Mixa Animation Diary「ぐらんぶる」2025年11月30日（日）にMixalive TOKYOにて開催！

講談社の作品で過去にアニメ化されたタイトルや今後のアニメ化予定タイトルにフィーチャーしたイベントプロジェクト「Mixa Animation Diary（ミクサアニメーションダイアリー／略称：ミクアニ）」の第14弾として、『ぐらんぶる』の開催が決定！


今回のイベントでは内田雄馬（※）、安済知佳、木村良平、安元洋貴、小西克幸がTVアニメSeason 2を振り返るほか、『ぐらんぶる』ならではのバラエティ企画も行う予定です！


なお、「Mixa Animation Diary」では恒例の、出演者によるアフタートークを配信限定特典として実施予定。ぜひお楽しみください。


（※）内田さんは夜の部のみの出演。



■『ぐらんぶる』あらすじ


海沿いの街で一人暮らしを始めた北原伊織は衝撃の大学デビューを果たす。


出会ったのは美女とダイビング、そして愛すべき野郎ども！


バカを描かせたら天下一品の井上堅二と、裸の若者を描く達人・吉岡公威が繰り出す、酒とノリがあふれる最高のキャンパスライフ。



■Mixa Animation Diary（ミクサアニメーションダイアリー）とは


株式会社講談社の作品で過去にアニメ化されたタイトルや今後のアニメ化予定タイトルにフィーチャーしたイベントプロジェクト。略称：ミクアニ



【イベント概要】


Mixa Animation Diary「ぐらんぶる」


■出　演： 内田雄馬（北原伊織 役）、安済知佳（古手川千紗 役）、木村良平（今村耕平 役）、安元洋貴（時田信治 役）、小西克幸（寿竜次郎 役）


※内田さんは夜の部のみの出演となります。


※予告なく出演者は変更になる場合がございます。


■日　程：2025年11月30日（日）　


昼の部　13：00開場/13：30開演


夜の部　17：30開場/18：00開演


■会　場：Theater Mixa


東京都豊島区東池袋1-14-3 Mixalive TOKYO 6F


■公式サイト：https://mikuani.jp


■公式SNS： https://x.com/mikuani_info (@mikuani_info)


■イベント用Xハッシュタグ


#ミクアニ


主催：講談社



【チケット情報】


■料金


来場者チケット：昼/夜　各7,000円（税込）


※未就学児入場不可


※一部ステージが見にくい席がございます。ご了承ください。


※枚数制限：お一人様各公演1回2枚まで


配信チケット：昼/夜　各2,600円（税込）


配信チケット通し券：4,500円（税込）


■来場チケット販売サイト：ローソンチケット


https://l-tike.com/event/mevent/?mid=765857


■来場者チケット受付日程


【プレリクエスト第一次抽選】 2025年10月7日（火）12:00 ～ 10月19日（日）23:59


【プレリクエスト第二次抽選】 2025年11月5日（水）18:00 ～ 11月17日（月）23:59


【一般販売】 2025年11月25日（月）13:00～


※プレリクエスト抽選先行が満数に達した場合、一般販売はございません。ご了承ください。


■配信チケット販売サイト：ZAIKO


https://l-tike.zaiko.io/e/mikuanigrandblue


■配信視聴チケット発売日程


10月7日(火)12:00～12月7日(日)21:00


※昼夜通し視聴チケットは20:00まで


※イベント終了後もアーカイブが購入できます


■アーカイブ視聴期間


イベント終了～　12月7日(日)23:59



Mixalive TOKYO



所在地：東京都豊島区東池袋1-14-3


施設内容：さまざまなエンターテインメント企業が集まり、6つのホールから多種多様なLIVEエンターテインメントを世界に発信する複合施設ビル


施設規模：地下2階、地上9階（1～3階除く）約850坪（約2,810平方メートル）


URL：https://mixalivetokyo.com/






【権利表記】


(C)井上堅二・吉岡公威・講談社／ぐらんぶる２製作委員会