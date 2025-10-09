宮下貴浩×私オム プロデュース第10回記念公演！ 舞台『許溶のとき - kyoyō no toki - 』上演決定！！

役者として多くの舞台、映像作品に出演し、水野美紀×矢島弘一『2つの「ヒ」キゲキ』(新国立劇場)や、演劇ユニット《プロペラ犬》『僕だけが正常な世界』(東京芸術劇場)など、数多くの舞台をプロデュースする宮下貴浩と、身近に感じる日常にドラマを生み出し、笑いを挟み込みながら会話劇で展開する作風を、様々な角度から人物を描き、人間の悩みや苦悩葛藤を経ての成長に至る描写を得意とし、 2025年9月に制作が発表され話題を呼んだ『101回目のプロポーズ』の続編『102回目のプロポーズ』でも脚本を手掛けるなど、近年、注目の劇作家として原作やオリジナル作品のオファーが相次いでいる私オム。そんな二人が 2018年からライフワークとして毎回オリジナル作品を上演する宮下貴浩×私オム プロデュース第10回記念公演 舞台『許溶のとき -kyoyō no toki ‐ 』の上演が決定しました！

今回も私オムによる完全書き下ろしの新作。キャストには、定本楓馬、赤澤燈、稲垣成弥、松田昇大、安里勇哉、高崎翔太、糸川耀士郎といった、それぞれ数多くの舞台や映像作品で活躍する実力派が名を連ねます。そしてプロデュースを務める宮下貴浩も出演します！

今回、上演決定にあたり、プロデュースを務める宮下貴浩と私オムからコメントが到着！

《コメント》

宮下貴浩

宮下貴浩×私オム プロデュースも、今作で第10回公演を迎えることとなりました。

これまで関わってくださったキャスト・スタッフ、そして劇場に足を運んでくださるお客様に心より感謝申し上げます。

節目ではありますが、これまでと変わらず、いま届けたい作品と真摯に向き合い創作してまいります。

今回も信頼する仲間と初参加の魅力的なキャストが集まり、今作はミステリーテイストを取り入れたある一族の物語です。これまでとは少し違った空気を楽しんでいただけましたら幸いです。

第10回公演を迎えられるのは皆様の応援のおかげです。

その感謝の気持ちをお伝えするため、上演期間中には本編とは別に楽しいイベントも企画中です。

私オム

これまでにたくさんの人に許されて生きてきました。

今私がいる場所も、誰かに許されて用意されている場所だと日々感じて生きています。

そして同じぐらい、いやそれ以上に、許されずにいることもたくさんあるのだろうなと思っています。謝罪をしたことや謝罪ができていないこと、大なり小なりたくさんあるなと過去を思い返すと、とても怖くて喉の奥がギュッと締め付けられ、胸がズキッと痛みます。

さらに謝罪をしたからといって許されているとは限らない。

許されていない出来事に向き合うことはとても苦しい。しかし、それ以上に許さずに生きている人はもっと苦しい想いをしている。

今作「許溶のとき」の登場人物たちは、許すのか許されぬのか……。お楽しみに。

＜あらすじ＞

誰もが知る大企業である三田グループの創設者三田宗一郎の二十三回忌と、宗一郎の長男・宗慶の七回忌のために集まった三田の血を受け継ぐ者たち。

三田一族の人間は皆、曽祖父・宗一郎に名前をつけられ、祖父・宗慶に仕事などの生きる道を決められる。三田の血に捉われ、抗い生きる三田一族の人々。

そこへ20年前に三田家で起きた事件を追っているルポライターを名乗る男が現れる。

そして、何者かによって体の一部に硫酸をかけられていく三田の血を受け継ぐ者たち。

曽祖父と祖父が遺した血と憎しみ……。明るみになる祖父たちの隠しごと……。

「許しを乞え、溶けるまで」

本作のティザー映像公開中！！https://youtu.be/zQAG99ITwCY

https://youtu.be/zQAG99ITwCY

＜公演概要＞

宮下貴浩×私オム プロデュース 第10回記念公演 舞台『許溶のとき -kyoyō no toki ‐ 』

脚本・演出：私オム

キャスト：

定本楓馬

赤澤燈

稲垣成弥

松田昇大

安里勇哉

高崎翔太

宮下貴浩

糸川耀士郎

公演期間：2025年12月10日(水)～12月21日(日)

劇場：シアターサンモール

住所：東京都新宿区新宿1-19-10 サンモールクレスト B1F

チケット料金：前売8800円(全席指定／税込)※当日券＋1000円

◆キャストFC先行発売（抽選）

受付期間：10月10日(金) 20:00～10月15日(水) 23:59まで

先行対象キャスト：定本楓馬、赤澤燈、稲垣成弥、松田昇大、安里勇哉、高崎翔太、糸川耀士郎

※FC先行特典：申し込みした各FC先行キャストの非売品L判ブロマイド2種を、日替わりランダムにてお渡ししします。

お申し込み受付は各ファンクラブにて！

◆一般先行発売（抽選）

受付期間：10月24日(金) 20:00～10月28日(火) 23:59

http://confetti-web.com/@/miyaomu10

◆一般発売（先着）

11月20日(木) 20:00～

http://confetti-web.com/@/miyaomu10

【公式HP】https://www.ruby-parade.com/lp/miyaomu10/

【公式X（旧Twitter)】https://twitter.com/miyaomu

【公演に関するお問い合わせ】miyaomu.info@gmail.com（宮下貴浩×私オムプロデュース制作部）

【チケットに関するお問い合せ】https://www.confetti-web.com/contacts（カンフェティ）