「築180年の登録有形文化財で叶える和モダン婚　　～犬山城下町『フレンチ奥村邸』で伝統を纏い誓う、私たちらしいウェディング～」

愛知県犬山市、国宝・犬山城のふもとに佇む登録有形文化財「奥村邸」。築約180年の歴史を感じさせる建物を舞台に、和装・洋装どちらも映える結婚式を叶えられます。重厚な梁や土壁、趣ある庭園など、写真映えする空間が非日常のひとときを演出します。自由度の高い和モダン婚は、多くのカップルから注目を集めています。

株式会社平安閣白無垢と紋付袴が引き立てる、厳かで凛とした新郎新婦様

◆奥村邸の魅力 “時を超えて誓う、和の心”

築180年、江戸末期に建てられた奥村邸は、洋館と和建築が美しく融合した希少な文化財です。

邸内や趣ある庭園は、和装・洋装どちらも映えるフォトスポットとして人気で、歩くたびに歴史を感じる雰囲気が、結婚式をより特別な一日に演出します。

歴史情緒あふれる庭園での一枚です。

◆自由に描く、ウェディングスタイル

奥村邸では、伝統的な和婚の枠にとらわれず、自分たちらしい結婚式を叶えることができます。

白無垢に洋髪を合わせたモダンスタイルや、レトロモダンな和装コーディネートなど、和と洋の融合も自由自在。

フォト婚や少人数婚、親族のみの会食婚など、多彩なプランに対応しているので、ゲストやスタイルに合わせて柔軟にアレンジできます。

和装が美しく映える伝統と華やぎの一枚

◆美食でのおもてなし “和と洋が織りなす祝宴”

“フレンチ奥村邸”ならではの創作フレンチは、旬の地元食材を活かし、和の要素も織り交ぜた華やかな料理。

お箸で楽しめるスタイルは、年配のゲストにも好評で、婚礼料理がおもてなしの決め手になります。

料理ひとつひとつに心を込め、食卓でも特別な時間を演出します。

お料理の一例

◆犬山城・城下町も楽しめるロケーション

奥村邸の魅力は邸宅だけではありません。

国宝・犬山城は徒歩圏内にあり、歴史情緒あふれる城下町の街並みも間近に楽しめます。

挙式前後には観光もできるため、遠方ゲストも満足できる“滞在型ウェディング”としても人気です。

◆実際のカップルの声

「文化財での結婚式は非日常で、でも堅苦しくなく、ゲストも大満足でした」

「和装も洋装もどちらも楽しめ、邸宅や庭園での写真も映える。SNSでもたくさん反響がありました」

伝統に包まれた、幸せあふれる瞬間

◆ご料金目安について

奥村邸では、20名様プランの場合 778,800円（税・サービス料込み） でご案内しております。

※こちらは会場へのお支払い例となり、使用プランや時期、ご希望の演出・こだわりにより金額は変動いたします。

※プランに含まれている内容はHPをご参考ください。

https://www.okumuratei.jp/information/detail.php?id=275

※お衣裳代は含まれておりませんが、提携の衣裳店をご紹介いたしますのでご安心ください。

詳細につきましては、ぜひお気軽にお問い合わせください

◆“フレンチ奥村邸”での新たなウェディング企画

奥村邸では毎週日曜日に「デザート試食付きブライダル相談会」を開催いたします。

式場見学が初めての方でも、お気軽にご参加いただけるブライダルフェアです。

当日は、シェフ特製のスイーツプレートをご用意。

デザートをお楽しみいただきながら、お店の味もチェックしていただける、初めての企画です。



挙式会場や披露宴会場のご見学はもちろん、結婚式当日までの流れやイメージを、

専属プランナーが実例を交えて詳しくご案内いたします。

予算、料理、前撮り、演出など、どんなことでもお気軽にお尋ねください。

ご予約はお電話・メール・インスタグラムDMにて承っております。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

デザートの一例

築180年の江戸末期建築という歴史を感じながら、現代の感性にも響く和モダン婚。

登録有形文化財「奥村邸」で、自分たちらしい特別な結婚式を体験してみませんか？

奥村邸外観

所在地 〒484-0083 愛知県犬山市犬山東古券395

電話 0568-65-2447

URL https://www.okumuratei.jp/