会

代表理事：坂本大樹

URL：https://tetsugaku-kyokai.com

【協会のコンセプト】

哲学は特別な言葉じゃない。

私達は自分の人生を通じて"自分だけの哲学"を醸していく場を提供しています。

ここは、生き方を深める共感と共鳴の場。

内側にふれ、自分らしく在ることを追求し、内側から世界を変えていく。

そんな人たちが集まるコミュニティです。

【主な活動内容】

【お問い合わせ】

- 経営者向け心理改革プログラム- 親の期待や社会的責任から自由になり、本当の自分として経営する方法を伝授- 家業継承者向けメンタリング- 家業の重圧と向き合い、自分らしい継承の形を見つけるサポート- お金と心の再構築コンサルティング- 経済的豊かさと心の豊かさを統合的に実現する独自メソッドの提供- 各種セミナー・ワークショップ- 生き方・在り方を見つめ直す機会の創出

Email：tetsuyuukai.2449@gmail.com