【”マケインを豊橋で楽しむ″コンセプトルームが誕生！】JR東海「推し旅」×「負けヒロインが多すぎる！」コラボ企画第４弾　ホテルアソシア豊橋で一日一室限定特別宿泊プランを販売！

株式会社ジェイアール東海ホテルズ『負けヒロインのボイスが多すぎる！～豊橋へようこそ part2～』描き下ろしキービジュアル

株式会社ジェイアール東海ホテルズ ホテルアソシア豊橋（所在地：愛知県豊橋市花田町西宿、総支配人：中川 雅一）は、JR東海「推し旅」と「負けヒロインが多すぎる！」コラボキャンペーン企画第4弾『負けヒロインのボイスが多すぎる！～豊橋へようこそ part2～』の一環として、2025年10月18日（土）～2025年12月25日（木）の期間限定で、一日一室限定のコンセプトルーム宿泊プランを販売いたします。

客室のテーマは"マケインたちと豊橋旅を楽しむ！”。「推し」と一緒に豊橋を旅しているような気分を味わえる、ファン必見の特別ル―ムをご用意いたします。JR東海制服を着用したキャラクターたちの壁面パネルや客室限定オリジナルボイスメッセージ、マケイン仕様の客室デザインなど、特別な空間でキャラクターたちと過ごし、翌日は豊橋の街を舞台にアニメの世界観を感じながら旅を楽しんでいただけます。推しと過ごす”ここだけの豊橋旅”をぜひ体験してください。

「負けヒロインが多すぎる！」コンセプトルームの特徴

◆JR東海制服を着用したキャラクター達8名のキービジュアル壁面パネル

客室の壁に広がる描き下ろしキービジュアルを間近でご覧いただけます。さらに、作中に登場する豊橋市内のシーンや、キャラクターたちが豊橋市内のスポットで過ごす場面写真も展示いたします。

客室イメージ写真

◆客室内限定オリジナルボイスメッセージ

客室内のTVモニターに表示されるQRコードをスマートフォンで読み取ると、キャラクターたちが豊橋の旅の楽しみ方を教えてくれる限定ボイスをお楽しみいただけます。

◆マケイン仕様の客室デザイン

ベッドスローや枕カバーなど、ファン心をくすぐる装飾が施されています。

ベットスローイメージ

◆宿泊者限定のオリジナル特典

コンセプトルーム限定デザインのカードキーと同デザインのステッカーやパスケースをプレゼント。旅の思い出にピッタリです。

ステッカーイメージパスケースイメージご予約はこちら :https://www.associa.com/tyh/stay/packages/

【一日一室限定】「負けヒロインが多すぎる！」コンセプトルーム 宿泊プラン概要

〈客室タイプ〉スタンダードダブルルーム（18平方メートル ）

ベッドサイズ / 1,400×2,000mm

〈販売価格〉18,000円（1名様利用の1室料金/朝食なし）

22,000円（2名様利用の1室料金/朝食なし）

〈宿泊期間〉2025/10/18（土）～2025/12/25（木）

〈予約開始〉2025/10/10（金）10:00より、ホテルアソシア豊橋公式HPにて

URL：https://www.associa.com/tyh/stay/packages/

〈チェックイン/アウト〉15:00～/～12:00

コラボキャンペーン第４弾の詳細はこちら :https://recommend.jr-central.co.jp/oshi-tabi/makeine4th/

(C)雨森たきび／小学館／マケイン応援委員会

ホテルアソシア豊橋

〒440-0075

愛知県豊橋市花田町西宿

Tel：0532-57-1010（代表）JR・名鉄豊橋駅直結

Instagram：https://www.instagram.com/associatoyohashi/

Facebook：https://www.facebook.com/associatoyohashi/?locale=ja_JP

LINE：https://lin.ee/OalUPng

ホテルアソシア豊橋は豊橋市SDGs推進パートナーに登録しております。

※掲載している写真はすべてイメージです。

※表示の金額は消費税等を含む総額表示です。

【豊橋駅直結】ホテルアソシア豊橋